Khánh Hòa rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa rà soát tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua quá trình này, UBND tỉnh Khánh Hòa phát hiện 13/29 dự án đang tạm dừng triển khai do vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch; 3/29 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và huỷ thông báo cho phép đầu tư đối với 4 dự án.

Bốn dự án bị thu hồi là dự án Khu Biệt thự và Du lịch Đồng Bé, Dự án Làng Biệt thự Tâm Hương (Nha Trang) do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Hương làm chủ đầu tư; dự án Khu vườn tượng đá nghệ thuật Nha Trang do Công ty TNHH Ngọc Loan làm chủ đầu tư và dự án bệnh viện đa khoa quốc tế Nha Trang do Công ty TNHH Tân Thăng Long làm chủ đầu tư.

Bên cạnh các dự án bị xử lý do chậm tiến độ, Khánh Hòa cũng kêu tên các dự án phù hợp với quy hoạch nhưng chủ đầu tư "ôm đất vàng" chậm triển khai. Đó là Dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hoà; Dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Gia Võ; Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, nghỉ dưỡng, nhà bán và cho thuê Trimet Nha Trang; Dự án Khách sạn Sasco Nha Trang; Dự án Khách sạn Trường Sài Gòn - Nha Trang.

Thực tế, tình trạng dự án chậm tiến độ ở Khánh Hòa không có gì mới bởi những năm gần đây, một số địa phương thuộc tỉnh này như thành phố Nha Trang mặc dù tập trung nhiều công trình trọng điểm song nhiều dự án lại đang chậm tiến độ. Nguyên nhân chính là do vướng mắc ở công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân...

Đáng chú ý có những dự án lớn với vai trò kết nối hạ tầng, giải quyết ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường làm động lực cho sự phát triển của địa phương thì từ 2 năm nay, đa số đều còn những vấn đề chưa tháo gỡ được. Trong đó phải kể Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang hiện có 29 thửa đất vắng chủ nên phải sao lục hồ sơ hoặc nhờ người dân cung cấp giấy tờ... Nhiều trường hợp không phối hợp thực hiện nên mất nhiều thời gian khiến việc thu hồi đất triển khai dự án gặp trở ngại.

Hoặc các dự án trọng điểm tại thành phố Nha Trang như Đường Vành đai 2, Đường D30, Nút giao thông Ngọc Hội, Nâng cấp và mở rộng Tỉnh lộ 3, Đập ngăn mặn trên Sông Cái… đều đi qua các khu vực đông dân cư với hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng phải tiến hành tái định cư. Trong lúc đó, quỹ đất tái định cư tại thành phố Nha Trang rất hạn chế. Để giải bài toán tái định cư cho người dân khi thực hiện các dự án, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung. Hiện nay, các khu tái định cư cũng chậm tiến độ vì vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa.

Ngoài ra, để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND thành phố Nha Trang rà soát lại quỹ đất trên địa bàn để có phương án sắp xếp, bố trí các khu tái định cư phù hợp. Các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh các bước kiểm kê, xử lý các trường hợp không hợp tác kiểm kê, lên phương án kiểm đếm bắt buộc, xử lý các trường hợp đất vắng chủ theo quy định.