Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Kết nối cung cầu tại Huế: "Đòn bẩy" đưa đặc sản địa phương ra thị trường lớn

Nguyễn Thuấn

27/09/2025, 14:21

Trong 3 ngày từ 26 đến 28/9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố năm 2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ, trung tâm thương mại cùng hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ khắp các vùng miền, mang đến bức tranh sôi động về hoạt động giao thương.

Doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm.
Doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm.

Hội nghị thu hút 89 doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu hơn 300 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng: nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm OCOP, dược liệu, đồ uống… cùng với 14 hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các gian hàng quảng bá sản phẩm được bố trí nhằm tạo không gian giao lưu, trao đổi trực tiếp giữa nhà cung ứng và các đơn vị phân phối.

 Sự kiện trên thu hút 89 doanh nghiệp và hợp tác xã đến từ nhiều địa phương.
 Sự kiện trên thu hút 89 doanh nghiệp và hợp tác xã đến từ nhiều địa phương.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu, hội nghị còn diễn ra nhiều hoạt động ký kết hợp tác thương mại tại chỗ, kết nối giao dịch theo hình thức “doanh nghiệp với doanh nghiệp”. Các cuộc gặp gỡ 1:1 giữa nhà cung cấp và đơn vị phân phối tập trung vào việc tư vấn sản phẩm, trao đổi hồ sơ pháp lý, quy trình thu mua, tiêu chuẩn chất lượng. Cách làm này giúp tăng hiệu quả hợp tác sau hội nghị, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến bao bì, định hình chiến lược kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Hội nghị còn diễn ra nhiều hoạt động ký kết hợp tác thương mại tại chỗ.
Hội nghị còn diễn ra nhiều hoạt động ký kết hợp tác thương mại tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế, cho biết hoạt động kết nối cung cầu là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đặc biệt với những sản phẩm đặc sản, nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP.

"Chương trình không chỉ giúp tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng như cả nước", bà Thảo chia sẻ.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và nhà phân phối cùng chung nhận định: để tham gia hệ thống phân phối hiện đại, các doanh nghiệp và hợp tác xã cần chú trọng hơn tới mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Ngoài việc đáp ứng quy chuẩn quản lý chất lượng, các sản phẩm cần đảm bảo truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa đơn chứng từ để dễ dàng gia nhập chuỗi cung ứng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh: Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch mà còn là nơi hội tụ nhiều sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống có giá trị cao. Với vị trí địa lý trên trục giao thương Bắc – Nam, Huế có lợi thế lớn để trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo ông Phương, xúc tiến thương mại hiện nay phải gắn với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ chú trọng giới thiệu sản phẩm mà còn cần đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng, mở ra cơ hội xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết vùng, chia sẻ dữ liệu, hợp tác phát triển logistics để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị.
Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ pháp lý, đáp ứng yêu cầu hệ thống phân phối hiện đại.

Đồng thời các doanh nghiệp, hợp tác xã phải chủ động đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Các siêu thị, hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ cần đồng hành cùng doanh nghiệp bằng việc ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn, chia sẻ thông tin minh bạch, cùng nhau phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương để mở rộng kết nối, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Mục tiêu là xây dựng Huế trở thành trung tâm kết nối cung cầu hàng hóa của cả miền Trung, qua đó khẳng định vị thế trong bản đồ thương mại của cả nước.

Hơn 2.000 doanh nghiệp sẽ tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM

16:51, 20/09/2024

Hơn 2.000 doanh nghiệp sẽ tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh Việt Nam

14:38, 11/07/2025

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh Việt Nam

Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Giáp Thìn 2024

11:01, 06/11/2023

Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết Giáp Thìn 2024

Từ khóa:

doanh nghiệp Hội nghị Kết nối cung cầu sản phẩm OCOP xúc tiến thương mại

Đọc thêm

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế số

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và kinh tế số

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Australia 2025, các chuyên gia và đại diện Chính phủ 2 nước đánh giá giáo dục và phát triển kinh tế số là 2 lĩnh vực cần được đẩy mạnh hợp tác trong quan hệ song phương...

Món Việt bất ngờ chinh phục khách quốc tế trong sự kiện ngoại giao Hoàng gia

Món Việt bất ngờ chinh phục khách quốc tế trong sự kiện ngoại giao Hoàng gia

Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.

Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng

Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng

Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) sẽ mở rộng quy mô thương mại thông qua trao đổi đoàn, hợp tác triển lãm, thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao thâm nhập vào thị trường của nhau...

Tăng trưởng âm, ngành đồ uống kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thuế

Tăng trưởng âm, ngành đồ uống kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thuế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, sức mua nội địa đang được xem là động lực tăng trưởng quan trọng. Tuy nhiên, ngành đồ uống Việt Nam lại đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có, đặc biệt là trước thềm các chính sách thuế mới...

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Dân sinh

2

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Dân sinh

3

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Đầu tư

4

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

5

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy