Tiến độ thi công dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức chưa đạt yêu cầu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Phúc Minh
06/10/2025, 15:47
Tiến độ thi công tại 2 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30%-70% so với yêu cầu...
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 537/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.
Thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của 2 công trình dự án sau khi Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ban hành.
Các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã từng bước khắc phục các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để giải quyết và hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn (tiến độ thi công các gói thầu đạt từ 90%-95% khối lượng công việc tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, và từ 80%-99% khối lượng công việc tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai).
Tuy nhiên, nhiều công việc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công tại 2 công trình chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30%-70% so với yêu cầu.
Các vướng mắc phát sinh (liên quan đến phương án dự toán thiết kế bản vẽ thi công; việc thay đổi thiết kế kiến trúc mặt bằng; yêu cầu liên thông, đồng bộ phần mềm quản lý bệnh viện; quy trình mua sắm, lắp đặt trang thiết bị; thay đổi quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kiện toàn nhân sự quản lý dự án…) chưa được giải quyết dứt điểm.
Bên cạnh đó, qua thời gian, nhiều chủng loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện tại. Việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan kéo dài; các giải pháp tháo gỡ chưa được triển khai quyết liệt, kịp thời.
Để hoàn thành 2 công trình dự án đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2025, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 34/NQ-CP; giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công; hoàn thành trước ngày 10/10/2025.
Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu khẩn trương hoàn thành việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng ngay sau khi dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và gửi cơ quan phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an trước ngày 10/10.
Bộ Y tế cũng nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách (như về nhân lực, tài chính…) đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.
Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng Hà Nội phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho 2 công trình dự án trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ban Quản lý dự án theo quy định.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định.
Bộ Tài chính phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành của 2 công trình dự án; tham gia ý kiến và hướng dẫn Bộ Y tế về cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.
