Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Khánh Hòa trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư quốc tế trong ngành năng lượng

Phương Hoa

30/09/2025, 09:03

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp quốc tế đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu đầu tư vào các dự án năng lượng tại tỉnh Khánh Hòa như điện gió, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Khánh Hòa đã xác định chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột động lực chính bao gồm: công nghiệp; năng lượng; du lịch – dịch vụ; và đô thị – xây dựng.

Trong đó, lĩnh vực năng lượng được xem là trụ cột then chốt và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác tổng công suất 14.000 MW điện. Riêng giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh dự kiến đưa vào vận hành khoảng 8.200 MW, bao gồm: 2.300 MW điện mặt trời tập trung, 1.800 MW điện gió trên bờ, 1.500 MW điện khí LNG, 2.400 MW thủy điện tích năng cùng các nguồn điện khác.

Với lộ trình này, Khánh Hòa đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng điện quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh cũng đã chủ trương thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo, điện khí LNG, thậm chí cả điện hạt nhân trong tương lai.

Đặc biệt, trong thời gian qua, làn sóng quan tâm đầu tư vào các dự án năng lượng từ các doanh nghiệp quốc tế đã cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn nổi bật của Khánh Hòa trong lĩnh vực tiềm năng này.

Cụ thể, trong buổi làm việc gần đây với UBND tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển các khu kinh tế biển Đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore đã có những đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tại địa phương.

Các doanh nghiệp này cho biết trong những năm tới, các đơn vị cam kết đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng, cảng biển tại Việt Nam, nhất là đầu tư lĩnh vực năng lượng tại các tỉnh có tiềm năng, trong đó có Khánh Hòa.

Trước mắt, các doanh nghiệp này đang đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná với quy mô nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp với công suất 1.500 MW; xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nguyên liệu, hệ thống truyền tải điện; xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình kỹ thuật...

Đại diện đoàn công tác mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát thực địa những khu vực thu hút đầu tư của tỉnh về lĩnh vực này.

Trước đó, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới, cũng đã làm việc với tỉnh Khánh Hòa để đề xuất mở rộng đầu tư, trong đó có dự án LNG Vân Phong 2 và nhiều kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại tỉnh Khánh Hòa.
Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tại tỉnh Khánh Hòa.

“Ông lớn” Nhật Bản này hiện cũng đang là chủ đầu tư của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn hơn 2,5 tỷ USD, cung cấp khoảng 8,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Dự án này là một trong những dự án FDI có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, một nhà đầu tư khác đến từ Singapore là Tập đoàn Nexif Ratch Energy cũng đang tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu và khảo sát tại Khánh Hòa để đầu tư vào dự án Nhà máy Điện gió Nexif Energy Khánh Hòa 1. Với công suất dự kiến hơn 100 MW, dự án hướng tới mục tiêu đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng, gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo của tỉnh Khánh Hòa trong hệ thống điện quốc gia.

Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá Khánh Hòa không chỉ là địa phương giàu tiềm năng về hạ tầng và vị trí chiến lược, mà còn là một trong những điểm đến đầy triển vọng cho các dự án năng lượng quy mô lớn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang có 192 dự án từ các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 7,21 tỷ USD.

Trước những kế hoạch đầu tư đầy triển vọng này từ các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng của tỉnh, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã giao các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp thông tin, cung cấp cho nhà đầu tư tham khảo, đồng thời phối hợp hỗ trợ khảo sát thực địa tại các khu vực tiềm năng.

Qua đó, giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện để xây dựng định hướng đầu tư phù hợp trong phát triển các dự án năng lượng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của tỉnh trong thời gian tới.

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

15:36, 04/09/2025

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

15:12, 13/08/2025

Hai Tập đoàn Hàn Quốc công bố mở rộng đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Sau sáp nhập, Khánh Hòa có đủ thế và lực trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

22:45, 25/07/2025

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Sau sáp nhập, Khánh Hòa có đủ thế và lực trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

Từ khóa:

đầu tư FDI FDI Khánh Hòa khánh hòa ngành năng lượng Ngành năng lượng tỉnh Khánh Hòa nhà đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

Xuất siêu 6,5 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Đồng Nai đứng trước cơ hội vàng bứt phá

Xuất siêu 6,5 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Đồng Nai đứng trước cơ hội vàng bứt phá

Chín tháng đầu năm 2025, kinh tế Đồng Nai ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là thành tích xuất siêu đạt 6,5 tỷ USD. Địa phương này được đánh giá đang đứng trước “cơ hội vàng” tăng tốc bứt phá trên chặng đường tiếp theo...

Stavian ED và Shinec hợp tác giảm phát thải carbon cho khu công nghiệp

Stavian ED và Shinec hợp tác giảm phát thải carbon cho khu công nghiệp

Stavian ED và Shinec vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh, phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050…

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% nguồn vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% nguồn vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Theo Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội thông qua, các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và tổ chức, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo,...

Cục Hàng không đề xuất kịch bản khai thác giữa hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không đề xuất kịch bản khai thác giữa hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, sau khi đánh giá, cân nhắc hai phương án của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV)...

Siết chặt hoạt động quản lý, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Siết chặt hoạt động quản lý, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ các nguyên tắc và quy trình quản lý vốn đầu tư công, từ phân bổ, giải ngân đến quyết toán, qua đó tăng cường kỷ luật tài chính, minh bạch và hiệu quả trong sử dụng ngân sách...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy