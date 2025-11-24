Không để đồ cứu trợ hư hỏng, hết hạn đến tay người dân vùng lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Nhật Dương
24/11/2025, 10:30
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khu vực miền Trung phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt. Không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân…
Trước tình hình thực tế diễn biến, ảnh hưởng của các cơn bão gây mưa lớn, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét ở một số khu vực, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt năm 2025.
Theo đó, đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn. Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như: lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai…, bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như: giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.
Các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế tăng cường công tác giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng.
Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải kịp thời xử lý ngay, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng…đến tay người dân.
Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể; Công văn số 1179/ATTP-NĐTT ngày 4/6/2025 của Cục An toàn thực phẩm về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.
