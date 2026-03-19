Khánh thành ngôi trường thứ 9 tại An Giang, hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa
Huyền Vy
19/03/2026, 17:06
Ngày 19/03/2026, BASF Việt Nam cùng các đối tác chiến lược đã khánh thành một phòng học và sân chơi mới tại Trường Mẫu giáo Ba Chúc...
Đây là dự án thứ 9 trong hành trình hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa của BASF và các đối tác kể từ năm 2015, nâng tổng số học sinh được thụ hưởng lên gần 1.000 em.
Trường Mẫu giáo Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang), nằm
cách TP Hồ Chí Minh khoảng 250km và sát biên giới với Campuchia, được xây dựng
từ hơn 60 năm trước, từng là trường mẫu giáo duy nhất trong khu vực. Qua thời
gian, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các em.
Với sự điều phối của Tổ chức phi chính phủ Saigon Children’s
Charity CIO (Saigonchildren) và sự chung tay của BASF cùng các đối tác, nhà tài
trợ khác, trường đã được xây dựng lại với phòng học đạt chuẩn an toàn, vệ sinh
và khu vui chơi ngoài trời, tạo điều kiện học tập và phát triển tốt hơn cho khoảng
40 em nhỏ trong độ tuổi 3-5, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa
phương.
Điểm nổi bật của công trình là việc ứng dụng các giải pháp
xây dựng bền vững. Lớp học mới được trang trí bằng sản phẩm sơn đạt chứng nhận
xanh từ Nippon Paint Việt Nam có sử dụng nguyên liệu bền vững của BASF, mang lại
lợi ích lâu dài về sức khỏe, an toàn và hiệu quả năng lượng cho môi trường học
đường. Ngôi trường mới còn được lợp bằng các tấm lợp Procy cách âm, cách nhiệt
do Phương Nam Panel tài trợ, sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu và sử dụng
nguyên liệu đầu vào từ BASF.
Để hiện thực hóa dự
án, bên cạnh vốn đối ứng địa phương, dự án được xây dựng thông qua tài trợ của
BASF Việt Nam, các nhà tài trợ cá nhân và các nhà đồng tài trợ khác, như MKVN
Chemicals, Sam Chem Sphere, Tam Trần và Viet Duc Lubricants & Chemicals.
Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, chia sẻ: “Mang
lại môi trường học tập an toàn, thiết thực cho học sinh tại các vùng sâu vùng
xa là một trong những đóng góp chủ đạo của BASF tại Việt Nam, giúp nâng cao khả
năng tiếp cận giáo dục và chuẩn bị hành trang tương lai cho các em. Dự án này
đánh dấu ngôi trường thứ 9 chúng tôi và các khách hàng, đối tác trọng điểm
chung tay hỗ trợ kể từ năm 2015, mang lại lợi ích cho gần 1.000 học sinh ở nhiều
cấp học khác nhau. Chương trình nói trên thể hiện sự hợp tác bền vững, cũng như
cam kết hỗ trợ lâu dài phát triển giáo dục tại Việt Nam của BASF và các đối
tác.”
Ngoài chương trình xây trường nói trên, BASF Việt Nam còn thực
hiện nhiều chương trình gắn kết cộng đồng dài hạn, tập trung vào lĩnh vực giáo
dục như: BASF Kids’ Lab (Bé làm thí nghiệm) hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo
TP.Hồ Chí Minh, mang lại các thí nghiệm hóa học vui nhộn, an toàn cho khoảng
5.000 học sinh tiểu học từ năm 2011; cho 5.000 học sinh tiểu học. Website BASF
Virtual Lab (thinghiemvui.basf.com) cung cấp 14 thí nghiệm hóa học trực tuyến bằng
tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Từ năm 2019, BASF hợp tác với doanh nghiệp xã
hội Think Playgrounds xây dựng 8 sân chơi cộng đồng tại Hà Nội và TP.Hồ Chí
Minh, giúp gần 32.000 trẻ em phát triển kỹ năng qua hoạt động ngoài trời.
