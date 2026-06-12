Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thực hiện Cuộc vận động này, trong giai đoạn 2021 – 2026, Đà Nẵng đã tổ chức 8 ngày hội/tuần lễ khởi nghiệp sáng tạo và 14 hội chợ thương mại; hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho 13 doanh nghiệp với 20 dự án đầu tư; tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên; quảng bá sản phẩm OCOP trên Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng và tại các hội chợ du lịch quốc tế ở Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nghị đối thoại doanh nghiệp và hợp tác xã đồng hành thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã diễn ra vào chiều ngày 11/6 tại Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp và hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là dịp để khẳng định vị thế của hàng Việt trong hệ thống phân phối hiện đại.
Phát
biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Hơn 15 năm kể từ khi cuộc vận động "Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được phát động, hàng Việt đã dần khẳng
định vị thế của mình. Đặc biệt, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và
sản phẩm đặc trưng địa phương đã từng bước tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị
trường. Điều này không chỉ thể hiện qua sự hiện diện ngày càng nhiều của hàng
Việt trong các hệ thống phân phối hiện đại mà còn qua sự tin tưởng ngày càng
tăng của người tiêu dùng".
Thực hiện Cuộc vận động
này, trong giai đoạn 2021 – 2026, Đà Nẵng đã tổ chức 8 ngày hội/tuần lễ khởi
nghiệp sáng tạo và 14 hội chợ thương mại; hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho 13 doanh
nghiệp với 20 dự án đầu tư; tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu khu vực miền
Trung – Tây Nguyên; quảng bá sản phẩm OCOP trên Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng
và tại các hội chợ du lịch quốc tế ở Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đà Nẵng
cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất xanh và kinh
tế tuần hoàn; hỗ trợ 50% chi phí gian hàng hội chợ, đưa sản phẩm tham gia các
đoàn xúc tiến thương mại tại Thái Lan, Lào, Trung Quốc…; giảm lãi suất cho vay
(từ 7% xuống còn 5,6%/năm vào năm 20244), dư nợ cho các lĩnh vực ưu tiên đạt
trên 150 tỷ đồng.
Với
sự hỗ trợ đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động đổi mới công nghệ,
chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần
quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường nội địa, tạo việc
làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh
tế của thành phố.
Một trong những
điểm sáng của hội nghị là sự chủ động đổi mới công nghệ và chuyển đổi số của
nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã. Những nỗ lực này đã giúp họ xây dựng thương
hiệu mạnh mẽ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ
cao và sản xuất xanh đã giúp các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao của người tiêu dùng mà còn góp phần vào phát triển bền vững.
Hội
nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp và hợp tác xã chia sẻ những khó khăn,
thách thức mà họ đang phải đối mặt. Sự cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa nhập
khẩu, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh tế số, cùng với yêu
cầu ngày càng cao về chất lượng và tiêu chuẩn xanh là những thách thức không
nhỏ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính quyền và các chính sách ưu đãi, nhiều
doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường nội địa, tạo việc làm và
nâng cao thu nhập cho người dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí rằng để hàng Việt tiếp tục khẳng định
vị thế, cần có sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh
nghiệp. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng
tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho
sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ bền vững.
Hội
nghị đối thoại doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ là một sự kiện quan trọng
trong chuỗi hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam", mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của hàng
Việt. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, hàng Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục
khẳng định vị thế của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất
nước.
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