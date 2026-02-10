Loạt blue-chips bất ngờ giảm sàn, cổ phiếu dầu khí là tâm điểm

Sức ép bán ra đột ngột tăng mạnh trong phiên chiều giữa bối cảnh dòng tiền đã muốn nghỉ Tết. Điều này tác động đáng kể đến giá cổ phiếu, thậm chí nhiều blue-chips còn bị ép xuống tận giá sàn lúc đóng cửa. Mặt bằng giá tổng thể của của các cổ phiếu khác cũng thấp hơn hẳn buổi sáng.

Biến động bất ngờ nhất trong rổ VN30 chiều nay là nhóm dầu khí với GAS, PLX. GAS chốt phiên sáng đã rất yếu, giảm 2,42%, nhưng từ 1h30 trở đi mới thực sự là “địa ngục”: Khối lượng bán ra tăng vọt đẩy giá lao dốc liên tục xuống tận mức sàn chỉ trong vòng 30 phút. Thanh khoản của GAS phiên chiều gấp 2,4 lần buổi sáng, đạt 485,2 tỷ đồng.

PLX cũng đồng nhịp với GAS, cổ phiếu này buổi sáng đã yếu hơn nhiều với mức giảm 4,36% và từ 1h30 trở đi chỉ mất 15 phút đã tới giá sàn. Thanh khoản của PLX chiều nay cũng tăng 37% so với phiên sáng, đạt hơn 358 tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu dầu khí còn lại dĩ nhiên cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng: PVD đóng cửa giảm 4,56%, PVT giảm 4,78%, BSR giảm 6,29%, PVC giảm sàn, PVO giảm 8,7%, PVB giảm 8,08%, PVS giảm 8,06%, OIL giảm 7,78%.

Hầu hết các mã dầu khí – đặc biệt trên sàn HoSE – đều đang ở vùng đỉnh rất cao sau nhịp tăng dữ dội tháng 1 vừa qua. Nếu tính về chốt lời thì nhóm này mới thực sự có ý nghĩa khi đem lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư. BSR, GAS, PLX thậm chí lọt vào top 10 thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Rổ VN30 còn có thêm BID và GVR đóng cửa giá sàn. BID thì không có gì bất ngờ vì ngay từ sáng giá đã rơi rất sâu (-6,52%) thậm chí còn vài lần chạm tới giá sàn. Riêng GVR thì gần giống GAS và PLX, cùng chịu áp lực gia tăng đột ngột. Ngoài ra, VCB giảm 2,92%, SAB giảm 2,22%, MSN giảm 1,79%, VNM giảm 1,72%... là các mã khác rất kém. Nhóm blue-chips kết phiên chỉ có 8 mã tăng/16 mã giảm trong đó 12 mã giảm từ 1% trở lên. Dù vậy VN30-Index vẫn tăng nhẹ 0,2% so với tham chiếu.

Chỉ số đại diện nhóm blue-chips còn xanh dĩ nhiên phải có trụ khác kéo lại. VIC tiếp tục trạng thái tăng kịch trần từ sáng nên không còn lực. Nhóm Vin có VHM nhích thêm 0,6% nữa so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 6,63%. VRE tăng 2,66%, VPL tăng 1,81%, SSI tăng 1,18%, DGC tăng 1,19% là những cổ phiếu cố gắng cân bằng. Thêm nữa may mắn là các cổ phiếu giảm sàn trong rổ VN30 bị điều chỉnh trọng số vốn hóa, nhất là GAS, BID, thậm chí cả VCB (giảm 2,29%). Cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến VN30-Index lại là FPT giảm 1,21%.

Lực bán chủ động thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường, sắc xanh rất hiếm hoi.

Phần còn lại của thị trường chiều nay cũng khá tệ, độ rộng cuối ngày chỉ còn 97 mã tăng/216 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 115 mã tăng/169 mã giảm. Số mã giảm vượt 1% cũng tăng từ 69 mã lên 110 mã. Tới 21 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất thị trường xuất hiện thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên. Điều này xác nhận láp ực bán hạ giá đã mạnh lên đáng kể, phù hợp với mức tăng thanh khoản sàn HoSE buổi chiều tới 29,2% so với phiên sáng.

Nhóm giảm mạnh nhất này cũng không thể hiện rõ rệt về lực cầu bắt đáy, khoảng một nửa trong 115 cổ phiếu nói trên phải chấp nhận đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc chỉ trên mức thấp nhất 1 bước giá mà không có dư mua. Nói cách khác, khi độ hồi giá không có hoặc quá ít, bên bán đã hoàn toàn kiểm soát được dao động.

Nhóm tăng giá cũng phản ánh khá sát trạng thái giao dịch như vậy khi sắc xanh khan hiếm và cũng chỉ số ít cổ phiếu thực sự có dòng tiền đỡ tốt. HoSE có 18 cổ phiếu đóng cửa tăng giá vượt 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Số giao dịch vượt mức trăm tỷ có 9 mã, ngoài nhóm Vin là SSI tăng 1,18%, VIX tăng 1,68%, VSC tăng 1,34%, KDH tăng 3,95%, GEX tăng 1,67%, DGC tăng 1,19%, VCK tăng 6,91%.

Một điểm tốt mờ nhạt chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào tốt. Giá trị giải ngân mới đã tăng 25% so với phiên sáng, mức ròng đạt +488,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tổng giá trị mua ròng cả ngày như vậy đạt 761,1 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp. Các cổ phiếu được mua đáng chú ý là MBB +570,8 tỷ, VIC +210,2 tỷ, MWG +200,5 tỷ, DCM +82,1 tỷ, STB +73,9 tỷ, DPM +73,7 tỷ, KDH +68,1 tỷ… Phía bán ròng có VCB -224 tỷ, BID -166,9 tỷ, FPT -131,7 tỷ, ACB -124,7 tỷ, HPG -107,1 tỷ, MSN -78,9 tỷ.