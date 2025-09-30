Khánh Hòa trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư quốc tế trong ngành năng lượng

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp quốc tế đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu đầu tư vào các dự án năng lượng tại tỉnh Khánh Hòa như điện gió, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)...

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Khánh Hòa đã xác định chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột động lực chính bao gồm: công nghiệp; năng lượng; du lịch – dịch vụ; và đô thị – xây dựng.

Trong đó, lĩnh vực năng lượng được xem là trụ cột then chốt và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác tổng công suất 14.000 MW điện. Riêng giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh dự kiến đưa vào vận hành khoảng 8.200 MW, bao gồm: 2.300 MW điện mặt trời tập trung, 1.800 MW điện gió trên bờ, 1.500 MW điện khí LNG, 2.400 MW thủy điện tích năng cùng các nguồn điện khác.

Với lộ trình này, Khánh Hòa đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng điện quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh cũng đã chủ trương thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo, điện khí LNG, thậm chí cả điện hạt nhân trong tương lai.

Đặc biệt, trong thời gian qua, làn sóng quan tâm đầu tư vào các dự án năng lượng từ các doanh nghiệp quốc tế đã cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn nổi bật của Khánh Hòa trong lĩnh vực tiềm năng này.

Cụ thể, trong buổi làm việc gần đây với UBND tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển các khu kinh tế biển Đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore đã có những đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tại địa phương.

Các doanh nghiệp này cho biết trong những năm tới, các đơn vị cam kết đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng, cảng biển tại Việt Nam, nhất là đầu tư lĩnh vực năng lượng tại các tỉnh có tiềm năng, trong đó có Khánh Hòa.

Trước mắt, các doanh nghiệp này đang đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná với quy mô nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp với công suất 1.500 MW; xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nguyên liệu, hệ thống truyền tải điện; xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình kỹ thuật...

Đại diện đoàn công tác mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát thực địa những khu vực thu hút đầu tư của tỉnh về lĩnh vực này.

Trước đó, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới, cũng đã làm việc với tỉnh Khánh Hòa để đề xuất mở rộng đầu tư, trong đó có dự án LNG Vân Phong 2 và nhiều kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại tỉnh Khánh Hòa.

“Ông lớn” Nhật Bản này hiện cũng đang là chủ đầu tư của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn hơn 2,5 tỷ USD, cung cấp khoảng 8,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Dự án này là một trong những dự án FDI có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, một nhà đầu tư khác đến từ Singapore là Tập đoàn Nexif Ratch Energy cũng đang tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu và khảo sát tại Khánh Hòa để đầu tư vào dự án Nhà máy Điện gió Nexif Energy Khánh Hòa 1. Với công suất dự kiến hơn 100 MW, dự án hướng tới mục tiêu đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng, gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo của tỉnh Khánh Hòa trong hệ thống điện quốc gia.

Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá Khánh Hòa không chỉ là địa phương giàu tiềm năng về hạ tầng và vị trí chiến lược, mà còn là một trong những điểm đến đầy triển vọng cho các dự án năng lượng quy mô lớn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang có 192 dự án từ các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 7,21 tỷ USD.

Trước những kế hoạch đầu tư đầy triển vọng này từ các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng của tỉnh, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã giao các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp thông tin, cung cấp cho nhà đầu tư tham khảo, đồng thời phối hợp hỗ trợ khảo sát thực địa tại các khu vực tiềm năng.

Qua đó, giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện để xây dựng định hướng đầu tư phù hợp trong phát triển các dự án năng lượng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của tỉnh trong thời gian tới.