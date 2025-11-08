Khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về cơ chế đặc thù, trình Chính phủ để triển khai vận hành hoạt động của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đúng thủ tục pháp lý...

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, xúc tiến hoàn thiện công trình cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

GẤP RÚT HOÀN THIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ ĐỀ RA

Báo cáo tại cuộc họp của các đơn vị liên quan cho biết đến nay, nhiều hạng mục của hai dự án cơ bản hoàn thành, số ít hạng mục nhỏ đang gấp rút hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu về tiến độ đề ra.

Về nhân sự, cả Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều xây dựng phương án luân chuyển cán bộ là chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng… giàu kinh nghiệm cùng với tuyển dụng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đáp ứng công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở 2.

Hai bệnh viện nỗ lực phối hợp với Ban Quản lý Dự án công trình y tế và nhà thầu hoàn thiện dự án theo chỉ đạo và kế hoạch về công tác mua sắm, đấu thầu, lắp đặt thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, lên phương án vận hành.

Đồng thời, hai bệnh viện cũng đề xuất một số vấn đề, như: Đề án tài chính và cơ chế đặc thù, nguồn kinh phí hỗ trợ để kịp thời triển khai đào tạo nhân lực chất lượng cao; xếp cấp chuyên môn; thống nhất định danh phối hợp ký kết hợp đồng thanh toán bảo hiểm y tế và hồ sơ giấy tờ các hạng mục để sớm được cấp phép hoạt động.

Theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước, chuyên môn kỹ thuật, đại diện các Cục, Vụ, Ban quản lý dự án đã chia sẻ những mặt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh cần phối hợp giải quyết khẩn trương tại hai công trình dự án nhằm gấp rút hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Trong đó, nhiều phần việc, hạng mục: Xây dựng; phòng cháy chữa cháy; an toàn bức xạ; giấy phép môi trường cần sự quyết liệt hỗ trợ, phối hợp của các Bộ: Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ. Các đơn vị cam kết đến thời gian 30/11/2025, cả hai dự án xong về phần xây dựng cơ bản.

THỐNG NHẤT MỘT PHƯƠNG ÁN CHUNG CHO CẢ HAI BỆNH VIỆN

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các Thứ trưởng Bộ Y tế giám sát từng lĩnh vực được phân công theo dõi, các đơn vị chức năng tiếp tục bám sát tình hình thực tế; cập nhật kế hoạch triển khai toàn bộ các nhiệm vụ của hai dự án. Trong đó, rà soát kỹ tiến độ các hạng mục còn lại cần phải triển khai thực hiện để hoàn thành hai công trình và các công việc, nhiệm vụ khác được giao.

Bộ Y tế họp đánh giá tiến độ xây dựng dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Đặc biệt, quán triệt chặt chẽ Nghị quyết số 34/NQ-CP để linh hoạt, chủ động các phương án nhằm kiện toàn hồ sơ theo từng giai đoạn, nội dung các gói để đáp ứng kịp tiến độ kế hoạch đặt ra, xong phần xây dựng cơ bản vào thời điểm 30/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh với những hạng mục: Xây dựng; phòng cháy chữa cháy; an toàn bức xạ; giấy phép môi trường, các đơn vị một mặt cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, mặt khác các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực và các Cục, Vụ, Ban Quản lý dự án phải thúc đẩy tiến độ, xây dựng báo cáo Chính phủ về thời gian triển khai từng hạng mục.

Trong đó, lưu ý thống kê chi tiết, liệt kê rõ ràng, minh bạch, khoa học, có con số chứng minh cụ thể về thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về phương án xin bổ sung kinh phí hỗ trợ tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phân định rạch ròi chi phí cần thiết cho nhân sự, trang thiết bị, vận hành. Riêng hai bệnh viện cần phối hợp, đưa ra phương án cụ thể, tường minh phân chia mức chi hỗ trợ đào tạo nhân lực cơ sở 2 để báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ. “Trên tinh thần tiết kiệm, chi đúng, hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan giao các Vụ, Cục: Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Quản lý Khám chữa bệnh và hai bệnh viện bàn thảo kỹ lưỡng, viện dẫn thuận lợi, khó khăn, phương án khả thi về lựa chọn hợp đồng với một đơn vị cụ thể thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế trên tinh thần thuận lợi, phù hợp.

Đồng thời, cấp xếp kỹ thuật chuyên sâu cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai cũng như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. “Chủ trương của Bộ Y tế là thống nhất một phương án chung cho cả hai bệnh viện”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh báo cáo các Thứ trưởng phụ trách, khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về cơ chế đặc thù, trình Chính phủ để triển khai vận hành hoạt động của hai bệnh viện đúng thủ tục pháp lý.

Các Thứ trưởng phụ trách từng lĩnh vực liên quan đến dự án của hai bệnh viện bám sát tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết, đúng quy định của pháp luật.