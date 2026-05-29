TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế yêu cầu xiết chặt bình ổn giá thuốc và dịch vụ y tế
Hoài Niệm
29/05/2026, 16:08
Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP.Hồ Chí Minh.
Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 6935/SYT-KHTC ngày
26/5/2026 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết
bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Yêu cầu được đưa ra trên cơ sở thực hiện Công điện số
28/CĐ-TTg ngày 01/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản
lý, điều hành và bình ổn giá; Công văn số 2496/BYT-KHTC của Bộ Y tế và chỉ đạo
của UBND TP.Hồ Chí Minh tại Công văn số 3685/UBND-KT về triển khai các giải
pháp quản lý, điều hành giá trong các tháng còn lại của năm 2026.
TĂNG KIỂM TRA VIỆC KÊ
KHAI VÀ NIÊM YẾT GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ
Theo Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
phải thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ và rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm cập nhật
kịp thời khi có thay đổi.
Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện mua sắm thuốc, thiết
bị y tế đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh,
công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu,
các đơn vị phải đánh giá đầy đủ các yếu tố về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất
xứ và mức độ phù hợp với nhu cầu chuyên môn.
Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phải rà soát, đánh giá tình hình
sử dụng, tồn kho và khả năng cung ứng thuốc, thiết bị y tế; chủ động phối hợp với
nhà thầu để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn do nguyên nhân
khách quan.
Đối với các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên đơn vị khám
chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ và giá
bán lẻ thuốc. Đối với các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh
thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm
các quy định của Nhà nước về quản lý giá; niêm yết giá và bán không cao hơn giá
niêm yết.
Các doanh nghiệp cũng phải thực hiện đúng quy định về công bố,
công bố lại giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đồng thời, nghiêm cấm
các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.
Các doanh nghiệp cần chủ động tiết giảm chi phí sản xuất,
kinh doanh. Trong trường hợp chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp phải rà soát, tối
ưu chi phí nhằm giữ ổn định giá bán, góp phần bình ổn thị trường.
Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc và thiết bị y tế cũng
được yêu cầu xây dựng kế hoạch dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và
thuốc thành phẩm, bảo đảm cung ứng liên tục, đặc biệt đối với các loại thuốc
thiết yếu và thuốc cấp cứu.
Ngoài ra, các doanh nghiệp phải kịp thời thông tin cho các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình hình cung ứng, đặc biệt trong trường hợp xảy
ra gián đoạn do các yếu tố bất khả kháng.
Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh cho biết, đến nay qua rà soát, mới chỉ
tiếp nhận văn bản kê khai giá thiết bị y tế của một số doanh nghiệp trên địa
bàn thuộc diện phải kê khai giá theo quy định. Do đó, cơ quan này yêu cầu các
đơn vị chưa thực hiện kê khai giá thiết bị y tế khẩn trương triển khai theo
đúng quy định và hướng dẫn đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
Danh sách các doanh nghiệp đã gửi văn bản kê khai giá thiết
bị y tế đến Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh gồm nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực thiết bị y tế, chẩn đoán hình ảnh, nha khoa và công nghệ y tế như Siemens
Healthcare, Philips Việt Nam, Fujifilm Việt Nam, Draeger Việt Nam, Fresenius
Medical Care Việt Nam, Mindray Việt Nam, Karl Storz Việt Nam, Agfa Healthcare
Vietnam hay Nipro Sales Việt Nam.
XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH
VI VI PHẠM VỀ GIÁ THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh cũng đề nghị UBND các phường, xã và đặc
khu triển khai nội dung tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá đến toàn bộ
cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh thuốc,
thiết bị y tế trên địa bàn quản lý.
Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc
chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh thuốc và
thiết bị y tế không rõ nguồn gốc.
Cơ quan quản lý chuyên ngành này sẽ tiếp tục phối hợp với
các cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật
về dược, thiết bị y tế và giá thuốc, thiết bị y tế trên địa bàn thành phố. Các
trường hợp vi phạm quy định về quản lý giá như không kê khai giá, không niêm yết
giá, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh thuốc, thiết bị y tế không rõ
nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh yêu cầu toàn bộ đơn vị liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện,
nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để Sở Y
tế tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế hướng dẫn xử lý.
