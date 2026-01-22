Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Thêm một năm rút ròng kỷ lục của các quỹ cổ phiếu, quy mô 31.000 tỷ đồng

Thu Minh

22/01/2026, 14:01

Các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận một năm rút ròng kỷ lục chủ yếu do hoạt động chốt lời và tái cơ cấu danh mục.

VnEconomy

Năm 2025, dòng tiền qua các quỹ đầu tư tiếp tục bị rút ròng gần 35 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2024, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp dòng tiền ở trạng thái âm. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư tiếp tục xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận và điều chỉnh phân bổ, trong bối cảnh điều kiện thị trường thay đổi nhanh.

Áp lực rút vốn vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ Cổ phiếu, với giá trị rút ròng hơn 31 nghìn tỷ đồng, tăng +25,2% so với cùng kỳ. Ngược lại, nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận sự đảo chiều rõ nét về dòng tiền, chuyển sang trạng thái rút ròng hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, sau khi từng thu hút dòng vốn vào ròng lớn trong năm 2024, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng lợi suất và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Tại thời điểm 31/12/2025, giá trị tài sản ròng (NAV) của 2 nhóm quỹ này đạt gần 275 nghìn tỷ đồng, tăng +8,3% so với năm 2024. Mặc dù dòng tiền bị rút ròng trong năm 2025, NAV vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy đóng góp tích cực từ hiệu suất đầu tư và diễn biến thuận lợi của thị trường.

Trong năm 2025, giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ Cổ phiếu đạt gần 256 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024.

Năm 2025 cũng đánh dấu năm đầu tiên cả ba nhóm quỹ đóng, quỹ ETF, và quỹ mở cùng ghi nhận rút ròng, với tổng giá trị lên đến hơn 31 nghìn tỷ đồng. Cụ thể: Nhóm quỹ ETF bị rút ròng lớn nhất với hơn 15,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, nhưng lại giảm -30,8% so với cùng kỳ. Rút ròng chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE VN (hơn 10 nghìn tỷ).

Áp lực rút ròng tại nhóm quỹ đóng tăng +52,9% trong năm 2025, với quy mô rút ròng hơn 10,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 2024 (6,8 nghìn tỷ đồng), phần lớn ghi nhận ở quỹ VEIL (6,6 nghìn tỷ đồng, +72,2% so với cùng kỳ) và quỹ VOF (gần 3 nghìn tỷ đồng).

Ở nhóm quỹ mở, dòng tiền đã đảo chiều sang trạng thái rút ròng trong năm 2025, với giá trị gần 4,9 nghìn tỷ đồng, sau 5 năm liên tiếp ghi nhận dòng vốn vào ròng trước đó. Đáng chú ý, quỹ K VIETNAM đảo chiều rút ròng hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, đánh dấu năm đầu tiên quỹ rút ròng từ khi thành lập .

VnEconomy

Với nhóm quỹ trái phiếu cũng ghi nhận rút ròng mạnh. Sau khi vào ròng khoảng 13 nghìn tỷ đồng trong năm 2024, nhóm quỹ Trái phiếu đảo chiều rút ròng hơn 4,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, với 12/25 quỹ ghi nhận rút vốn. Áp lực rút ròng tập trung chủ yếu tại TCBF (-4 nghìn tỷ đồng), trong khi ABBF, SSIBF và VFF cũng đồng loạt đảo chiều rút ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng sau năm 2024 vào ròng.

Quy mô các quỹ Trái phiếu vẫn còn nhỏ: Tính đến 31/12/2025, NAV nhóm quỹ Trái phiếu đạt gần 19,2 nghìn tỷ đồng (riêng TCBF là gần 9,9 nghìn tỷ đồng), giảm 17,7% so với năm 2024, chủ yếu do áp lực rút vốn trong bối cảnh điều kiện thị trường kém thuận lợi.

Trước đó, theo thống kê của FiinTrade, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận mức sinh lời bình quân +18,2% trong năm 2025, tương đương mức trung bình hàng năm trong khung 3 năm và cao hơn rõ rệt so với trung bình 5 năm, cho thấy hiệu suất năm 2025 nằm ở vùng tương đối thuận lợi xét trong trung hạn.

Tuy nhiên, mức sinh lời này vẫn kém xa VN-Index (+40,9%), do đà tăng của thị trường tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn mang tính dẫn dắt (họ Vin và Gelex), trong khi nhiều quỹ mở không nắm giữ hoặc chỉ phân bổ ở mức hạn chế các cổ phiếu này.

Nhóm quỹ Trái phiếu duy trì hiệu suất ổn định ở mức +5,4%, thấp hơn so với trung bình 3 năm và 5 năm và gần như tương đương với lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại.

Có 14/25 quỹ Trái phiếu có mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2024, đáng chú ý là quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) với mức sinh lời chỉ đạt +4,6% trong năm 2025, kém xa so với hiệu suất +14,5% của năm 2024, chủ yếu do ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện 237 tỷ đồng, đồng thời chịu áp lực rút ròng lớn (hơn 4 nghìn tỷ đồng).

dòng tiền quỹ đầu tư 2025 FiinTrade báo cáo giá trị tài sản ròng quỹ Hiệu suất quỹ đầu tư nhà đầu tư Việt Nam quỹ cổ phiếu Việt Nam quỹ mở Việt Nam quỹ trái phiếu 2025 rút ròng quỹ ETF thị trường chứng khoán 2025

