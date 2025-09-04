Thứ Năm, 04/09/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Đầu tư

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

Gia Huy

04/09/2025, 15:36

Tỉnh đã thống nhất các hạng mục thuộc 9 lĩnh vực cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, năng lượng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 3/9, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm rà soát danh mục lĩnh vực cho vay, đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025, quỹ đã thẩm định và phê duyệt cho vay vốn đối với 108 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, năng lượng, môi trường, công nghiệp, y tế, giáo dục và nhà ở xã hội. Tổng vốn cam kết cho vay đạt 763,87 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 556,9 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy danh mục lĩnh vực cho vay, đầu tư của quỹ trong giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản phù hợp với định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư của tỉnh, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một số dự án đầu tư phát triển năng lượng gió, xử lý chất thải, khu công nghiệp, khu kinh tế, đầu tư hồ chứa nước, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu đô thị..., quỹ không tiếp cận để thẩm định, cho vay được do đa số các dự án có quy mô vốn đầu tư vượt quá giới hạn cho vay của quỹ. 

Đồng thời, trong quá trình xúc tiến tìm kiếm dự án cho vay, quỹ chưa tiếp cận được thông tin về triển khai các dự án trong danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay như: Ngầm hóa công trình điện, các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp, di chuyển sắp xếp các làng nghề, cơ sở sản xuất; các dự án đầu tư phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, khu tái định cư, khu văn hóa, thể dục, thể thao, công viên sử dụng vốn ngoài ngân sách…

Vì vậy, ông Hoàng và đại diện các sở, ngành liên quan đã thảo luận và cơ bản thống nhất các hạng mục thuộc 9 lĩnh vực cho vay, đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời sắp xếp thứ tự các lĩnh vực này ưu tiên theo định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh (trong đó tập trung ưu tiên các lĩnh vực trụ cột nhằm đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy) gồm: công nghiệp, công nghiệp phụ trợ; năng lượng; thương mại, dịch vụ; nhà ở và phát triển đô thị; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thông tin, viễn thông;y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao; giao thông; môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Sở Tài chính gửi dự thảo các danh mục thuộc 9 lĩnh vực nói trên đến các sở, ngành, địa phương để lấy ý kiến, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nội dung này.

Trong đó, tên các danh mục phải phù hợp với thuật ngữ chuyên ngành; làm rõ những danh mục này có những điểm giống và khác nhau so với Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa cũ về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận cũ về danh mục đầu tư các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, quy định liên quan để giải trình cho HĐND tỉnh.

