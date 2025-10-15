Khánh Hòa rà soát danh mục dự án ưu tiên vào Khu kinh tế Vân Phong

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Tư, 15/10/2025
Thanh Thủy
15/10/2025, 15:06
UBND tỉnh Khánh Hòa họp bàn danh mục dự án ưu tiên vào Khu kinh tế Vân Phong và điều chỉnh Dự án Môi trường bền vững Nha Trang, nhằm tháo gỡ vướng mắc vốn, hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đã chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo, đề xuất danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tại cuộc họp, Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trình UBND tỉnh danh mục 9 dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực gồm: đô thị - dịch vụ - du lịch; công nghiệp và năng lượng sạch; cảng biển - logistics, hậu cần cảng; đầu tư hạ tầng khu phi thuế quan.
Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đề xuất bổ sung thêm 14 dự án mới nhằm cập nhật, hoàn thiện danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030 theo định hướng phát triển Khu kinh tế thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.
Trong đó, nhóm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, công nghệ cao có 1 dự án; nhóm đô thị - du lịch - dịch vụ có 10 dự án, nhóm hạ tầng kỹ thuật môi trường có 3 dự án. Đối với các dự án kêu gọi đầu tư khác thuộc các phân khu của Khu kinh tế Vân Phong, ban quản lý sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao sự chủ động của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp trong rà soát, cập nhật danh mục dự án phù hợp quy hoạch; thống nhất với các đề xuất của ban.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban phối hợp chặt với các sở, ngành rà soát quỹ đất tái định cư, đặc biệt ở khu vực đông dân cư, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc tương đương nơi cũ; xây dựng phương án xử lý chất thải phù hợp để thu hút đầu tư và sớm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.
Cùng ngày, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP).
Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh đã đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ hơn 1.380 tỷ đồng lên gần 1.599 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 197 tỷ đồng, cùng các khoản bổ sung chi phí xây dựng, tư vấn, dự phòng và chênh lệch tỷ giá. Dự án trước đây sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của HĐND tỉnh, nguồn vốn thực hiện dự án đã chuyển sang vốn ngân sách tỉnh để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh cũng đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 6/2027 nhằm bảo đảm hoàn thành đồng bộ các hạng mục, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện hạ tầng môi trường và phát triển bền vững ở Nha Trang.
Sau khi nghe ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn thống nhất với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh.
Đồng thời, giao Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp cho dự án; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh và các sở, ngành liên quan để rà soát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh và trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
