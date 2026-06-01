Khối ngoại bán ròng gần 20.000 tỷ trong tháng 5

Thu Minh

01/06/2026, 08:52

Trong tháng 5/2026, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 19356.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 16319.1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

VN-Index kết thúc tháng 5/2026 tại 1.863,49 điểm, tăng nhẹ +9,39 điếm (+0,51%) so với cuối tháng trước, dù trong tháng chỉ số đã có thời điểm lập đỉnh lịch sử mới tại 1.933,11 điểm. Thanh khoản thị trường nhìn chung vẫn ở mức thấp và chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt.

Sau giai đoạn hồi phục mạnh trước đó, lực cầu suy yếu dần và áp lực điều chỉnh gia tăng ở nửa cuối tháng khiến VN-Index không thể duy trì vùng đỉnh.

Đáng chú ý, đà tăng của thị trường tiếp tục phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, trong khi mức độ lan tỏa và sức mạnh dòng tiền chưa thực sự cải thiện.

Trong tháng 5, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.575 tỷ đồng/phiên, gần như đi ngang so với tháng 4 (+0,56%) nhưng vẫn thấp hơn đáng kể -14,66% so với trung bình 5 tháng.

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 26.387 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.152 tỷ đồng, gần như không đổi so với tháng trước (-0,04%) và thấp hơn - 19,26% so với trung bình 5 tháng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng, chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt thay vì quay trở lại trên diện rộng, dù VN-Index từng vượt vùng đỉnh lịch sử trong tháng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 19356.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 16319.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Điện, nước & Xăng dầu khí đốt, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, MSN, MSB, POW, GEX, BSR, LPB, GEE, BID, VRE.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, HPG, VHM, MBB, STB, KDH, CTG, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15088.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 10303.3 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIC, STB, TCB, HPG, HCM, MBB, VHM, ACB, VPB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: GEE, VCB, MSN, POW, BSR, BID, PDR, DXG, HDB.

VnEconomy

Tự doanh bán ròng 2035.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 44.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VHM, VIC, KBC, FUEMAV30, DCM, FUEVFVND, VPX, STB, EIB, E1VFVN30.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VIB, TCB, TPB, HCM, PVT, MBB, VNM, ACB, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 6303.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 5970.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIC, MSB, STB, HCM, VPI, SSI, VHC, VCB, GEX, VIX.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có ACB, FPT, HPG, VHM, GEE, MWG, SHB, GMD, KDH, PC1.

Trong tháng 5/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giữa các ngành cho thấy trạng thái phân hóa mạnh. Nhóm ghi nhận tỷ trọng dòng tiền cải thiện gồm Ngân hàng, Bất động sản, Sản xuất Dầu khí, Thiết bị điện và Phân phối xăng dầu & khí đốt.

Đáng chú ý, Sản xuất Dầu khí là nhóm có tín hiệu mạnh nhất khi tỷ trọng dòng tiền tăng rõ rệt lên 3,7% (từ 2,3% trong tháng 4), đi kèm mức tăng giá +20,4% trong 1 tháng, phản ánh sự quay lại của dòng tiền đầu cơ Ở nhóm năng lượng. Trong khi đó, Ngân hàng và Bất động sản tiếp tục duy trì tỷ trọng cao nhất thị trường, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở các nhóm vốn hóa lớn có vai trò dẫn dắt chỉ số.

Ở chiều ngược lại, tỷ trọng dòng tiền suy yếu tại nhiều nhóm mang tính chu kỳ và beta cao như Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Nuôi trồng thủy sản và Vật liệu xây dựng. Phần lớn các nhóm này đồng thời ghi nhận diễn biến giá tiêu cực trong tháng.

Đáng chú ý, một số ngành giảm về vùng đáy 10 tháng hoặc duy trì quanh vùng thấp nhiều tháng liên tiếp, bao gồm Hóa chất, Vật liệu xây dựng, Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ hàng không. Đây cũng là các nhóm có diễn biến giá suy yếu kéo dài trong trung hạn, phản ánh việc dòng tiền đang rút khỏi các câu chuyện tăng trưởng cũ và chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để thu hút dòng tiền quay trở lại.

Trong tháng 5/2026, tỷ trọng dòng tiền tăng lên ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 trong bối cảnh thị trường rung lắc quanh vùng đỉnh lịch sử và thanh khoản chưa hồi phục rõ rệt. Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 tăng lên 56,2% (từ 53,8% trong tháng 4), trong khi VNMID giảm xuống 37,6% và VNSML lùi mạnh về 3,7%.

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận áp lực điều chỉnh trên diện rộng khi VN30 giảm -1,27%, VNMID giảm -2,03% và VNSML giảm mạnh nhất -3,32%.

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

10:39, 31/05/2026

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

VN-Index giảm 0,73%, giai đoạn điều chỉnh chưa kết thúc

09:36, 31/05/2026

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

08:44, 30/05/2026

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Chứng khoán tháng 6 đối mặt với đợt "stress test" khi các Ngân hàng Trung ương rục rịch tăng lãi suất

Chứng khoán tháng 6 đối mặt với đợt “stress test” khi các Ngân hàng Trung ương rục rịch tăng lãi suất

Thị trường chứng khoán tháng 6 sẽ phải đối mặt với một đợt “stress test“ khi các Ngân hàng Trung ương (NHTW) lớn như BOJ và ECB rục rịch tăng lãi suất.

Tổ chức trong nước mua ròng gần 5.500 tỷ tuần qua

Tổ chức trong nước mua ròng gần 5.500 tỷ tuần qua

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 5417.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2069.6 tỷ đồng.

Giá vàng tuần này phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng tuần này phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ

Loạt số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này có thể chi phối đường đi của giá vàng...

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

Xu thế dòng tiền: Nhịp điều chỉnh kéo dài đến đâu?

VN-Index đã có tuần giảm thứ hai liên tục và có nguy cơ tạo mô hình 2 đỉnh trung hạn. Thanh khoản sụt giảm mạnh đang cho thấy phản ứng thận trọng của nhà đầu tư khi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận rất thấp.

VN-Index giảm 0,73%, giai đoạn điều chỉnh chưa kết thúc

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 1-5/6/2026.

