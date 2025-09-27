Kết nối cung cầu tại Huế: "Đòn bẩy" đưa đặc sản địa phương ra thị trường lớn
Nguyễn Thuấn
27/09/2025, 14:21
Trong 3 ngày từ 26 đến 28/9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố năm 2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ, trung tâm thương mại cùng hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ khắp các vùng miền, mang đến bức tranh sôi động về hoạt động giao thương.
Hội nghị thu hút 89 doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia
trưng bày, giới thiệu hơn 300 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng: nông sản, thủy sản,
thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm OCOP, dược
liệu, đồ uống… cùng với 14 hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
Trong khuôn
khổ chương trình, các gian hàng quảng bá sản phẩm được bố trí nhằm tạo không
gian giao lưu, trao đổi trực tiếp giữa nhà cung ứng và các đơn vị phân phối.
Không chỉ dừng ở việc giới thiệu, hội nghị còn diễn ra nhiều
hoạt động ký kết hợp tác thương mại tại chỗ, kết nối giao dịch theo hình thức
“doanh nghiệp với doanh nghiệp”. Các cuộc gặp gỡ 1:1 giữa nhà cung cấp và đơn vị
phân phối tập trung vào việc tư vấn sản phẩm, trao đổi hồ sơ pháp lý, quy trình
thu mua, tiêu chuẩn chất lượng. Cách làm này giúp tăng hiệu quả hợp tác sau hội
nghị, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến bao
bì, định hình chiến lược kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế, cho biết hoạt động kết nối
cung cầu là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mở
rộng thị trường, đặc biệt với những sản phẩm đặc sản, nông nghiệp chủ lực và sản
phẩm OCOP.
"Chương trình không chỉ giúp tăng cường xúc tiến thương mại,
quảng bá sản phẩm địa phương, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu
ngày càng đa dạng của người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng như cả nước", bà Thảo chia sẻ.
Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp và nhà phân phối cùng chung
nhận định: để tham gia hệ thống phân phối hiện đại, các doanh nghiệp và hợp tác
xã cần chú trọng hơn tới mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Ngoài việc đáp ứng quy
chuẩn quản lý chất lượng, các sản phẩm cần đảm bảo truy xuất nguồn gốc, minh bạch
hóa đơn chứng từ để dễ dàng gia nhập chuỗi cung ứng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành
phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh: Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch
mà còn là nơi hội tụ nhiều sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền
thống có giá trị cao. Với vị trí địa lý trên trục giao thương Bắc – Nam, Huế có
lợi thế lớn để trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của khu vực miền Trung –
Tây Nguyên.
Theo ông Phương, xúc tiến thương mại hiện nay phải gắn với
chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu dùng. Điều này
đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ chú trọng giới thiệu sản phẩm mà còn cần đạt chuẩn
quốc tế, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng, mở ra
cơ hội xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết vùng, chia sẻ dữ liệu, hợp
tác phát triển logistics để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn
thiện sản phẩm, hồ sơ pháp lý, đáp ứng yêu cầu hệ thống phân phối hiện đại.
Đồng thời các
doanh nghiệp, hợp tác xã phải chủ động đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ,
nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Các siêu thị, hệ thống phân
phối, chuỗi bán lẻ cần đồng hành cùng doanh nghiệp bằng việc ký kết hợp đồng
tiêu thụ dài hạn, chia sẻ thông tin minh bạch, cùng nhau phát triển bền vững.
Trong thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo Trung
tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với
các địa phương để mở rộng kết nối, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm
OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Mục tiêu là xây dựng Huế trở
thành trung tâm kết nối cung cầu hàng hóa của cả miền Trung, qua đó khẳng định
vị thế trong bản đồ thương mại của cả nước.
