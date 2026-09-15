Khải Hoàn Prime tiên phong đưa Urban Wellness thành chuẩn sống tại Nam Sài Gòn

Tại các đô thị lớn trên thế giới, Urban Wellness ngày càng được ưa chuộng khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các cư dân hiện đại: duy trì sức khỏe và cân bằng cuộc sống giữa đô thị sôi động và nhiều áp lực. Ưu điểm nổi bật của mô hình Urban Wellness là tích hợp không gian xanh, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe ngay trong không gian sống hàng ngày.
Tiêu biểu, giữa nhịp sống sôi động của thủ đô Tokyo (Nhật Bản), khu phức hợp Azabudai Hills dành khoảng 24.000 m2 cho mảng xanh kết hợp hàng loạt tiện ích hướng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Còn tại Singapore, Marina One tạo dấu ấn ngay giữa trung tâm tài chính Marina Bay với “Green Heart” rộng hơn 6.000 m2. Sự hiện diện của thiên nhiên và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe giữa lõi đô thị sầm uất cho thấy Urban Wellness đã trở thành một phần thiết yếu trong chuẩn sống hiện đại.
Theo dự báo của Global Wellness Institute (GWI), thị trường bất động sản Wellness sẽ tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030 và vượt mốc 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Đà tăng trưởng này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn không gian sống của cư dân đô thị: Bên cạnh vị trí, khả năng kết nối hay tiện nghi, người mua nhà còn ưu tiên những không gian có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe, cân bằng tinh thần và nâng cao chất lượng sống.
Tại Việt Nam, những đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội cũng sở hữu nhiều điểm tương đồng với các đô thị quốc tế, từ tốc độ đô thị hóa, hội nhập sâu rộng đến sức hút mạnh mẽ với cộng đồng chuyên gia, doanh nhân. Cùng với đó, những tiêu chuẩn sống toàn cầu cũng hiện diện rõ nét. Đây là dư địa cho những sản phẩm bất động sản lấy chất lượng sống làm trọng tâm phát triển.
Đơn cử, tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Land đã tiên phong kiến tạo Khải Hoàn Prime theo mô hình căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness. Dự án tọa lạc trên đường Lê Văn Lương, “sát vách” Phú Mỹ Hưng và cách ga tuyến metro số 10 chỉ 300m - "khoảng cách vàng" theo chuẩn TOD quốc tế, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại như tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước), metro số 7 (Long Trường – Tân Kiên) và metro Bến Thành - Cần Giờ. Lợi thế kết nối không chỉ nằm ở khả năng di chuyển thuận tiện, mà còn ở giá trị của thời gian. Khi hành trình được rút ngắn, cư dân sẽ có thêm thời gian dành cho bản thân và gia đình.
Tọa lạc bên hai dòng sông Long Kiểng và Cầu Đạo với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 21%, Khải Hoàn Prime mang đến trải nghiệm sống Urban Wellness toàn diện thông qua 4 tầng tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ vận động thể chất, cân bằng tinh thần, kết nối cộng đồng đến phát triển bền vững.
Không cần những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tốn kém, tại Khải Hoàn Prime, bất cứ thời điểm nào chủ nhân cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, rèn luyện thể chất hay thả mình vào làn nước dịu nhẹ của hồ bơi muối khoáng, dạo bộ đón bình minh bên sông, hay luyện tập sức khỏe ở phòng gym cao cấp. Xen giữa nhịp sống năng động ấy là những khoảng lặng để nuôi dưỡng tinh thần, một buổi thiền định giữa vườn cây rợp bóng, hay đắm mình vào những trang sách thú vị tại thư viện, thu trọn cảnh quan xanh mát vào tầm mắt với Sky Garden...
Mạch sống Urban Wellness còn được nối dài qua những hoạt động cộng đồng tại Clubhouse rộng 3.000 m2, mở ra không gian gặp gỡ, giao lưu giữa những cư dân đồng điệu, vun đắp tình thân, gắn kết bạn bè.
Urban Wellness không chỉ dừng ở hệ tiện ích, Khải Hoàn Prime còn xây dựng nền tảng sống bền vững ngay từ chính cấu trúc dự án. Không gian xanh và mặt nước được phân bổ rộng khắp, vật liệu thân thiện với môi trường cùng thiết kế tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên giúp nâng tầm không gian sống, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhân tạo. Đó cũng là cách Khải Hoàn Prime nhìn về tương lai đô thị, nơi giá trị bất động sản không chỉ đo bằng tiện nghi mà còn bằng khả năng gìn giữ một môi trường sống bền vững cho thế hệ kế tiếp.
Với mô hình căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness toàn diện, Khải Hoàn Prime đang định hình một chuẩn sống mới cho cư dân đô thị giữa lòng Nam Sài Gòn – nơi khả năng kết nối thuận tiện song hành cùng một hệ sinh thái sống khỏe, cân bằng và gần gũi thiên nhiên. Đây cũng là lợi thế khác biệt giúp dự án luôn duy trì sức hút và chinh phục nhóm khách hàng tinh hoa có tiêu chuẩn khắt khe về nơi sống.
Khách hàng giữ chỗ căn hộ Khải Hoàn Prime sớm sẽ được nhận chiết khấu 3%, thanh toán chỉ 11% đến khi nhận nhà, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng và miễn phí quản lý lên đến 24 tháng. Theo kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao vào quý 2/2027.
Khải Hoàn Prime Sales Gallery
Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM
Website: https://khaihoanprime.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime
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