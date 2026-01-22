Khối ngoại bất ngờ xả ào ạt 1.500 tỷ

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao với giá trị khớp lệnh ba sàn đạt khoảng 37.000 tỷ đồng. Điểm trừ là khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh 1515.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1468.3 tỷ đồng.

Nỗ lực ép trụ trong phiên giao dịch này tỏ ra không hiệu quả khi VN-Index chỉ lùi nhẹ gần 3 điểm, chốt tại 1.882,73 điểm, trong khi trạng thái giao dịch trên diện rộng vẫn nghiêng hẳn về phía tích cực. Sự điều chỉnh đồng loạt của các cổ phiếu trụ cột ngân hàng như VCB giảm 2,47%, BID giảm 1,89% và CTG giảm 0,75%, cùng với VHM giảm 1,95%, GAS giảm 4,73% đã lấy đi hơn 10 điểm của chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa Nhà nước cũng chịu áp lực chốt lời rõ nét ở FPT, VGI, PLX và VJC, phản ánh tâm lý thận trọng tại vùng điểm cao. Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hề ảm đạm khi dòng tiền nhanh chóng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, tạo lực đỡ hiệu quả cho chỉ số.

Độ rộng thị trường cải thiện mạnh với 238 mã tăng so với chỉ 92 mã giảm, cho thấy sức lan tỏa của xu hướng tăng vẫn được duy trì. Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm khi nhiều cổ phiếu tăng trần như KSF, DIG, trong khi PDR, DXG, KDH, CKG ghi nhận mức tăng ấn tượng, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng hồi phục của ngành.

Nhóm phân bón cũng bùng nổ mạnh mẽ với DCM tăng kịch trần, DPM tăng 4,9% và LAS tăng 3,5%, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang tìm đến các câu chuyện ngành riêng biệt. Ở nhóm ngân hàng, lực cầu tập trung nhiều hơn vào khối ngân hàng tư nhân như VPB, HDB, STB, TPB và SSB, trong khi nhóm tiêu dùng bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến tích cực tại các mã MWG, GVR, PNJ và VNM.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, GMD, GVR, MWG, VPB, DGC, PHR, BAF, BVH, STB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VCB, VIC, BID, CTG, BSR, GAS, NLG, VIX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 653.9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 331.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, CTG, DXG, VCB, VIX, BSR, SSI, HPG, GAS, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất. Top bán ròng có: MSN, VPB, FPT, HDB, VNM, DCM, VIC, GMD, GVR.

Tự doanh bán ròng 285.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 325.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, MSN, FUEVFVND, VNM, MBB, PVD, VIC, DBC, TPB, VJC. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, SSI, DXG, VCI, VHM, VRE, FPT, KDH, TCB, VCG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1091.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1461.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VIX, VPI, MBB, DGC, KHG, VPB, GMD, HHS, DBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VCB, VIC, VHM, BID, HDB, DXG, POW, TCB, VNM, PNJ.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.191,1 tỷ đồng, tăng +78,1% so với phiên liền trước và đóng góp 14,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VCB, với hơn 48 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 3.288 tỷ đồng được thỏa thuận sang tay giữa các tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Hóa chất, Xây dựng, Tiện ích, Bán lẻ, Nuôi trồng nông & hải sản, trong khi giảm ở Chứng khoán, Dầu khí, Thép, Công nghệ Thông tin, Thực phẩm, Thiết bị điện, Kho bãi. riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID.