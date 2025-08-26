“Ông lớn” năng lượng Mỹ muốn rót hơn 10 tỷ USD vào dự án lọc hóa dầu tại Khánh Hòa

Một “ông lớn” năng lượng toàn cầu vừa có chuyến làm việc và khảo sát thực địa tại Nam Vân Phong (Khánh Hòa), mở ra kỳ vọng về một tổ hợp lọc hóa dầu công nghệ cao quy mô hàng chục tỷ USD…

Mới đây, đoàn công tác của Tập đoàn ExxonMobil (Hoa Kỳ) phối hợp cùng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại khu vực Nam Vân Phong.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa đã giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển khu vực Nam Vân Phong theo quy hoạch điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, khu vực này được xác định là động lực phát triển mới của tỉnh Khánh Hòa và cả vùng Nam Trung Bộ, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp sạch, năng lượng mới, lọc hoá dầu, logistics và dịch vụ cảng biển.

Về lợi thế hạ tầng, Nam Vân Phong hiện là đầu mối giao thông quan trọng, hội tụ các tuyến cao tốc đường bộ, gần sân bay quốc tế Cam Ranh, kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai và có vị trí cận kề đường hàng hải quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, vận tải hàng hóa quy mô lớn.

Khu kinh tế Vân Phong rộng 150.000 ha, gồm 19 phân khu chức năng, thu hút 155 dự án với tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, 106 dự án trong số đó đã đi vào hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, khu kinh tế có thêm 6 dự án mới, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn gần 300 tỷ đồng cho 2 dự án hiện hữu.

Theo đề xuất sơ bộ từ ExxonMobil, dự án của Tập đoàn tại Việt Nam có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD. Tổ hợp bao gồm các hạng mục chính như nhà máy lọc hoá dầu công nghệ hiện đại, hệ thống kho chứa, cảng chuyên dụng và khu kỹ thuật phụ trợ.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động kinh tế - xã hội tích cực, với việc tạo khoảng 10.000 việc làm trực tiếp trong giai đoạn xây dựng. Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy sẽ cần hơn 600 kỹ sư trình độ cao và tạo ra khoảng 1.500 việc làm gián tiếp. Đáng chú ý, nếu được triển khai, đây sẽ là nhà máy hoá chất gần như không phát thải đầu tiên trong hệ thống toàn cầu của ExxonMobil.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại các vị trí tiềm năng, bao gồm khu vực gần Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong và khu vực thôn Ninh Tịnh (phường Ninh Hòa). Đây là những địa điểm có mặt bằng rộng, mực nước biển sâu và hạ tầng tương đối thuận lợi. Hiện tại, Việt Nam là một trong ba địa điểm chiến lược tại châu Á – Thái Bình Dương đang được ExxonMobil cân nhắc để đặt nhà máy.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nam Vân Phong sở hữu những điều kiện phù hợp hiếm có để phát triển các tổ hợp công nghiệp lọc hoá dầu quy mô lớn. Vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, điều kiện tự nhiên kín gió, độ sâu ổn định quanh năm cùng quỹ đất liền kề rộng lớn cho phép mở rộng đầu tư theo từng giai đoạn là những lợi thế nổi bật.

Bên cạnh đó, các tuyến kết nối đường bộ, đường sắt đã sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển khối lượng lớn nhiên liệu và các thiết bị siêu trường, siêu trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh tỉnh đang nỗ lực cải thiện toàn diện môi trường đầu tư, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng giao thông, hành lang pháp lý và chuẩn bị quỹ đất sạch để chào đón các nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, cam kết sẽ đồng hành cùng ExxonMobil trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án. Tỉnh Khánh Hòa sẽ chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư có thể triển khai ngay khi có chủ trương.