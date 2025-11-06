Khẩn trương hoàn thành rà soát và đối chiếu dữ liệu hộ kinh doanh trước ngày 15/11

Cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trước ngày 15/11/2025. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo tiến độ của Đề án 3389 về xóa bỏ cơ chế thuế khoán mà còn tạo nền tảng cho hệ thống thuế điện tử, hướng tới bình đẳng nghĩa vụ thuế giữa các nhóm kinh doanh…

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn hỏa tốc số 4948/CT-NVT gửi đến Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Mục đích là hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế, xác định vấn đề cần hỗ trợ và nắm bắt tình hình sẵn sàng của hộ kinh doanh trước lộ trình xóa bỏ thuế khoán.

Theo đó, các cục thuế địa phương phải chỉ đạo thành lập tổ khảo sát theo từng địa bàn, trực tiếp đến từng địa điểm kinh doanh hoặc triển khai phiếu khảo sát có mã QR để thu thập thông tin định danh, cơ sở vật chất, mức độ hiểu biết về chính sách xóa bỏ thuế khoán và doanh thu dự kiến năm 2025.

Trên cơ sở dữ liệu hiện có, Cục Thuế đã tổng hợp dữ liệu đến tháng 10/2025 bao gồm: doanh thu, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, tài khoản ngân hàng và tình trạng sử dụng ứng dụng thuế điện tử. Công văn hỏa tốc số 4948/CT-NVT

Về cách thức khảo sát, căn cứ cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, Cục Thuế phân thành 3 nhóm hộ kinh doanh bao gồm: (i) nhóm chưa sử dụng ứng dụng thuế điện tử hoặc thiếu thông tin định danh cần được hỗ trợ trực tiếp; (ii) nhóm đã sẵn sàng tự chuyển đổi và có thể khảo sát trực tuyến và (iii) các hộ mới đăng ký kinh doanh, cần tuyên truyền, hướng dẫn để tiếp cận chính sách mới và xác định phương pháp tính thuế phù hợp với doanh thu theo phát sinh thực tế.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các cục thuế cơ sở tiếp tục đối chiếu, cập nhật cơ sở dữ liệu, đảm bảo đầy đủ 100% thông tin định danh của hộ kinh doanh, Cục Thuế cho biết.

Song song, công tác tuyên truyền và hỗ trợ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công chức thuế, yêu cầu cần nắm vững chính sách, hiểu rõ mục tiêu của Đề án 3389, thành thạo các ứng dụng quản lý thuế điện tử như Etax Mobile và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ phân loại theo nhóm đối tượng để xác định hình thức tuyên truyền phù hợp.

Theo đó, các hộ ít tiếp cận công nghệ sẽ được hướng dẫn trực tiếp thông qua tờ rơi, hội nghị, tập huấn ngắn, trong khi nhóm hộ có khả năng sử dụng nền tảng số sẽ được hỗ trợ trực tuyến, qua mạng xã hội hoặc mã QR liên kết với tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử.

Cục Thuế cho biết toàn ngành đặt mục tiêu đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, áp dụng phương châm “cầm tay chỉ việc” và triển khai các tổ công tác lưu động tại chợ, tuyến phố thương mại để giải đáp vướng mắc ngay tại chỗ. Các chương trình hỗ trợ được thiết kế theo nhóm ngành nghề, quy mô doanh thu và khu vực địa bàn, đi kèm thiết lập đường dây nóng và ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và chatbot để hỗ trợ hộ kinh doanh mọi lúc.

Cục Thuế đề nghị các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động lực lượng phối hợp, đồng thời tăng cường truyền thông với báo chí, đài phát thanh, truyền hình và mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính sách.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện các giải pháp tuyên truyền chủ trương Đảng, Nhà nước cũng như huy động hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng thuế điện tử và hóa đơn từ máy tính tiền.

Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề được khuyến khích đồng hành cùng cơ quan thuế trong việc tổ chức mô hình “tổ tư vấn thuế cơ sở”, “điểm tư vấn lưu động” hỗ trợ trực tiếp cho từng nhóm hộ kinh doanh.

Ngoài các biện pháp tuyên truyền, Cục Thuế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi từ khoán sang kê khai nhằm phòng ngừa thất thu.

Theo dự thảo nghị định sắp trình Chính phủ, hộ kinh doanh sẽ được phân loại theo bốn nhóm doanh thu: (i) dưới 200 triệu đồng, (ii) từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, (iii) trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và (iv) trên 50 tỷ đồng. Việc phân loại này nhằm áp dụng chính sách thuế, phương pháp quản lý, chế độ kế toán, và hình thức hóa đơn phù hợp.

Theo mục tiêu tại Đề án 3389, 100% hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phát sinh số thuế phải nộp và hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cài đặt và sử dụng Etax Mobile; đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định phấn đấu đạt 80%. Công văn hỏa tốc số 4948/CT-NVT

Do đó, các cục thuế địa phương có trách nhiệm rà soát, kiểm soát dữ liệu doanh thu, đối chiếu nghĩa vụ thuế năm 2025 với kê khai năm 2026 để đảm bảo phản ánh đúng thực tế kinh doanh.

Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu 100% các đối tượng thuộc diện triển khai phải đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile.

Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương cần triển khai hiệu quả nội dung phối hợp quản lý thuế theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 17142/BTC-CT ngày 4/11/2025 gửi Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương phân công cụ thể danh sách hộ kinh doanh chuyển đổi cho từng công chức thuế để triển khai công việc, đặc biệt hoàn thành việc khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trước ngày 15/11/2025.

Trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi tiến độ, xử lý vướng mắc và bố trí nhân lực phù hợp để đảm bảo triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đạt mục tiêu của Đề án chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.