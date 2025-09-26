Khánh Hòa không chỉ là “điểm hẹn” của du khách Nga

Các doanh nghiệp lữ hành tại Nga dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Mục tiêu là thu hút du khách Nga trong dịp cao điểm du lịch mùa đông 2025 - 2026…

Theo Hiệp hội các Công ty Lữ hành Nga (ATOR), Thái Lan được dự báo là điểm đến nghỉ dưỡng bãi biển hàng đầu châu Á trong mùa đông 2025 - 2026 của du khách Nga. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch hàng năm, Thái Lan đang “tụt hậu” so với Việt Nam.

Thông tin trên được ông Taras Kobishchanov, Phó Chủ tịch ATOR, chia sẻ tại hội nghị thường niên “Trevolution”, nơi công bố 5 điểm đến dự kiến thu hút du khách Nga nhiều nhất mùa đông tới.

Theo trang tổng hợp Sletat.ru, tỷ lệ du khách Nga chọn các điểm đến bãi biển ở châu Á trong tổng số lượt đặt phòng vào mùa đông 2025 - 2026, Thái Lan vẫn chiếm ưu thế với 33,1% (năm ngoái là 38,5%); Việt Nam chiếm 11,2% (năm ngoái là 2,15%).

Nhiều công ty lữ hành Nga ghi nhận các điểm đến Việt Nam đã vươn lên về doanh số bán tour mùa đông 2025 - 2026, nhờ mở rộng các chương trình bay và đa dạng tour du lịch trong nước. Ngoài ra, nhu cầu bị dồn nén và hiệu ứng mới lạ đã thúc đẩy du khách Nga đến Việt Nam, chủ yếu qua các chuyến bay thuê bao trực tiếp đến Nha Trang và Phú Quốc.

Trong 5 điểm đến dự kiến thu hút khách Nga nhiều nhất mùa đông tới có Việt Nam.

KHÁNH HÒA LÀ “ĐIỂM SÁNG”

Ngày 24/9, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, ước tính tháng 9/2025, toàn tỉnh đón khoảng 1,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, riêng du khách Nga đến Khánh Hòa trong 8 tháng đầu năm đã đạt gần 280.000 lượt, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ (70.642 lượt). Hiện, mỗi tuần có khoảng 30 chuyến bay từ Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Trong đó, 26 chuyến charter do các hãng Ikar Airlines, IreAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air RedWings khai thác; 4 chuyến thương mại do hãng Aeroflot khai thác. Dự kiến một số hãng bay như Aeroflot, Nordwind sẽ tăng các chuyến bay thẳng từ nhiều tỉnh, thành phố của Nga đến Khánh Hòa vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, nhìn nhận việc du khách Nga trở lại với Khánh Hòa là điều tất yếu. Vị trí địa lý và khí hậu của Nha Trang đóng vai trò quan trọng, khi có sự giao thoa giữa khí hậu cao nguyên (Đà Lạt, Đắk Lắk) và khí hậu biển tạo nên một môi trường rất tốt cho du khách từ quốc gia này.

Khách Nga đến Khánh Hòa trong 8 tháng đầu năm đã đạt gần 280.000 lượt.

Thêm vào đó, các công ty lữ hành quốc tế vốn đã có thị trường du khách Nga rất lớn. Đặc biệt, Khánh Hòa còn có sân bay quốc tế, rất dễ kết nối với việc bay trực tiếp từ Nga đến tỉnh. "Không gian của Nha Trang - Khánh Hòa đã là điểm đến ưa thích của du khách Nga từ những năm trước dịch. Tuy nhiên, có một thời gian thị trường này chững lại do dịch bệnh và tình hình xung đột. Khi tình hình ổn định hơn, du khách Nga vẫn chọn quay lại Khánh Hòa", ông Nhựt chia sẻ.

Một điểm đặc biệt khác là du khách Nga là có thời gian lưu trú khá lâu, ít nhất là 10 ngày, có khách ở 30 - 45 ngày. Hoạt động chủ yếu tham quan biển đảo, nghỉ dưỡng, tận hưởng nắng và gió biển. Với kinh nghiệm phục vụ thị trường Nga, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Khánh Hòa dễ dàng triển khai các chương trình phù hợp.

Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia, trong đó có Nga, đến năm 2028. Dự kiến năm 2025, Việt Nam sẽ đón khoảng 430.000 lượt du khách Nga, góp phần đưa dòng khách từ Nga dần trở lại mức trước đại dịch là khoảng 650.000 lượt mỗi năm.

CHÚ TRỌNG THU HÚT KHÁCH HẠNG SANG

Trong những năm qua, du lịch Khánh Hòa đã có sự phát triển mạnh mẽ. Ngoài trung tâm du lịch Nha Trang, khu Bãi Dài (Cam Lâm), Khánh Hòa còn sở hữu quần thể Vinpearl lung linh trên đảo Hòn Tre, Six Senses Ninh Vân Bay với view biển tuyệt đẹp, hay Ana Mandara Cam Ranh và The Anam Cam Ranh mang đậm phong cách Đông Dương... Đặc biệt nhất là khu nghỉ dưỡng xa xỉ Amanoi ở xã Vĩnh Hải.

Khu nghỉ dưỡng xa xỉ Amanoi ở xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa.

Tất cả những điều này khẳng định tiềm năng của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch hạng sang trên thế giới. Cùng với đó là những kỳ lễ hội du lịch biển, những sự kiện giải trí tầm cỡ quốc tế. Năm 2024, Tạp chí Travel+Leisure (Mỹ) vinh danh Nha Trang là 1 trong 8 điểm nghỉ dưỡng ở biển đẹp nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu. Đến năm 2025, Nha Trang được Viện Kinh tế Mastercard (Mỹ) xếp thứ 11 trong danh sách 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới mùa hè năm 2025.

Trong việc thu hút du khách quốc tế, tỉnh không chỉ chú trọng đến số lượng mà còn chú trọng thu hút khách hạng sang có mức chi tiêu cao. Bên cạnh Nga, Khánh Hòa còn có những thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, các quốc gia Đông Nam Á…

Mùa hè vừa qua, nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu Agoda công bố, Nha Trang đã vượt qua Tokyo để trở thành điểm đến được ưa chuộng nhất của du khách Hàn Quốc. Trước đó, Hanatour - công ty lữ hành lớn nhất Hàn Quốc công bố: Cứ 4 người Hàn Quốc có nhu cầu đi du lịch nước ngoài thì có 1 người lựa chọn Việt Nam, trong đó điểm đến được yêu thích nhất là Nha Trang.

Bên cạnh Nga, Khánh Hòa còn có những thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, các quốc gia Đông Nam Á…

Thời gian tới, du lịch Khánh Hòa sẽ tăng cường xúc tiến, quảng bá khai thác các thị trường tiềm năng như: Tây Âu, Úc, Mỹ và khu vực Tây Á.

“Khánh Hòa đang trên đường hiện thực hóa định hướng trở thành trung tâm du lịch hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới,” ông Tarek Oliveira Shayya, Giám đốc điều hành Công ty Gratiya, khẳng định.

Xác định du lịch là trụ cột tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác du lịch. Điển hình như: Làm việc với Đoàn Chủ tịch Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc; làm việc với đoàn đại diện sân bay Narita của Nhật Bản để trao đổi kế hoạch hợp tác phát triển du lịch và mở đường bay thẳng đến Khánh Hòa.

Các đoàn famtrip của doanh nghiệp du lịch Nhật Bản cũng đã đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm mở rộng hợp tác giữa hai bên.