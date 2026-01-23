Khám phá không gian sống thu hút giới chuyên gia tại The Habitat Binh Duong

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 là một trong những dự án nổi bật đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nhà ở chất lượng cao, vừa có môi trường sống tốt, vừa có tiện nghi hiện đại. Dự án hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP 1.

VỊ TRÍ VÀNG, MUÔN NGÀN TIỆN ÍCH

Toạ lạc trên Đại lộ Hữu Nghị, ngay cửa ngõ VSIP1, nơi quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… The Habitat Binh Duong thừa hưởng hệ tiện ích ngoại khu phong phú trong bán kính 2km như Aeon Mall, bệnh viện quốc tế, trường học, sân Golf Sông Bé... Việc có thể tiếp cận nhiều tiện ích chất lượng chỉ trong vài phút đã góp phần tăng khả năng khai thác cho thuê của dự án.

Thêm một ưu điểm nổi bật của The Habitat Binh Duong là mật độ căn hộ mỗi tầng thấp, chỉ 7–10 căn/tầng với 3 thang máy, mang lại không gian yên tĩnh, riêng tư và hạn chế tình trạng quá tải giờ cao điểm. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với nhóm chuyên gia luôn đề cao sự riêng tư, an ninh và tiện nghi tại nơi ở.

CHUẨN SỐNG QUỐC TẾ, ĐẲNG CẤP VÀ TIỆN NGHI

Dự án được bao phủ bởi mảng xanh ấn tượng, thiết kế xen kẽ vào trong hệ tiện ích hơn 4000 m2, tạo nên điểm nhấn cho dự án. Phải kể đến như phòng gym hiện đại với tầm nhìn hướng thẳng ra công viên trung tâm và đồi cỏ Habitat. Đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp truyền cảm hứng sống tích cực, thanh lọc không khí và tạo cảm giác thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng.

Phòng gym hiện đại hướng về công viên trung tâm. Nguồn ảnh: The Habitat Binh Duong.

Hồ bơi tràn dài 50m theo chuẩn Olympic rất hiếm có trong khu vực, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn resort ngay trong khuôn. Các tiện ích khác như sauna – yoga, vườn thiền, khu BBQ, đồi cỏ, sân chơi trẻ em đều được bố trí thông minh để tạo nên những khoảng không riêng tư và yên tĩnh – rất phù hợp với thói quen sinh hoạt và nhu cầu tái tạo năng lượng của chuyên gia, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Hệ tiện ích hơn 4000m2 với hồ bơi tràn 50m nổi bật. Nguồn ảnh: The Habitat Binh Duong.

Với định hướng phát triển xanh và bền vững, dự án vinh dự đạt chứng nhận công trình xanh EDGE do IFC trao tặng vào tháng 12 vừa qua. Đây là minh chứng cho lối sống hiện đại nhưng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đáp ứng đúng chuẩn mực sống quốc tế mà giới chuyên gia đề cao.

Anh Minh Khoa có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn khách nước ngoài thuê nhà tại khu công nghiệp VSIP cho biết: “Nhiều khách hàng của tôi là chuyên gia đang làm việc tại VSIP 1 rất chuộng dự án này. Họ rất thích không gian xanh có nhiều cây cối ở đây, cảm thấy được gần gũi với thiên nhiên và cân bằng cuộc sống hơn. Tôi đặc biệt ấn tượng với hệ tiện ích tại đây, mọi thứ đều rất hiện đại và được đầu tư chỉnh chu, đáp ứng hầu hết các nhu cầu mà khách hàng tôi yêu cầu.”

LỢI THẾ ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHỈ TỪ 750 TRIỆU ĐỒNG

Với hạ tầng mở rộng, vị trí đắc địa và thương hiệu bảo chứng, The Habitat Binh Duong hưởng lợi từ đà tăng giá của khu vực sau khi sáp nhập vào TP.HCM. Đầu tư tại The Habitat Binh Duong đồng nghĩa với sở hữu một tài sản bền vững, tạo dòng tiền cho khách mua ngay lập tức khi luôn là lựa chọn hàng đầu của giới chuyên gia đông đảo đang tìm kiếm nhà ở tại đây.

Trong thời điểm thị trường bất động sản đang rất nhộn nhịp, chủ đầu tư dự án The Habitat Binh Duong mang đến cơ hội sở hữu dễ dàng với chính sách thanh toán linh hoạt, chỉ từ 30% giá trị căn hộ (khoảng 750 triệu đồng), khách hàng có thể nhận nhà ngay và cho thuê, phần còn lại thanh toán giãn đến 2027.

* Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: VSIP - Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hòa, TP.HCM.