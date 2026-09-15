The Courtyard Clubhouse: Khi bản sắc cá nhân được nối dài qua những tầng trải nghiệm

Từ nét kiến trúc đó, The Courtyard Clubhouse mở ra thế giới tiện ích riêng tư, nơi vận động, hồi phục, kết nối và tĩnh tại được sắp đặt tinh tế, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho gia chủ.
Nếu khoảng sân trong (courtyard) là “trái tim” dung dưỡng bình yên cho mỗi tổ ấm, thì The Courtyard Clubhouse chính là nhịp đập kiêu hãnh kết nối cộng đồng tinh hoa hệ tiện ích dành riêng cho cư dân The Fullton Regal – quy tụ không gian vận động, giải trí, gặp gỡ và phục hồi. Vượt lên trên khái niệm tiện ích thông thường, không gian clubhouse được tinh tế kiến tạo để đồng hành cùng mọi trạng thái cảm xúc - nơi mỗi chủ nhân đều tìm thấy nhịp điệu sống của riêng mình.
Một ngày của các chủ nhân là sự chuyển động giữa nhiều nhịp sống: từ duy trì thể chất, theo đuổi sở thích đến việc kết nối với những người thân yêu.
Ở nhịp sống năng động, Phòng Gym cùng Phòng Tập Yoga, Barre & Pilates mang đến nhiều lựa chọn vận động, từ rèn luyện thể lực đến nuôi dưỡng sự dẻo dai, bền bỉ và tập trung. Các không gian được thiết kế vừa đủ riêng tư để việc rèn luyện sức khỏe trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày.
Đặc biệt, Barre - bộ môn kết hợp tinh thần ballet và chuyển động hình thể đang được giới thượng lưu ưa chuộng - được đưa vào hệ tiện ích như một dấu ấn cho thấy The Fullton Regal luôn theo sát những xu hướng mới trong chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.
Tiếp nối nhịp độ năng động, dòng chảy năng lượng chuyển sang những không gian nuôi dưỡng đam mê cá nhân. Phòng Golf 3D và phân khu giải trí được thiết kế để chủ nhân rèn luyện kỹ năng và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trọn vẹn. Không cần bước ra khỏi không gian sống quen thuộc, mọi tiêu chuẩn khắt khe về một trải nghiệm giải trí đặc quyền đều được đáp ứng. Và khi cảm hứng kết nối được khơi dậy, phòng tiệc Regal mở ra không gian kết nối hoàn hảo cho những buổi tiếp đãi hay sum họp thân mật, nhưng vẫn lưu giữ trọn vẹn sự tĩnh tại đặc trưng dành riêng cho một cộng đồng đồng điệu.
Khép lại những nhịp độ năng động là lúc dòng chảy thời gian chậm lại, đưa cơ thể và tâm trí trở về trạng thái tĩnh tại. Tại không gian thư giãn của The Courtyard Clubhouse, nghệ thuật chăm sóc bản thân được nâng tầm thành một hành trình phục hồi chuyên sâu và dung dưỡng từ bên trong.
Đặc quyền chăm sóc sức khỏe được mang đến qua Bể Trị Liệu Tương Phản – liệu pháp luân chuyển nhiệt độ chuyên sâu hiếm hoi lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Cùng với Khu Xông Hơi thanh khiết, sự luân chuyển giữa nóng và lạnh giúp gạt bỏ mọi căng thẳng, nhường chỗ cho sức khỏe được tái tạo trọn vẹn ngay tại tổ ấm của mình.
Từ những liệu pháp phục hồi, nhịp thư thái tiếp tục được nối dài tại Hồ Bơi Bốn Mùa The Courtyard. Sự giao hòa giữa mặt nước phẳng lặng và sắc xanh của Vườn Bên Hồ tạo nên một khoảng không êm đềm, nơi cơ thể hoàn toàn thả lỏng theo những nhịp thở chậm rãi.
Khi thể chất được vỗ về, hành trình tiếp tục chạm đến những khoảng không gian dành riêng cho tâm trí. Vườn Chân Mây trên cao mở ra một khoảng thở khoáng đạt giữa thiên nhiên, trong khi Vườn Trà Đạo là điểm dừng tĩnh lặng tuyệt đối. Không cần tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật, mỗi chủ nhân vẫn luôn tìm thấy góc nhỏ để lắng đọng, làm chủ nhịp điệu và thiết lập lại sự cân bằng.
Với The Courtyard Clubhouse, The Fullton Regal một lần nữa làm sâu sắc thêm tinh thần "Life unfolds from the heart" – nơi mọi giá trị được định nghĩa từ bên trong. Từ khoảng sân trong của mỗi tổ ấm đến không gian cộng đồng đồng điệu, mọi điểm chạm đều được sắp đặt có chủ đích để chủ nhân trọn vẹn làm chủ từng khoảnh khắc sống.
Ngày 19.09.2026, khu nhà mẫu The Fullton Regal Show Village sẽ chính thức được ra mắt, tái hiện không gian sống đầy tính nghệ thuật của 02 loại hình biệt thự Courtyard Villa (biệt thự đơn lập) và Patio Twin Villa (biệt thự song lập), cùng bộ sưu tập tiện ích tinh tuyển của The Courtyard Clubhouse – công trình biểu tượng của toàn phân khu.
The Fullton Regal là mảnh ghép hoàn thiện của The Fullton, dự án thấp tầng hạng sang khép kín do CapitaLand Development Việt Nam phát triển tại phía Đông Thủ đô. Sở hữu 2 phân khu độc bản Regal West và Regal East cùng 2 công viên chủ đề và Clubhouse chuẩn quốc tế, The Fullton Regal hứa hẹn họa nên một trải nghiệm sống đẳng cấp cho giới tinh anh.
Vị trí: Ocean Park 3, Hưng Yên
Hotline: 1800 400 088
Website: https://thefullton.com.vn/
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