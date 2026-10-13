Khám phá hệ tiện ích trong căn hộ chuẩn mực chuyên gia tại M - Riverside Đà Nẵng

Tại M Riverside Danang, mọi trải nghiệm từ làm việc - sống - nghỉ dưỡng đến kết nối với nhịp sống thành phố đều được đặt trong cùng một hệ sinh thái ven sông, nơi cảm giác nghỉ dưỡng không còn là đặc quyền của những kỳ “vacation” ngắn ngày, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật.

Trong nhiều năm, Đà Nẵng được xem là “thành phố đáng sống” nhờ hạ tầng hiện đại, cảnh sắc thiên nhiên trù phú, mức giá chi tiêu hợp lý, khả năng nội nhập quốc tế và chính sách sống nhân văn. Chính nền tảng sống chất lượng cùng định hướng phát triển quốc tế này đã giúp thành phố ngày càng trở thành tâm điểm kết nối của cộng đồng toàn cầu.

Theo đó, Đà Nẵng đã đăng cai tổ chức hàng loạt sự kiện mang tầm quốc tế như hội thảo MICE, lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, các diễn đàn công nghệ và đổi mới sáng tạo… hình thành nhịp sống sôi động, đa văn hóa và giàu tính hội nhập.

Đặc biệt, theo quy hoạch đến năm 2050 - tầm nhìn 2075, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm tài chính, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và du lịch quốc tế.

KHI ĐÀ NẴNG BƯỚC VÀO NHỊP SỐNG TOÀN CẦU

Theo đó, nơi ở lý tưởng trước hết phải nằm tại trung tâm hoặc có khả năng kết nối nhanh với các khu thương mại, văn phòng, sân bay và các đầu mối giao thông quan trọng nhằm tối ưu hóa thời gian di chuyển.

Bên cạnh đó, yếu tố thiên nhiên cũng ngày càng được đề cao. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy môi trường sống gần mặt nước, công viên hoặc các không gian xanh có khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng sống. Đây cũng là lý do các bất động sản ven sông, ven biển tại nhiều thành phố lớn trên thế giới luôn được đánh giá cao và duy trì giá trị bền vững.

Song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng wellness. Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe như hồ bơi, phòng gym, spa, không gian thư giãn, khu vực vận động ngoài trời hay các tiện ích hỗ trợ sức khỏe tinh thần ngày càng trở thành những tiêu chuẩn không thể thiếu trong các dự án nhà ở cao cấp.

Đặc biệt, giới chuyên gia quốc tế còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng vận hành.

WORK – LIVE – RESORT: CHUẨN SỐNG MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG CHUYÊN GIA TOÀN CẦU TỪ M RIVERSIDE DANANG

Đón đầu xu hướng dịch chuyển đó, M Riverside Danang được phát triển theo mô hình “Work – Live – Resort” ngay tại trung tâm Đà Nẵng, hướng đến nhóm cư dân chuyên gia, doanh nhân và những người theo đuổi phong cách sống quốc tế.

Tọa lạc tại trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, liền kề sông Hàn và kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính, thương mại và du lịch của thành phố, M Riverside Danang sở hữu lợi thế hiếm có về vị trí. Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối đến cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, Công viên APEC hay các khu vực thương mại sầm uất của thành phố, đồng thời chỉ khoảng 15 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tại M Riverside Danang, khái niệm “Work” không còn gắn với những văn phòng khép kín truyền thống mà được tích hợp ngay trong không gian sống. Business Lounge cùng các không gian làm việc chung (Co-working) hướng sông Hàn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt của cộng đồng chuyên gia hiện đại.

Tiện ích phòng họp có thiết kế mở ra sông Hàn và tích hợp tiện ích giải trí.

Trong khi đó, trải nghiệm “Live” được phát triển theo định hướng sống thư giãn toàn diện. Coffee Terrace hướng sông, phòng gym hiện đại, spa riêng tư và các không gian thư giãn mở được bố trí nhằm giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày ngay tại nơi ở. Không chỉ chú trọng sức khỏe thể chất, dự án còn hướng đến sức khỏe tinh thần thông qua lợi thế cảnh quan ven sông Hàn.

Không gian gym hướng đến trải nghiệm cân bằng giữa vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

Điểm nhấn nổi bật nhất của M Riverside Danang nằm ở yếu tố “Resort” - xu hướng sống đang được nhiều đô thị toàn cầu theo đuổi. Nếu trước đây nghỉ dưỡng chỉ diễn ra trong những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay cảm giác nghỉ dưỡng được tích hợp ngay vào cuộc sống thường nhật.

Hồ bơi vô cực trên tầng thượng hòa cùng khung cảnh skyline thành phố.

Infinity Pool trên cao, Rooftop Lounge, nhà hàng với tầm nhìn hướng sông Hàn và cầu Rồng, không gian spa thư giãn hay các khu vực ngắm cảnh được thiết kế như những tiện ích thường thấy tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp. S

Đặc biệt, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp cùng các dịch vụ hỗ trợ hỗ trợ cư dân theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp góp phần hoàn thiện mô hình sống Work – Live – Resort một cách trọn vẹn.

M Riverside Danang được phát triển trên quỹ đất 1.853 m² với quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và 312 căn hộ thương mại dịch vụ, được xây dựng trên quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài. Dự án Dự án được phát triển và hậu thuẫn bởi giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Sự kết hợp này mang đến cho M Riverside Danang nền tảng phát triển vững chắc cùng định hướng vận hành và chất lượng sống theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án cũng đã được cấp phép xây dựng theo đúng luật định.

Trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng thu hút dòng vốn, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia quốc tế, nhu cầu về những không gian sống có khả năng dung hòa giữa công việc, sức khỏe, trải nghiệm và kết nối cộng đồng sẽ ngày càng gia tăng. M Riverside Danang không chỉ là một dự án nhà ở giữa trung tâm thành phố, mà còn phản ánh một xu hướng sống mới đang hình thành tại các đô thị toàn cầu: Nơi cư dân có thể làm việc hiệu quả, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay tại chính nơi mình sinh sống.

* Thông tin chi tiết:

M Riverside Danang

Địa chỉ : số 6 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://mriverside.vn/