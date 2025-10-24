Khoa học vật liệu Michelin - Nền tảng cho đổi mới và ứng dụng toàn cầu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Michelin không chỉ sản xuất lốp xe bền bỉ, mà còn tiên phong trong khoa học vật liệu polymer, tạo ra giải pháp đột phá cho giao thông, y tế và công nghiệp nặng.
Các thành phần cấu trúc như sợi dệt, thép gia cường, polymer và nhiều loại vật liệu khác giữ vai trò quyết định trong hiệu suất lốp, giúp nâng cao độ bền, tuổi thọ gai lốp và giảm lực cản lăn. Dựa trên kinh nghiệm dày dặn trong thiết kế, phát triển và sản xuất vật liệu mới, Michelin đã làm chủ cơ chế của nhiều loại vật liệu khi sử dụng, cũng như khả năng kết hợp các thành phần vốn có tính chất đối nghịch.
Thế mạnh cốt lõi của Michelin trải dài ở nhiều lĩnh vực như tổng hợp polymer, hóa học, hóa sinh, hóa lý, lưu biến học, luyện kim và kỹ thuật hóa học – tất cả kết hợp hài hòa trong một tinh thần hợp lực. Michelin còn triển khai các mô hình đổi mới mở với nhiều phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), đồng thời hợp tác với các công ty sáng tạo. Cách tiếp cận này giúp Tập đoàn hình dung các ứng dụng tương lai của polymer và phát triển công nghệ mới với tỷ lệ vật liệu tái tạo hoặc tái chế ngày càng cao.
Thông qua các xưởng chế tạo nguyên mẫu để thử nghiệm vật liệu ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, cùng các cơ sở sản xuất polymer tại Pháp, Indonesia và Hoa Kỳ, Michelin sở hữu nguồn lực mạnh mẽ để sản xuất gia cường và polymer ở nhiều quy mô. Nhờ vậy, hãng đã phát triển thành công lốp xe làm từ 45% vật liệu tái tạo và tái chế, cũng như sáng tạo ra nhựa không độc hại ResiCare – hiện được thương mại hóa rộng rãi.
Chuyên môn về vật liệu composite linh hoạt cho phép Michelin phát triển các ứng dụng kỹ thuật trong nhiều ngành công nghiệp. Các sản phẩm như băng tải, dây đai, gioăng phớt, vải kỹ thuật, màng phim và các dịch vụ khác được ứng dụng trong hàng không vũ trụ, xây dựng, đường sắt, vận tải biển và các ứng dụng y tế đòi hỏi độ chính xác cao.
Một ví dụ điển hình là sản phẩm đệm khí Michelin AirProne, hỗ trợ bệnh nhân bị suy hô hấp cấp tính bằng cách cải thiện tư thế của đầu, xương chậu và ngực, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn và ngăn ngừa lở loét do tì đè. Một ứng dụng khác là dây cu-roa O-ring Fenner Eagle XLD, với độ bền cao hơn cho phép băng tải chịu tải gấp bốn lần, giảm thời gian chết và tối ưu hóa chi phí bảo trì.
Nhờ khả năng thu thập, khai thác và đối chiếu dữ liệu một cách hiệu quả, cùng với sự am hiểu sâu sắc về hành vi và mô hình sử dụng của khách hàng, Michelin có khả năng khai thác dữ liệu đã thu thập, xử lý và đối chiếu chéo để mang đến cho khách hàng những giải pháp tiềm năng và khả thi.
Thông qua Michelin Connected Fleet, Tập đoàn đã hợp nhất ba công ty khoa học dữ liệu được mua lại trong vòng mười năm qua: Sascar (Brazil), Nextraq (Hoa Kỳ) và Masternaut (Châu Âu). Kết hợp cùng giải pháp “tire-as-a-service” – dịch vụ lốp theo nhu cầu, các đơn vị này hiện phục vụ hơn một triệu xe tải và xe thương mại trên toàn cầu, tạo nên một cơ sở dữ liệu độc nhất, đem lại lợi thế vượt trội giúp khách hàng quản lý các đội xe hiệu quả.
Gắn liền với cam kết “Tất cả đều bền vững”, Michelin đang xây dựng năng lực toàn diện để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực di chuyển kết nối. Hiện nay, Tập đoàn không ngừng nỗ lực mang đến các giải pháp giúp việc di chuyển an toàn, hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường, thông qua các giải pháp kết nối chuyên biệt, công nghệ kiểm tra lốp hiện đại, và phát triển các giải pháp phân tích nhằm cải thiện độ an toàn của hạ tầng giao thông công cộng.
Dựa trên việc sở hữu các bí quyết công nghệ trong lĩnh vực vật liệu tổng hợp pô-li-me, Michelin không những đổi mới công nghệ để tạo ra các sản phẩm lốp chất lượng cao và các linh kiện phục vụ cho nhiều ứng dụng thiết thực trong những lĩnh vực có yêu cầu cao về hàm lượng công nghệ như: Di chuyển, xây dựng, hàng không, năng lượng cacbon thấp, và y tế.
Sự tận tâm trong từng sản phẩm cũng như việc nắm bắt toàn diện nhu cầu của khách hàng đã giúp Michelin có được những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Điều này được thể hiện từ việc cung cấp các giải pháp kết nối cho các doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thu thập và ứng dụng công nghệ AI đến việc đề xuất những nhà hàng, khách sạn xuất sắc được tuyển chọn bởi Cẩm nang Michelin (MICHELIN Guide). Trụ sở chính tại Clermont-Ferrand, Pháp, Michelin hiện diện tại 175 quốc gia với 132.200 nhân viên.
Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Michelin đã góp phần định hình ngành di chuyển đang phát triển nhanh chóng của quốc gia, với các giải pháp ưu tiên an toàn, đổi mới và phát triển bền vững. Hiện nay, Michelin Việt Nam phục vụ người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đối tác trong lĩnh vực di chuyển trên toàn quốc thông qua nhiều kênh phân phối, bao gồm mạng lưới Michelin Car Service, đã đạt cột mốc 100 cửa hàng vào năm 2025.
* Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.michelin.vn.
