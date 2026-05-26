Sốc nhiệt là tình trạng cần cấp cứu tối khẩn

Các nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, bộ đội huấn luyện, nhân viên giao hàng… và người mắc bệnh mạn tính...
Ngày 25/5, BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện
Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa cứu sống một trường hợp sốc nhiệt nặng biến chứng ly giải cơ và suy đa cơ quan. Theo đó, bệnh nhi 15 tuổi (ngụ phường Tân
Phú, TP.HCM) được đưa vào khoa Cấp cứu trưa ngày 3/5 trong tình trạng lơ
mơ, sốt cao 40 độ C, tím đầu chi, huyết áp khó đo và suy hô hấp.
Khai thác bệnh sử cho thấy nam sinh thường xuyên đá bóng từ
17h đến 20h mỗi ngày tại một câu lạc bộ địa phương, cuối tuần tiếp tục tập luyện
vào buổi sáng. Sáng xảy ra sự việc, em chơi bóng dưới trời nắng nóng gay gắt
thì đột ngột than mệt, ngất xỉu và vã nhiều mồ hôi. Ban đầu, bệnh nhi được đưa
đến trạm y tế gần đó, được thở
oxy, truyền dịch rồi chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm
cho thấy bệnh nhi rơi vào tình trạng tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng đồng thời
bị tổn thương thận cấp, tổn thương tụy và hủy cơ nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiệt nặng kèm ly giải
cơ, tổn thương gan, tụy và thận cấp.
Theo ê-kíp điều trị, bệnh nhi phải truyền
tới 12 lít dịch điện giải mới cải thiện huyết động, kết hợp thuốc vận mạch
adrenalin liều thấp. Dù vậy, tình trạng sốt cao liên tục 39 - 40 độ C kéo dài,
các chỉ số viêm tiếp tục tăng mạnh. Trước diễn tiến nguy kịch, bệnh nhi được lọc
máu liên tục, dùng kháng sinh, truyền máu và chế phẩm máu, đồng thời bổ sung N-acetyl cysteine, vitamin K1, calci và magne...
Sau gần 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp của nhiều
chuyên khoa như hồi sức, tiêu hóa gan mật và thận - nội tiết, bệnh nhi dần hồi
phục, được cai máy thở và tỉnh táo trở lại. Chức năng gan, thận và tụy hiện đã
trở về bình thường.
Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp sốc nhiệt nặng hiếm gặp ở trẻ em. Việc lọc máu liên tục sớm đóng
vai trò quan trọng trong quá trình cứu sống bệnh nhi. Từ trường hợp trên, bác
sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh và nhà trường hạn chế để trẻ vận động kéo dài
ngoài trời nắng nóng. Trẻ nên tập luyện ở nơi thông thoáng, có mái che, mặc quần
áo mỏng nhẹ, đội nón rộng vành và uống đủ nước.
Nếu phải tập luyện ngoài trời, trẻ cần được làm quen dần với
thời tiết nóng, mỗi lần vận động chỉ nên kéo dài 20 - 25 phút và tối đa 45 - 60
phút mỗi ngày. Khi xuất hiện dấu hiệu mệt, chóng mặt hoặc khó chịu, cần ngừng vận
động ngay và đưa vào nơi mát nghỉ ngơi.
Trước đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa tiếp nhận cuộc gọi
khẩn về trường hợp bệnh nhân nữ (65 tuổi, quốc tịch Úc) đột ngột bất tỉnh khi
leo Núi Cô Tiên (Nha Trang). Ekip cấp cứu nhanh chóng lên đường, đồng thời hướng
dẫn sơ cứu từ xa.
Sau gần 20 phút leo bộ hơn 1km đường núi trong điều kiện nắng
nóng gay gắt, đội cấp cứu tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: hôn mê
sâu (Glasgow 3 điểm), thở ngáp, huyết áp tụt còn 50/30 mmHg, thân nhiệt lên tới
42 độ C.
Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có dấu hiệu sốc nhiệt nặng,
tiến hành đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, truyền dịch cấp cứu ngay tại hiện
trường. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được đưa xuống núi bằng cáng chuyên dụng
và chuyển viện an toàn. Tại bệnh viện, người bệnh được hồi sức tích cực, bước đầu
cải thiện nhưng tiên lượng vẫn nặng.
