Một bất động sản “đáng tiền” được đo bằng những giá trị nào?

Với nhóm khách hàng có năng lực tài chính, câu hỏi khi lựa chọn bất động sản ngày càng vượt ra ngoài “giá bao nhiêu”. Một tài sản đáng cân nhắc còn được nhìn từ sự khác biệt, chất lượng trải nghiệm, khả năng vận hành và giá trị có thể gia tăng theo thời gian.

Mức giá cao không đồng nghĩa tài sản tự động có sức thuyết phục. The Residence Report 2025/26 của Knight Frank nhận định người mua bất động sản hạng sang ngày càng chú trọng giá trị nhận được, sẵn sàng trả thêm tiền nhưng kỳ vọng “khoản premium” này được hồi đáp xứng đáng bằng chất lượng, dịch vụ đặc quyền, thiết kế hoặc uy tín thương hiệu.

TỪ GIÁ BÁN ĐẾN GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

Tại Việt Nam, thị trường nhà ở cao cấp đang thu hút nhóm khách hàng có tài chính cao nhờ sự kết hợp giữa nhu cầu về chất lượng sống và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn. Theo đó, thay vì nhìn một tài sản qua mức giá tuyệt đối, người mua có xu hướng đặt khoản vốn bỏ ra bên cạnh những giá trị thực sự nhận được. Có thể nhìn bài toán này qua bốn lớp giá trị.

Nhóm khách hàng có năng lực tài chính đặc biệt quan tâm đến tính khan hiếm (đảo tự nhiên, ven sông) cùng chất lượng vận hành lâu dài của tài sản.

Thứ nhất là tính khan hiếm và khác biệt. Với bất động sản giá trị cao, những yếu tố khó tái tạo, sao chép như ven sông, ven biển, trên đảo tự nhiên, khu vực có quỹ đất giới hạn hay trung tâm thành phố luôn thu hút giới đầu tư sành sỏi.

Thứ hai là giá trị trải nghiệm. Một ngôi nhà không chỉ được đánh giá qua diện tích, mà còn ở tổng thể trải nghiệm sống được thiết kế riêng. Những tiện ích như bến du thuyền, clubhouse, spa onsen, VIP lounge,... cùng khả năng tiếp cận thiên nhiên và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn nơi sinh sống của giới thượng lưu.

Thứ ba là giá trị vận hành. Giá trị của một đô thị không dừng ở thời điểm bàn giao, mà được khẳng định qua khả năng vận hành và duy trì chất lượng các tiện ích, cảnh quan, giao thông nội khu và không gian cộng đồng theo thời gian. Bên cạnh đó, an ninh, an toàn và sự riêng tư với hệ thống giám sát, kiểm soát ra vào chặt chẽ cũng ngày càng được đề cao.

Cuối cùng là giá trị tài sản dài hạn. Với nhóm khách hàng có tài sản lớn, bất động sản đôi khi được nhìn xa hơn nhu cầu sở hữu hiện tại. Báo cáo Global Wealth Trends 2025 của Savills cho biết bất động sản đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuyển giao tài sản, khi các gia đình cân nhắc khả năng truyền lại tài sản cho thế hệ sau ngay từ thời điểm lựa chọn mua.

“Đáng tiền” không có một công thức duy nhất. Tùy nhu cầu và phong cách sống, mỗi bất động sản có thể tạo ra giá trị theo một cách khác nhau. Có sản phẩm được lựa chọn bởi sự khan hiếm và trải nghiệm riêng tư; có sản phẩm lại tạo sức hút từ một hệ sinh thái sống đã được đầu tư ở quy mô lớn.

Sở hữu 1,5 km đường bờ sông, đô thị đảo Elyse Island mang đến đặc quyền sống trên đảo tự nhiên khác biệt nhưng không rời xa nhịp đập đô thị.

Elyse Island là ví dụ cho lớp giá trị đến từ cả sự khác biệt và tính khan hiếm. Dự án thuộc phân khúc cao cấp - Legacy Collection by Nam Long - có quy mô 45 ha trên đảo tự nhiên Đại Phước, trải dài 1,5 km mặt sông, liền kề sân golf và chỉ cách trung tâm Thủ Thiêm & sân bay quốc tế Long Thành 15 phút di chuyển. Dự án được quy hoạch theo định hướng xanh - tự nhiên - nghỉ dưỡng, với hệ sinh thái gồm công viên Botanic, bến du thuyền, tổ hợp thể thao - giải trí, Onsen…hướng đến kiến tạo một lối sống đặc quyền khác biệt, gần gũi thiên nhiên, riêng tư nhưng thuận kết nối và cộng đồng đồng đẳng.

Cùng thuộc phân khúc Legacy by Nam Long, The Pearl tại Waterpoint lại cho thấy một cách tạo giá trị khác: Compound riêng tư khi được bao bọc bởi sông và kênh đào nhưng thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái của một đại đô thị tích hợp 355ha bên dòng sông di sản Vàm Cỏ. Phân khu rộng 24,3 ha, mật độ xây dựng khoảng 17% với 100% sản phẩm là biệt thự, dinh thự, sở hữu 3 ha mặt nước và công viên bờ sông trải dài. Tọa lạc tại đại đô thị đã hiện hữu sức sống thật, The Pearl được đánh giá là tài sản quý hiếm dành riêng cho những chủ nhân am tường bởi sở hữu trọn vẹn những giá trị sống vừa nhộn nhịp vừa riêng tư và gắn kết.

NLE 2026 - ĐẶT CÁC GIÁ TRỊ VÀO CÙNG MỘT KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM

Từ ngày 18 đến 20/9, Nam Long Experience 2026 – Triển lãm Bất động sản Giá trị Thực diễn ra tại Sảnh B2, SECC, với quy mô hơn 4.000m². Thông qua sa bàn, hình ảnh, công nghệ và các hoạt động tương tác, khách tham dự có thể tìm hiểu tập trung về quy hoạch, sản phẩm, tiến độ, tiện ích và chính sách của hệ sinh thái dự án Nam Long.

Thay vì chỉ nhìn từng sản phẩm qua mức giá, NLE tạo điều kiện để khách hàng đặt nhiều lựa chọn lên cùng một “bàn cân”: đâu là môi trường phù hợp với nhu cầu sống, đâu là sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn trải nghiệm, và đâu là tài sản phù hợp với mục tiêu sở hữu hay tích sản dài hạn.

Không gian trải nghiệm dự án Elyse Island tại sự kiện Nam Long Experience, nơi tái hiện không gian sống đẳng cấp.

Trong ba ngày, khách tham dự cũng có thể tiếp cận các chính sách ưu đãi đặc quyền. Điểm nhấn là chương trình Flash Sale 1% trực tiếp trên hợp đồng mua bán và được cộng dồn các chính sách khác, voucher từ 50-100 triệu đồng tùy sản phẩm, cùng Lucky Draw mỗi ngày với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng mỗi phiên.

Khi thị trường có nhiều lựa chọn, “đáng tiền” vì thế không đồng nghĩa với rẻ nhất hay đắt nhất. Đó là sự tương xứng giữa khoản vốn bỏ ra với chất lượng sống, trải nghiệm, khả năng sử dụng và những giá trị tài sản có thể duy trì theo thời gian.

Nam Long Experience 2026 – Triển lãm Bất động sản Giá trị Thực

Thời gian: 18-20/9/2026

Địa điểm: Sảnh B2 - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Sự kiện mở đăng ký tự do tại: https://trienlam.namlongvn.com/