Khối ngoại bán ròng tuần thứ tư liên tiếp, quy mô đột biến 8.200 tỷ

Diễn biến đáng chú ý tuần qua là khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp với quy mô đột biến, lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tuần 33/2025 tại 1.630 điểm, tăng 45,05 điểm tương đương tăng 2,84%, với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 49.995 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tuần trước.

Chỉ số này liên tục thiết lập đỉnh mới trong tuần qua, từng có thời điểm chạm mốc 1.666,54 điểm - mức cao nhất từng ghi nhận theo giá trong phiên. Nhóm tăng mạnh hơn thị trường bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Viễn thông, Điện, Xây dựng và Dầu khí. Ngược lại, Bất động sản ghi nhận đà tăng chững lại, trong khi Thép diễn biến trái chiều với mức giảm nhẹ.

Diễn biến đáng chú ý trong tuần 33 là khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp với quy mô đột biến, lên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8161.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Y tế, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CMG, VIX, KDH, HDG, VPB, ClI, PDR, TCH, VND, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, MBB, SSI, VHM, VCB, DGC, NLG, CTG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3103.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 3336.7 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, MBB, HPG, SSI, VHM, VIX, VCG, VCB, VIC, PC1.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: TCB, GEX, VSC, HCM, MSN, VCI, BSI, HAH, NVL.

Tự doanh mua ròng 835.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 99.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FUEVFVND, MWG, HPG, FPT, GEX, GEE, MSN, E1VFVN30, GVR, VPB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cố phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, VIC, VNM, CTG, VCI, VHM, TCB, PNJ, TPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 4278.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 4724.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có VIX, VPB, VCG, CII, PDR, PC1, KDH, HDG, STB, CMG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, HPG, TCB, GEX, VSC, MWG, VCI, CTG, SHB, HCM.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Thực phẩm, CNTT, Thiết bị điện trong khi GIẢM ở Chứng khoán, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Hóa chất.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn VN30, nhưng nhóm vốn hóa vừa VNMID đang gia tăng thu hút dòng tiền.

Trong tuần 33, phân bổ dòng tiền vào nhóm VN30 tiếp tục áp đảo so với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, chiếm 48,6% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh, nhưng giảm nhẹ so với tuần trước (49,4%).

Trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa (VNMID) đang dần thu hút sự quan tâm với tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện nhẹ so với các tuần trước, đạt 39,7% (vs. 38,7%). Nhóm vốn hóa nhỏ VNSML ghi nhận tỷ trọng nhích nhẹ lên 8,4%.

Về quy mô dòng tiền, thanh khoản cải thiện ở cả 3 nhóm vốn hóa, dẫn dắt bởi nhóm VNMID với giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 2.027 tỷ đồng (+11,4%) và VN30 tăng +1.518 tỷ đồng (+6,7%). Nhóm VNSML tăng +426 tỷ đồng (+11,3%).

Về biến động giá, chỉ số VNMID tăng +4,22%, vượt trội so với thị trường chung, trong khi chỉ số VN30 và VNSML ghi nhận mức tăng thấp hơn, lần lượt +3,13% và +0,88%.