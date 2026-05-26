Tổ dân phố tại Hà Nội, TP.HCM phải có từ 700 hộ gia đình

Phúc Minh

26/05/2026, 19:58

Chính phủ quy định tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền. Trong đó, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên...

Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định gồm 5 chương, 20 điều, quy định tương đối toàn diện về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương khẩn trương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố; rà soát, bố trí, kiện toàn và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị định tiếp tục khẳng định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, được tổ chức tại cấp xã. Đồng thời, cho phép địa phương linh hoạt trong việc tổ chức và đặt tên cộng đồng dân cư phù hợp với thực tiễn, thay vì áp dụng cứng một mô hình thống nhất giữa các vùng miền.

Theo đó, trong những trường hợp có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, phong tục, tập quán hoặc mức độ đô thị hóa, chính quyền cấp xã có thể quyết định giữ hoặc sử dụng các tên gọi truyền thống như bản, buôn, sóc, làng, khu phố, tổ dân phố… trên cơ sở phù hợp với nguyện vọng và đặc điểm của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Quy định này thể hiện tinh thần tôn trọng bản sắc văn hóa, tính tự quản và quyền tự quyết của cộng đồng dân cư trong việc lựa chọn mô hình, tên gọi gắn với đời sống và truyền thống của mình.

Nghị định đặt ra nguyên tắc tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời đề cao vai trò chủ thể của người dân trong đời sống cộng đồng thông qua việc phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở.

Đặc biệt, Nghị định đã bước đầu phân định tương đối rõ giữa hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư với hoạt động phối hợp, hỗ trợ chính quyền cấp xã, qua đó hạn chế xu hướng “hành chính hóa” thôn, tổ dân phố.

Nghị định cũng quy định cụ thể về tổ chức của thôn, tổ dân phố; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tiêu chuẩn của người giữ chức danh này.

Đồng thời, giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, quyết định bố trí các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố để hỗ trợ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, hoặc thực hiện các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Đối với việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, Nghị định quy định rõ nguyên tắc, tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền.

Cụ thể, ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên.

Ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên.

Ở vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Ở vùng Đông Nam bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Về chế độ, chính sách, Nghị định quy định thống nhất 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Đồng thời, điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước phù hợp với quy mô và tính chất địa bàn (tăng từ mức 6,0 lần lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại).

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm ổn định tổ chức và quyền lợi của đội ngũ này trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quy định của pháp luật hiện hành, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng, giảm từ 136.824 đơn vị năm 2015 xuống còn 89.574 năm 2025 (giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53%,).

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều (từ khoảng 9 thôn, tổ dân phố/1 cấp xã lên khoảng 27 thôn, tổ dân phố/1 cấp xã), làm tăng số lượng đầu mối và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền cấp xã.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, sau khi thực hiện sắp xếp, cả nước còn 268.722 người đang tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Quy mô thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Nội, TP. HCM sẽ có từ 500 - 700 hộ

Bộ Nội vụ đề xuất tăng phụ cấp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

Bộ Y tế: Hướng dẫn mới về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế cập nhật đầy đủ 6 chủng virus Ebola, bổ sung các kỹ thuật dùng trong phát hiện virus gây bệnh. Nhấn mạnh chủng Zaire là chủng duy nhất hiện có vaccine và thuốc đặc hiệu...

Khởi động dự án tăng cường quản trị tài nguyên nước vùng Mekong

Dự án IP3 đóng vai trò then chốt trong quản trị tài nguyên nước và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu. Dự án tập trung cải thiện sinh kế bền vững cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật tại Việt Nam...

Tuyển sinh đại học 2026: Điểm sàn 15 là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tối thiểu

Theo chuyên gia, quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc áp dụng ngưỡng tối thiểu 15 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học từ năm 2026, là cần thiết để bảo đảm chất lượng đầu vào tối thiểu cho giáo dục đại học...

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Nhằm ngăn chặn hiện tượng tổ chức trung gian can thiệp vào kết quả giao dịch theo hướng có lợi cho một bên hoặc cho chính mình, dự thảo quy định 4 nhóm nghĩa vụ đặc thù, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi cần được bảo đảm trong thị trường dữ liệu.

Chủ động tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng do nắng nóng

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Nông nghiệt và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Thị trường vẫn chưa rõ xu hướng, nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng

Ba lãnh đạo cao cấp của EIB đồng loạt xin từ nhiệm

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Báo Công an nhân dân ra mắt Hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

