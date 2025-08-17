Chủ Nhật, 17/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng tuần thứ tư liên tiếp, quy mô đột biến 8.200 tỷ

Thu Minh

17/08/2025, 23:41

Diễn biến đáng chú ý tuần qua là khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp với quy mô đột biến, lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index đóng cửa tuần 33/2025 tại 1.630 điểm, tăng 45,05 điểm tương đương tăng 2,84%, với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 49.995 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tuần trước.

Chỉ số này liên tục thiết lập đỉnh mới trong tuần qua, từng có thời điểm chạm mốc 1.666,54 điểm - mức cao nhất từng ghi nhận theo giá trong phiên. Nhóm tăng mạnh hơn thị trường bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Viễn thông, Điện, Xây dựng và Dầu khí. Ngược lại, Bất động sản ghi nhận đà tăng chững lại, trong khi Thép diễn biến trái chiều với mức giảm nhẹ.

Diễn biến đáng chú ý trong tuần 33 là khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp với quy mô đột biến, lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8161.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Y tế, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CMG, VIX, KDH, HDG, VPB, ClI, PDR, TCH, VND, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, MBB, SSI, VHM, VCB, DGC, NLG, CTG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3103.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 3336.7 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, MBB, HPG, SSI, VHM, VIX, VCG, VCB, VIC, PC1.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: TCB, GEX, VSC, HCM, MSN, VCI, BSI, HAH, NVL.

Tự doanh mua ròng 835.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 99.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FUEVFVND, MWG, HPG, FPT, GEX, GEE, MSN, E1VFVN30, GVR, VPB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cố phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, VIC, VNM, CTG, VCI, VHM, TCB, PNJ, TPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 4278.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 4724.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có VIX, VPB, VCG, CII, PDR, PC1, KDH, HDG, STB, CMG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, HPG, TCB, GEX, VSC, MWG, VCI, CTG, SHB, HCM.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Thực phẩm, CNTT, Thiết bị điện trong khi GIẢM ở Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Hóa chất.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn VN30, nhưng nhóm vốn hóa vừa VNMID đang gia tăng thu hút dòng tiền.

Trong tuần 33, phân bổ dòng tiền vào nhóm VN30 tiếp tục áp đảo so với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, chiếm 48,6% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh, nhưng giảm nhẹ so với tuần trước (49,4%).

Trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa (VNMID) đang dần thu hút sự quan tâm với tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện nhẹ so với các tuần trước, đạt 39,7% (vs. 38,7%). Nhóm vốn hóa nhỏ VNSML ghi nhận tỷ trọng nhích nhẹ lên 8,4%.

Về quy mô dòng tiền, thanh khoản cải thiện ở cả 3 nhóm vốn hóa, dẫn dắt bởi nhóm VNMID với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 2.027 tỷ đồng (+11,4%) và VN30 tăng +1.518 tỷ đồng (+6,7%). Nhóm VNSML tăng +426 tỷ đồng (+11,3%).

Về biến động giá, chỉ số VNMID tăng +4,22%, vượt trội so với thị trường chung, trong khi chỉ số VN30 và VNSML ghi nhận mức tăng thấp hơn, lần lượt +3,13% và +0,88%.

Từ khóa:

khối ngoại

Đọc thêm

Khối ngoại bán ròng tuần thứ tư liên tiếp, quy mô đột biến 8.200 tỷ

Khối ngoại bán ròng tuần thứ tư liên tiếp, quy mô đột biến 8.200 tỷ

Diễn biến đáng chú ý tuần qua là khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp với quy mô đột biến, lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng.

Sau kết luận thanh tra, EVNFinance thay đổi một loạt nhân sự

Sau kết luận thanh tra, EVNFinance thay đổi một loạt nhân sự

EVF công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025.

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm mạnh mẽ hướng lên đỉnh cao mới và VN-Index vượt thành công mốc 1600 điểm để lên 1630 điểm. Biên độ tăng 2,8% tuần qua cũng đi kèm với mức thanh khoản trung bình cao nhất lịch sử, sàn HoSE đạt 51,6 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên đà tăng có chút hụt hẫng trong phiên cuối tuần khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức giảm điểm số…

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/8/2025.

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA thông báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: