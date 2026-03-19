Khánh thành ngôi trường thứ 9 tại An Giang, hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa

Ngày 19/03/2026, BASF Việt Nam cùng các đối tác chiến lược đã khánh thành một phòng học và sân chơi mới tại Trường Mẫu giáo Ba Chúc...

Đây là dự án thứ 9 trong hành trình hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa của BASF và các đối tác kể từ năm 2015, nâng tổng số học sinh được thụ hưởng lên gần 1.000 em.

Trường Mẫu giáo Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang), nằm cách TP Hồ Chí Minh khoảng 250km và sát biên giới với Campuchia, được xây dựng từ hơn 60 năm trước, từng là trường mẫu giáo duy nhất trong khu vực. Qua thời gian, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các em.

Với sự điều phối của Tổ chức phi chính phủ Saigon Children’s Charity CIO (Saigonchildren) và sự chung tay của BASF cùng các đối tác, nhà tài trợ khác, trường đã được xây dựng lại với phòng học đạt chuẩn an toàn, vệ sinh và khu vui chơi ngoài trời, tạo điều kiện học tập và phát triển tốt hơn cho khoảng 40 em nhỏ trong độ tuổi 3-5, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Điểm nổi bật của công trình là việc ứng dụng các giải pháp xây dựng bền vững. Lớp học mới được trang trí bằng sản phẩm sơn đạt chứng nhận xanh từ Nippon Paint Việt Nam có sử dụng nguyên liệu bền vững của BASF, mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe, an toàn và hiệu quả năng lượng cho môi trường học đường. Ngôi trường mới còn được lợp bằng các tấm lợp Procy cách âm, cách nhiệt do Phương Nam Panel tài trợ, sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu và sử dụng nguyên liệu đầu vào từ BASF.

Học sinh chụp ảnh với các tình nguyện viên. Ảnh: BASF.

Để hiện thực hóa dự án, bên cạnh vốn đối ứng địa phương, dự án được xây dựng thông qua tài trợ của BASF Việt Nam, các nhà tài trợ cá nhân và các nhà đồng tài trợ khác, như MKVN Chemicals, Sam Chem Sphere, Tam Trần và Viet Duc Lubricants & Chemicals.

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, chia sẻ: “Mang lại môi trường học tập an toàn, thiết thực cho học sinh tại các vùng sâu vùng xa là một trong những đóng góp chủ đạo của BASF tại Việt Nam, giúp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và chuẩn bị hành trang tương lai cho các em. Dự án này đánh dấu ngôi trường thứ 9 chúng tôi và các khách hàng, đối tác trọng điểm chung tay hỗ trợ kể từ năm 2015, mang lại lợi ích cho gần 1.000 học sinh ở nhiều cấp học khác nhau. Chương trình nói trên thể hiện sự hợp tác bền vững, cũng như cam kết hỗ trợ lâu dài phát triển giáo dục tại Việt Nam của BASF và các đối tác.”

Ngoài chương trình xây trường nói trên, BASF Việt Nam còn thực hiện nhiều chương trình gắn kết cộng đồng dài hạn, tập trung vào lĩnh vực giáo dục như: BASF Kids’ Lab (Bé làm thí nghiệm) hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, mang lại các thí nghiệm hóa học vui nhộn, an toàn cho khoảng 5.000 học sinh tiểu học từ năm 2011; cho 5.000 học sinh tiểu học. Website BASF Virtual Lab (thinghiemvui.basf.com) cung cấp 14 thí nghiệm hóa học trực tuyến bằng tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Từ năm 2019, BASF hợp tác với doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds xây dựng 8 sân chơi cộng đồng tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, giúp gần 32.000 trẻ em phát triển kỹ năng qua hoạt động ngoài trời.