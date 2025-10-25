Khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025

Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã mở ra không gian kết nối trí tuệ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân, mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình hội nhập.

Chiều 24/10, tại xã Măng Đen, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2025 với chủ đề “Hội tụ nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Vì một Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững”.

Ngày hội nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy nhận thức về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sự kiện tạo diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học, viện, trường, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thảo luận định hướng chiến lược và giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cho biết Quảng Ngãi có đường bờ biển dài khoảng 130 km, với vùng lãnh hải hơn 11.000 km2, có 6 cửa biển giàu nguồn lực hải sản với nhiều bãi biển đẹp; có đường biên giới giáp với hai nước Lào và Campuchia với chiều dài đường biên giới hơn 292 km; có Khu kinh tế Dung Quất phía Đông và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phía Tây- hai cực phát triển chiến lược, nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối trực tiếp với Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan, mở ra chuỗi giá trị sản xuất, dịch vụ và logistics liên vùng và quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi còn có Khu du lịch sinh thái Măng Đen, đặc khu Lý Sơn đang từng bước vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc trưng riêng có của quốc gia và khu vực. Chính vì vậy, Quảng Ngãi đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào tất cả các lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sâm, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, song vẫn đang đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức lớn như: Cần có giải pháp hữu hiệu nhằm bắt kịp và tận dụng tối đa làn sóng công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, phát huy tri thức và công nghệ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quảng Ngãi năm 2025 được diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10, với nhiều hoạt động phong phú, trong đó có các hội thảo chuyên đề về các giải pháp đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch, hướng tới phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Toàn cảnh buổi khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Tại ngày hội, 4 nhóm sản phẩm thành tựu hoạt động khoa học, công nghệ được trưng bày gồm: Nhóm sản phẩm các dự án khởi nghiệp đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Nhóm các sản phẩm được thương mại hóa từ kết quả khoa học và công nghệ; Nhóm các sản phẩm OCOP 4 - 5 sao tiêu biểu của tỉnh; Nhóm các sản phẩm công nghệ số và các sản phẩm du lịch Măng Đen.

Các nhóm sản phẩm được trưng bày tại Quảng trường Trung tâm Măng Đen để người dân tham quan, trải nghiệm. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hội thảo “Giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi” và hội thảo “Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi”.