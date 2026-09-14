Hà Nội nỗ lực cải thiện chỉ số phát triển bền vững

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững; đánh giá mức độ thực hiện và khả năng hoàn thành đến năm 2030, gắn với tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: hanoi.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn số 4649/UBND-KT về việc tình hình cải thiện chỉ số phát triển bền vững năm 2026.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố chủ động rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững thuộc phạm vi quản lý; đánh giá cụ thể mức độ thực hiện, khả năng hoàn thành đến năm 2030.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là lồng ghép đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của Thành phố; bảo đảm sự gắn kết, đồng bộ giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thành phố cũng nhấn mạnh việc tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư, huy động nguồn lực của doanh nghiệp và cộng đồng cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bảo đảm tính thống nhất, chính xác, đầy đủ và khả năng so sánh của số liệu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và đặc điểm thực tế của địa phương, chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện cần tập trung vào những nội dung trực tiếp liên quan đến đời sống Nhân dân như giảm nghèo và an sinh xã hội, y tế, giáo dục, việc làm, môi trường, nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý tài nguyên, phát triển đô thị và khu dân cư bền vững, bảo đảm bình đẳng và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ngoài ra, cần phải chủ động rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu có liên quan trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành trong việc thu thập, cung cấp, kiểm tra và chuẩn hóa số liệu; kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Thống kê thành phố Hà Nội và các Sở, ban, ngành liên quan rà soát tổng thể tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong quá trình xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển bền vững, gắn với khả năng cân đối và huy động nguồn lực thực hiện theo quy định.

Việc Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện các mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2026 được đặt trong yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát các tác động môi trường. Qua đó, thành phố hướng tới việc gắn chặt hơn giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị bền vững trong giai đoạn đến năm 2030.