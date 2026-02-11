Giá vàng trong nước và thế giới
Ngày 10/02, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp cùng Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Viện Lượng tử Mở (OQI) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chính thức tổ chức Lễ Khởi động Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng Tử (QC4SG 2026). Đây là một trong những hoạt động nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ lượng tử toàn cầu...
Công nghệ lượng tử đang được xác định là một trong những trụ cột chiến lược quan trọng nhất của kỷ nguyên công nghệ mới. Tiềm năng của lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá lớn trong an ninh mạng, tài chính, y tế, logistics, năng lượng và trí tuệ nhân tạo.
Thực tế cho thấy, xu hướng công nghệ lượng tử không còn nằm trong phạm vi nghiên cứu hàn lâm mà đang bước vào giai đoạn ứng dụng và thương mại hóa mạnh mẽ. Các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada và Liên minh châu Âu đã đầu tư hàng tỷ USD vào các chương trình quốc gia về lượng tử. Song song đó, các “gã khổng lồ” công nghệ như IBM, Google, NVIDIA, Microsoft cũng đang chạy đua để giành lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Sự kiện QC4SG 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghệ lượng tử đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.
“Công nghệ lượng tử đang mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học, công nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua QC4SG 2026, NIC kỳ vọng tạo dựng một nền tảng kết nối giữa tài năng trẻ, cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái deep tech tại Việt Nam”, ông Hoài nói và tin rằng “đầu tư vào công nghệ lượng tử hôm nay chính là đầu tư vào năng lực cạnh tranh và chủ quyền công nghệ của Việt Nam trong tương lai”.
Theo đó, thành công của cuộc thi sẽ không chỉ đo đếm bằng giải thưởng, mà quan trọng hơn là những dự án thực tiễn và những tài năng được phát hiện, nuôi dưỡng từ chương trình và đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, hạ tầng và môi trường thử nghiệm (sandbox) để thu hút các dự án công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại địa phương.
Về phía chuyên gia, ông Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Lượng tử (ĐH Khoa học Tự nhiên), chia sẻ rằng việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Viện Lượng tử đã và đang thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và kết nối nghiên cứu cơ bản với nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp.
Đại diện Quỹ Đầu tư Quốc tế đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng nhờ nguồn nhân lực trẻ và hệ sinh thái năng động. Quỹ định hướng tập trung đầu tư vào nhân lực lượng tử, hỗ trợ startup deep tech và kết nối Việt Nam với mạng lưới toàn cầu.
QC4SG 2026 được thiết kế không chỉ là một sân chơi công nghệ quốc tế mà còn là nền tảng chiến lược để phát hiện và ươm tạo các ý tưởng đột phá. Các đội thi sẽ tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực trọng yếu như: Tài chính, Y tế, Logistics, Năng lượng, An ninh dữ liệu.
Thông qua sự kiện này, NIC tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong việc kết nối Chính sách – Khoa học – Doanh nghiệp – Nhà đầu tư, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ lượng tử thế giới.
