Trang chủ Nhà đầu tư

“Ông lớn” năng lượng Mỹ muốn rót hơn 10 tỷ USD vào dự án lọc hóa dầu tại Khánh Hòa

Minh Huy

26/08/2025, 13:34

Một “ông lớn” năng lượng toàn cầu vừa có chuyến làm việc và khảo sát thực địa tại Nam Vân Phong (Khánh Hòa), mở ra kỳ vọng về một tổ hợp lọc hóa dầu công nghệ cao quy mô hàng chục tỷ USD…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, đoàn công tác của Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ) phối hợp cùng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại khu vực Nam Vân Phong.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa đã giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển khu vực Nam Vân Phong theo quy hoạch điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, khu vực này được xác định là động lực phát triển mới của tỉnh Khánh Hòa và cả vùng Nam Trung Bộ, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp sạch, năng lượng mới, lọc hoá dầu, logistics và dịch vụ cảng biển.

Về lợi thế hạ tầng, Nam Vân Phong hiện là đầu mối giao thông quan trọng, hội tụ các tuyến cao tốc đường bộ, gần sân bay quốc tế Cam Ranh, kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai và có vị trí cận kề đường hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, vận tải hàng hóa quy mô lớn.

Khu kinh tế Vân Phong rộng 150.000 ha, gồm 19 phân khu chức năng, thu hút 155 dự án với tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, 106 dự án trong số đó đã đi vào hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm, khu kinh tế có thêm 6 dự án mới, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn gần 300 tỷ đồng cho 2 dự án hiện hữu.

Theo đề xuất sơ bộ từ ExxonMobil, dự án của Tập đoàn tại Việt Nam có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD. Tổ hợp bao gồm các hạng mục chính như nhà máy lọc hoá dầu công nghệ hiện đại, hệ thống kho chứa, cảng chuyên dụng và khu kỹ thuật phụ trợ.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động kinh tế - xã hội tích cực, với việc tạo khoảng 10.000 việc làm trực tiếp trong giai đoạn xây dựng. Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy sẽ cần hơn 600 kỹ sư trình độ cao và tạo ra khoảng 1.500 việc làm gián tiếp. Đáng chú ý, nếu được triển khai, đây sẽ là nhà máy hoá chất gần như không phát thải đầu tiên trong hệ thống toàn cầu của ExxonMobil.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại các vị trí tiềm năng, bao gồm khu vực gần Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong và khu vực thôn Ninh Tịnh (phường Ninh Hòa). Đây là những địa điểm có mặt bằng rộng, mực nước biển sâu và hạ tầng tương đối thuận lợi. Hiện tại, Việt Nam là một trong ba địa điểm chiến lược tại châu Á – Thái Bình Dương đang được ExxonMobil cân nhắc để đặt nhà máy.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nam Vân Phong sở hữu những điều kiện phù hợp hiếm có để phát triển các tổ hợp công nghiệp lọc hoá dầu quy mô lớn. Vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, điều kiện tự nhiên kín gió, độ sâu ổn định quanh năm cùng quỹ đất liền kề rộng lớn cho phép mở rộng đầu tư theo từng giai đoạn là những lợi thế nổi bật.

Bên cạnh đó, các tuyến kết nối đường bộ, đường sắt đã sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển khối lượng lớn nhiên liệu và các thiết bị siêu trường, siêu trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh tỉnh đang nỗ lực cải thiện toàn diện môi trường đầu tư, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng giao thông, hành lang pháp lý và chuẩn bị quỹ đất sạch để chào đón các nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, cam kết sẽ đồng hành cùng ExxonMobil trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án. Tỉnh Khánh Hòa sẽ chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư có thể triển khai ngay khi có chủ trương.

Trước đây, ExxonMobil đã tiến hành thăm dò dầu khí tại Việt Nam từ năm 2008. Doanh nghiệp hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) triển khai chuỗi dự án khí - điện ở miền Trung, nhằm khai thác và xử lý khí từ mỏ Cá Voi Xanh và cấp khí tự nhiên cho các nhà máy điện với tổng công suất 3 GW. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được triển khai.

Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

15:12, 13/08/2025

Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

Hàng chục nghìn tỷ đồng được cam kết tại Gặp mặt Doanh nghiệp và Nhà đầu tư 2025 tại Khánh Hòa

22:51, 25/07/2025

Hàng chục nghìn tỷ đồng được cam kết tại Gặp mặt Doanh nghiệp và Nhà đầu tư 2025 tại Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Sau sáp nhập, Khánh Hòa có đủ thế và lực trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

22:45, 25/07/2025

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Sau sáp nhập, Khánh Hòa có đủ thế và lực trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

Từ khóa:

đầu tư FDI hạ tầng khánh hòa Khu kinh tế Vân Phong lọc hoá dầu năng lượng Vneconomy

"Ông lớn" năng lượng Mỹ muốn rót hơn 10 tỷ USD vào dự án lọc hóa dầu tại Khánh Hòa

“Ông lớn” năng lượng Mỹ muốn rót hơn 10 tỷ USD vào dự án lọc hóa dầu tại Khánh Hòa

Một “ông lớn” năng lượng toàn cầu vừa có chuyến làm việc và khảo sát thực địa tại Nam Vân Phong (Khánh Hòa), mở ra kỳ vọng về một tổ hợp lọc hóa dầu công nghệ cao quy mô hàng chục tỷ USD…

Tập đoàn CIP và Petrovietnam hợp tác triển khai dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam

Tập đoàn CIP và Petrovietnam hợp tác triển khai dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam

Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thông qua Quỹ Growth Market Fund II, sẽ hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát triển một dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam ở khu vực Nam Trung bộ...

Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc

Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng với KOVECA (Hàn Quốc) và các cơ quan hữu quan của 2 nước tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh doanh, hoạt động xã hội, văn hóa, từ thiện...

Khai mạc AIPA Roadshow tại Việt Nam

Khai mạc AIPA Roadshow tại Việt Nam

Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh thông qua AIPA Roadshow, các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ trẻ sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và xây dựng mạng lưới hợp tác bền chặt giữa các đại biểu trẻ trong khu vực ASEAN...

Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc, muốn "làm tổ" ở Thanh Hóa

Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc, muốn "làm tổ" ở Thanh Hóa

Ngày 22/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

1

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Nhà máy bán dẫn Việt Nam: Không nên tiếp cận tiến trình 2nm, 3nm thậm chí 28nm ngay từ đầu

Kinh tế số

3

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Thế giới

4

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Thị trường

5

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đầu tư

