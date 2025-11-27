Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Với mong muốn chăm lo sức khỏe cộng đồng vùng thiên tai, các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp về xã Hưng Lộc, thành phố Huế để khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn các biện pháp phòng ngừa bệnh tật sau lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế cùng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và chính quyền xã Hưng Lộc vừa triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai. Đây được xem là hoạt động mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần giúp người dân ổn định cả thể chất lẫn tinh thần trong giai đoạn phục hồi sau mưa lũ.
Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao tinh thần xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hoạt động khám chữa bệnh lưu động trong bối cảnh thiên tai liên tiếp. Theo ông, việc hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân vùng lũ.
PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đoàn công tác mong muốn mang đến cho bà con sự chăm sóc toàn diện, không chỉ ở những đơn thuốc điều trị mà còn ở sự lắng nghe và chia sẻ. “Hy vọng rằng sự đồng hành của đội ngũ thầy thuốc trẻ sẽ giúp bà con vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”, ông nói.
Chương trình huy động 36 cán bộ y tế, tiến hành khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân. Nhiều dịch vụ chuyên môn được triển khai như khám nội tổng quát, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt; siêu âm bụng, đo huyết áp, điện tim. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe sau lũ, phòng ngừa bệnh hô hấp, tiêu hóa, da liễu và các biện pháp vệ sinh môi trường, chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai.
Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác trao tặng vật tư y tế, nhiều phần quà và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế địa phương; thăm hỏi, động viên lực lượng y tế cơ sở và những hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Đặc biệt, chương trình đã hỗ trợ xây dựng một “Nhà Nhân Ái” dành cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hưng Lộc. Công trình này là sự giúp đỡ thiết thực, tạo nền tảng để người dân sớm tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.
Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần bổ sung bóng cười khí N2O dùng cho mục đích giải trí và các chất hướng thần mới vào Điều 6 về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, để tạo chốt chặn sớm, bảo vệ cho thế hệ tương lai của đất nước...
Doanh nghiệp được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu điều chuyển quá 60 ngày, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động...
Theo quy định về mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao của Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu thuộc "top 1", cụ thể Khối 10, 11 và 12 của trường này là 6.100.000 đồng/học sinh/tháng...
Nghị quyết của Hà Nội quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết...
Với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: