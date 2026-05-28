Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hướng dẫn trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiều chức danh

Nhật Dương

28/05/2026, 09:36

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ khác, thì phụ cấp hằng tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là phụ cấp của chức danh hiện hưởng; không tính phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, cơ quan này nhận được văn bản của một số Ủy ban nhân dân xã, phường đề nghị hướng dẫn, trao đổi, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo đó, Sở Nội vụ có ý kiến trao đổi, hướng dẫn chung về một số nội dung được quan tâm.

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn đối với trường hợp thôi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nhưng vẫn tiếp tục giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, những trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đồng thời kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố trước ngày 1/7/2025, hoặc sau ngày 1/7/2025 được bầu giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, thì không thuộc đối tượng nghỉ việc, hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 154.

Đối với trường hợp đang giữ chức danh trong các tổ chức Hội, đoàn thể, căn cứ chủ trương tại Kết luận số 163-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, từ ngày 1/7/2025 không còn người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ngoài ra, theo định hướng tại văn bản số 12/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Chính phủ, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời, kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.

Do đó, đối với trường hợp sau ngày 1/7/2025 mới được các cơ quan chức năng chỉ định giữ các chức danh như Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi..., thì không phải là đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154.

Trường hợp đã được giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154, sau đó được bầu, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì thực hiện hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.

Riêng đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, đã thôi làm công tác Hội, hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị định số 157/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường căn cứ đúng các quy định nêu trên và hồ sơ thực tế của từng trường hợp để xác định đối tượng; không mở rộng đối tượng ngoài phạm vi đã được Bộ Nội vụ hướng dẫn và ngoài quy định tại Nghị định số 154.

Về cách xác định phụ cấp hằng tháng hiện hưởng để tính trợ cấp, Nghị định số 154 đã quy định phụ cấp hằng tháng hiện hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, là phụ cấp hằng tháng liền kề trước khi nghỉ việc, do ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì phụ cấp hằng tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là phụ cấp hằng tháng của chức danh hiện hưởng và không tính phụ cấp hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Căn cứ quy định trên, các xã, phường xác định phụ cấp hằng tháng hiện hưởng làm căn cứ tính trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; không tự xác định thêm các khoản phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm hoặc khoản hỗ trợ khác ngoài phạm vi quy định tại Nghị định số 154.

Bên cạnh đó, Nghị định số 154 đã quy định về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các đối tượng tinh giản biên chế (bao gồm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố), là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường không tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoặc thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc phạm vi quy định tại Nghị định số 154.

Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

10:39, 26/05/2026

Hà Nội dừng tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước 31/5/2026

21:33, 21/06/2025

Kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước 31/5/2026

Dự kiến mức hỗ trợ khi kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp cơ sở

09:59, 30/05/2025

Dự kiến mức hỗ trợ khi kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp cơ sở

Từ khóa:

cấp xã Nghị định 154/2025/NĐ-CP người hoạt động không chuyên trách phụ cấp hằng tháng Sở Nội vụ Hà Nội Tinh giản biên chế

Đọc thêm

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6/2026 tại Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phương hướng hoạt động, sửa đổi Điều lệ Hội và các nhiệm vụ đột phá nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới...

Bắc Ninh: Công an tỉnh khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành website

Bắc Ninh: Công an tỉnh khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành website "Bún Chả TV"

Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website "Bún chả TV" còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và cá cược...

Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do

Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do

Những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để những người lao động tự do tham gia, thụ hưởng chính sách. Người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản...

Sinh viên UWE Bristol: Khẳng định giá trị thực chiến trước khi tốt nghiệp để kiến tạo tương lai

Sinh viên UWE Bristol: Khẳng định giá trị thực chiến trước khi tốt nghiệp để kiến tạo tương lai

Tại các tập đoàn lớn, nhân sự là sinh viên thường phải đợi đến năm cuối mới có cơ hội tiếp cận thực tế. Thế nhưng, Đặng Minh Khuê – sinh viên năm 4 ngành Kinh doanh và Marketing tại Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol - Phenikaa Campus) đang chứng minh điều ngược lại. Nhờ sự định hướng chiến lược từ các thầy cô và tinh thần chủ động tự thân, cô bạn đã sớm làm chủ lộ trình sự nghiệp, từng bước chinh phục các tập đoàn danh tiếng và khẳng định giá trị thực chiến trước khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

TP.Hồ Chí Minh triển khai chế độ luân phiên nhân viên y tế

Chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam đã thiết lập cơ chế pháp lý cho sandbox công nghệ

Kinh tế số

2

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới

Thị trường

3

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Tiêu điểm

4

Giải mã chất sống đô thị, chạm chuẩn an cư tại The Parkland

Bất động sản

5

PETROVIETNAM mời thầu lô dầu khí mở trên thềm lục địa - Lô 17

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy