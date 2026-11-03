Asahi Life chính thức bước vào thị trường Việt Nam, mở ra chương mới từ di sản 138 năm tại Nhật Bản

Ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, Asahi Mutual Life Insurance Company, công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời thứ hai tại Nhật Bản, chính thức bước vào thị trường Việt Nam với quy mô toàn diện dưới tên gọi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (Asahi Life). Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của Asahi Mutual Life Insurance Company tại khu vực Đông Nam Á.

Được thành lập vào năm 1888, Asahi Mutual Life Insurance Company hiện phục vụ hơn 3 triệu khách hàng tại Nhật Bản. Khi bước vào thị trường Việt Nam, Asahi Life mang theo những thế mạnh được bồi đắp qua hơn một thế kỷ hoạt động tại Nhật Bản: kỷ luật trong vận hành, tiêu chuẩn chất lượng cao, cam kết chân thành trong phục vụ khách hàng và năng lực ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe. Tất cả được xây dựng trên nền tảng tài chính vững mạnh cùng tinh thần không ngừng đổi mới.

Trụ sở chính Asahi Mutual Life Insurance Company tại Nhật Bản.

Ông Hashiguchi Hiroyuki, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (sau đây gọi là “Asahi Life”), chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến Việt Nam kinh nghiệm hơn một thế kỷ từ ngành bảo hiểm Nhật Bản, với tầm nhìn dài hạn nhằm góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến, công nghệ y tế và dịch vụ tư vấn sức khỏe chuyên sâu từ Nhật Bản.

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ đến hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể tiếp cận những gợi ý thiết thực để xây dựng lối sống khỏe mạnh hơn. Chúng tôi tin rằng khi sống khỏe mạnh hơn, mỗi người sẽ có thêm cơ hội tận hưởng cuộc sống và bảo vệ những điều mình trân quý.”

Ông Hashiguchi Hiroyuki, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (Asahi Life).

Chia sẻ này cũng thể hiện cam kết phát triển dài hạn của Asahi Life tại Việt Nam – nơi bảo hiểm không chỉ là sự chuẩn bị trước những rủi ro trong tương lai, mà còn hướng đến vai trò của một người bạn đồng hành lâu dài. Để mỗi “Sớm mai hé mở” là một cơ hội mới cho cuộc sống khỏe mạnh hơn, chủ động hơn và an tâm hơn.

Về Asahi Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (Asahi Life) (trước đây là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI, gọi tắt là “MVI Life”) đã chính thức chuyển đổi thương hiệu sau khi Asahi Mutual Life Insurance Company (Nhật Bản) hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của MVI Life.

Công ty hoạt động trên cơ sở Giấy phép thành lập và hoạt động số 64GP/KDBH ngày 29/07/2011 cùng các Giấy phép điều chỉnh do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 64/GPĐC9/KDBH ngày 27/10/2026, và hiện chính thức hoạt động dưới tên gọi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Asahi Việt Nam (“Asahi Life”).

Website: www.asahilife.com

Trụ sở chính: Tầng 13, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Chi nhánh: Tầng 8, Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.