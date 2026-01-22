Cổ phiếu lớn lao dốc "ép" đỏ chỉ số, dòng tiền chống đỡ tốt ở nhóm vừa và nhỏ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Kim Phong
22/01/2026, 15:32
Tới 22/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips trượt dốc trong phiên chiều nay, bao gồm cả các trụ ngân hàng, khiến VN-Index bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi VN-Index chốt phiên giảm 0,4%, VN30-Index tăng yếu 0,09% thì Midcap vẫn tăng 1,44%, Smallcap tăng 1,22%.
Độ rộng tổng thể của sàn HoSE cũng ủng hộ xu hướng tăng với 238 mã xanh/92 mã đỏ. Như vậy hôm nay là một phiên “đỏ vỏ, xanh lòng”, đem lại hiệu quả tích cực cho nhà đầu tư khi danh mục được cải thiện.
Nguyên nhân chính khiến VN-Index đỏ lúc đóng cửa là mất đi sức mạnh của nhóm trụ. VCB vào phiên chiều nay đột ngột xuất hiện áp lực bán rất lớn. Chốt phiên sáng trụ này khá yếu với mức tăng 0,69% nhưng “bổ nhào” rất nhanh thành giảm 2,47% lúc đóng cửa. Như vậy riêng chiều nay VCB giảm tới 3,14%, thanh khoản cũng cao nhất thị trường với 612,7 tỷ đồng. Tính chung cả ngày VCB khớp 1.358,4 tỷ đồng. BID, trụ ngân hàng lớn thứ 2 sau VCB, cũng bị xả tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn, khoảng 412,3 tỷ đồng trong buổi chiều. Giá BID lao dốc tới 4,06% so với mức chốt buổi sáng, đảo chiều thành giảm 1,89% so với tham chiếu. CTG, cổ phiếu lớn thứ 3 trong nhóm, cũng lao dốc 2,33% thành giảm 0,75% thời điểm đóng cửa.
Các trụ ngân hàng không phải là những cổ phiếu duy nhất suy yếu. Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 22 mã giảm giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Tuy độ rộng rổ này cuối ngày vẫn còn 16 mã tăng/11 mã giảm nhưng mặt bằng giá thấp xuống đáng kể. FPT, GAS, HPG, MBB là các blue-chips rất lớn khác cũng suy yếu. Tổng hợp sức ép của nhóm vốn hóa hàng đầu này khiến VN-Index trượt dốc rất nhanh từ khoảng 2h10 trở đi và đóng cửa dưới tham chiếu.
Một chút may mắn là trong số ít cổ phiếu blue-chips lên giá chiều nay (7 mã) có cả VIC và VHM. VIC nhích lên được 0,75% đủ để vượt nhẹ tham chiếu 0,37% lúc đóng cửa. VHM cũng cải thiện 0,5%, co hẹp mức giảm còn -1,95%. Lên giá tốt nhất chiều nay là MWG, tăng 1,53% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa vượt tham chiếu 1,29%. VRE cũng khá mạnh, tăng thêm 1,43%, chốt phiên tăng 1,92%. Tiếc rằng các cổ phiếu này ảnh hưởng không nhiều tới điểm số do vốn hóa hạn chế.
Ở phần còn lại, dòng tiền vẫn duy trì lực đỡ tốt trong nhóm vừa và nhỏ giúp mặt bằng giá không kém buổi sáng. Cụ thể, toàn sàn HoSE còn 141 mã tăng từ 1% trở lên, về số lượng là tương đương với phiên sáng (144 mã). Số mã tăng vượt 2% cũng tới 80 mã, không chênh nhiều lắm so với phiên sáng (88 mã). Số mã kịch trần vẫn duy trì 15 mã. Điều này cho thấy ảnh hưởng từ việc lùi giá của các cổ phiếu trụ, nhất là nhịp rơi của VN-Index trong 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, đã không tác động nhiều đến tâm lý chung.
Những cổ phiếu có thanh khoản rất tốt và giá kịch trần là CII với 333 tỷ đồng, DGC với 666,7 tỷ, DCM với 408,7 tỷ, HDC với 119,4 tỷ, DIG với 377,8 tỷ. Ngoài ra DLG, DSE, HID, HHS, VOS, EVF cũng khớp vài chục tỷ đồng trở lên.
Một thống kê khá thú vị là 141 cổ phiếu mạnh nhất hôm nay chỉ chiếm 39,3% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE, thấp hơn nhiều tỷ trọng 63,4% của phiên sáng. Nguyên nhân là nhiều blue-chips thanh khoản cao đã bị ép giá xuống và rời khỏi nhóm này. Trong khi đó các cổ phiếu vừa và nhỏ giá mạnh lên thì thanh khoản còn xa mới bằng được các blue-chips. Mặt khác, thanh khoản sàn HoSE chiều nay cũng giảm tới 27% so với buổi sáng, cho thấy lực bán từ nhóm vốn hóa nhỏ đã suy yếu.
Việc dòng tiền hoạt động mạnh hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là một thay đổi tích cực vì nhịp kéo trụ vừa rồi hầu như nhóm này chỉ đi ngang hoặc tăng rất ít. Khi dòng tiền chốt lời mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, mối quan tâm có thể dịch chuyển sang các cổ phiếu chưa tăng nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tuy có giảm chút ít quy mô bán ra so với phiên sáng nhưng mua vào cũng không tăng. Vị thế ròng là -303,6 tỷ đồng, tốt hơn mức -1.152 tỷ đồng buổi sáng. Các cổ phiếu bị bán tăng cường là VHM -451,3 tỷ, VCB -333,8 tỷ, VIC -215,3 tỷ, BID -169,9 tỷ, CTG -151,6 tỷ, DXG -123,7 tỷ, BSR -101,8 tỷ, GAS -88 tỷ. Phía mua ròng có FPT +128,2 tỷ, GMD +58 tỷ, GVR +55 tỷ.