Những ngày đầu tháng 4/2026, tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh
viện Nhi đồng 1, TP.HCM, lượng bệnh nhân đến khám do các triệu chứng như chóng
mặt, kiệt sức, say nắng, rối loạn điện giải… tăng 20 - 30% so với ngày thường.
Đáng lo ngại, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, phải cấp cứu do
sốc nhiệt.
Tương tự, TS.BS. Kiều Xuân Thy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
cơ sở 3, cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 20 - 30 ca khám liên quan đến
nắng nóng. Phần lớn bệnh nhân bị mệt mỏi, kiệt sức sau thời gian dài làm việc
ngoài trời. Thậm chí, có tài xế xe công nghệ nhập viện cấp cứu vì ngất xỉu do
làm việc dưới nắng gắt, dẫn đến mất nước kéo dài.
Một sai lầm khác tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe ngày nắng
nóng là lạm dụng rượu bia. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới đây,
một trường hợp nam bệnh nhân 42 tuổi, quê Bắc Ninh, đã được chuyển đến Khoa Cấp
cứu trong tình trạng nguy kịch sau một ngày làm việc ngoài trời giữa thời tiết
nắng nóng gay gắt. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân nói đã uống rượu trước đó,
đây là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc say nắng, say nóng.
Theo ThS.BS Trương Tư Thế Bảo, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Trung ương, sốc nhiệt là hậu quả của tình trạng cơ thể bị tích tụ nhiệt do môi
trường nắng nóng kéo dài, khi các cơ chế điều nhiệt tự nhiên không còn hoạt động
hiệu quả.
Có hai trường hợp thường gặp. Thứ nhất, nắng chiếu trực tiếp vào đầu
và cổ gáy, có thể gây rối loạn thần kinh trung ương, dẫn đến lơ mơ, ngất, hoặc
thậm chí tử vong. Thứ hai, môi trường nóng do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao khiến
cơ thể không thể đào thải nhiệt kịp thời, dẫn đến rối loạn điện giải, suy tuần
hoàn và tổn thương đa cơ quan như gan, thận, não.
Các chuyên gia cảnh báo, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu tối
khẩn, có thể gây tử vong nhanh nếu không được xử trí kịp thời. Các triệu chứng
ban đầu của sốc nhiệt bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, thở nhanh,
thân nhiệt tăng cao, lơ mơ và co giật.
Nếu nghi ngờ có người bị say nắng hoặc sốc
nhiệt, cần nhanh chóng đưa nạn nhân vào nơi mát mẻ, hạ thân nhiệt bằng cách lau
người bằng khăn ấm, quạt nhẹ, cho uống nước nếu còn tỉnh táo và nhanh chóng
chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.
Bên cạnh đó, những ngày gần đây Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện
Bạch Mai, đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng
nguy kịch chỉ vì thói quen tắm nước mát ngay sau khi hoạt động ngoài trời nắng.
Theo
BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng, khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi
giãn ra để thải nhiệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh kích thích hệ thần
kinh giao cảm, khiến mạch máu co lại tức thì để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp
lực lên thành mạch, khiến huyết áp tăng vọt, có thể dẫn tới chảy máu não hoặc
nhồi máu não.
TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt
Nam, khuyến cáo: "Lượng nước bổ sung không chỉ để duy trì hoạt động cơ thể
mà còn phải bù đắp lượng mồ hôi đã mất đi do nắng nóng. Đối với người lao động
hoặc tập luyện ngoài trời, cần bổ sung thêm ít nhất từ 300 - 500 ml nước so với
mức bình thường".
Bác sĩ cũng lưu ý, việc bù nước phải thực hiện đều đặn bằng
từng ngụm nhỏ, tránh để cơ thể quá khát mới uống một lượng lớn cùng lúc. Ngoài
nước lọc, người dân nên đa dạng nguồn cấp nước từ canh, nước ép trái cây hoặc
các loại quả mọng để bổ sung vitamin và dưỡng chất thiết yếu.
