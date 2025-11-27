Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng lũ

Với mong muốn chăm lo sức khỏe cộng đồng vùng thiên tai, các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp về xã Hưng Lộc, thành phố Huế để khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn các biện pháp phòng ngừa bệnh tật sau lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế cùng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và chính quyền xã Hưng Lộc vừa triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai. Đây được xem là hoạt động mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần giúp người dân ổn định cả thể chất lẫn tinh thần trong giai đoạn phục hồi sau mưa lũ.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao tinh thần xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hoạt động khám chữa bệnh lưu động trong bối cảnh thiên tai liên tiếp. Theo ông, việc hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân vùng lũ.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đoàn công tác mong muốn mang đến cho bà con sự chăm sóc toàn diện, không chỉ ở những đơn thuốc điều trị mà còn ở sự lắng nghe và chia sẻ. “Hy vọng rằng sự đồng hành của đội ngũ thầy thuốc trẻ sẽ giúp bà con vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”, ông nói.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, động viên các bệnh nhân

Chương trình huy động 36 cán bộ y tế, tiến hành khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân. Nhiều dịch vụ chuyên môn được triển khai như khám nội tổng quát, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt; siêu âm bụng, đo huyết áp, điện tim. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe sau lũ, phòng ngừa bệnh hô hấp, tiêu hóa, da liễu và các biện pháp vệ sinh môi trường, chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác trao tặng vật tư y tế, nhiều phần quà và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế địa phương; thăm hỏi, động viên lực lượng y tế cơ sở và những hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Đặc biệt, chương trình đã hỗ trợ xây dựng một “Nhà Nhân Ái” dành cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hưng Lộc. Công trình này là sự giúp đỡ thiết thực, tạo nền tảng để người dân sớm tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.