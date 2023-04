Khách du lịch đến Quảng Nam 3 tháng đầu năm tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 1,63 triệu lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: khách quốc tế ước đạt 765.000 lượt khách, tăng gấp 85 lần với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 865.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Ngay từ những tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang diễn ra sôi động, tăng trưởng đáng kể cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Chỉ tính riêng trong tháng 3, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đến Quảng Nam ước đạt 575.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt khách, tăng gấp 84 lần so với cùng kỳ năm 2022, khách nội địa ước đạt 305.000 lượt khách, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Theo dự báo của các doanh nghiệp du lịch lữ hành và các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, việc Trung Quốc cho phép mở các tour du lịch đến Việt Nam từ ngày 15/3/2023 đã tạo ra một cơ hội lớn cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh ven biển miền Trung nói chung trong mùa du lịch hè sắp tới.

Để đáp ứng yêu cầu chất lượng phục vụ ngày càng cao trong hoạt động du lịch dịch vụ, tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh đến năm 2025. Theo đó, toàn tỉnh cần khoảng 23 nghìn lao động ở lĩnh vực du lịch, thực tế đến cuối năm 2022, Quảng Nam mới có 11 nghìn lao động làm việc trong ngành du lịch thuộc các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên, nhà hàng, vui chơi giải trí.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đào tạo và nâng cao chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, người lao động sẽ được đào tạo nghề, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ đối với lao động làm việc trực tiếp và dân cư tại các điểm đến du lịch; doanh nghiệp tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm và đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ và các kỹ năng nghề cần thiết cho lao động của đơn vị hoạt động dịch vụ du lịch. Các sở, ngành, cơ sở đào tạo của tỉnh sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong lĩnh vực du lịch.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 1/2023 của tỉnh Quảng Nam giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn phục hồi mạnh và tăng trưởng khá tốt, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Với nhiều điểm đến hấp dẫn cùng các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm, là tín hiệu vui, tạo đà cho kinh tế 03 quý còn lại của năm 2023 phát triển.