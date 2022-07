Khẩn trương hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho F0

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20/7 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Về xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách.

Về chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các Bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.

Trước đó, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Các giấy tờ này bao gồm: Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; giấy xét nghiệm (Test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của Trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ Covid cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà; quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến.

Bộ Y tế cho biết, đối chiếu với quy định của các văn bản Luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Ðể giải quyết những vướng mắc trên, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để Bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.