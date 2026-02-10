Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 10/02/2026
Thu Minh
10/02/2026, 10:26
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 142 tỷ đồng trước thềm Tết nguyên đán...
Trong tuần từ 2-6/2/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 142 tỷ đồng, đảo chiều so với mức vào ròng 99 tỷ đồng tuần trước đó.
Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 8/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội. Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 102 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ VFMVN Diamond ETF. Ngoài ra, quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF bị rút ròng 9 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ SSIAM VN30 ETF lần lượt hút ròng 7 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng.
Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 39 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ VanEck Vietnam ETF (-94,7 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF lần lượt vào ròng hơn 35 tỷ đồng và gần 15 tỷ đồng.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,8 triệu chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 112 tỷ đồng. Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 900 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VEM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương gần 32 tỷ đồng.
Tháng 2/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng gần 142 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 158 tỷ đồng.
Tính đến ngày 6/1, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,7 nghìn tỷ đồng, giảm - 3,6% so với năm 2025.
Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 2/2 - 6/2 bao gồm các cổ phiếu PNJ, TCB, ACB, MBB, VPB, chủ yếu đến từ lực bán của quỹ VFMVN Diamond ETF và VanEck Vietnam ETF.
Riêng trong ngày 9/2/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận vào ròng gần 59 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quỹ có động thái mua vào với top cổ phiếu HPG (+225 nghìn cổ phiếu, +4,9 tỷ đồng), BSR (+168 nghìn cổ phiếu, +3,4 tỷ đồng), SSI (+136 nghìn cổ phiếu, +3,3 tỷ đồng), VIX (+115 nghìn cổ phiếu +2 tỷ đồng), SHB (+108 nghìn cổ phiếu, +1,3 tỷ đồng).
Quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng hơn 3 tỷ đồng, trong khi quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.
14:21, 09/02/2026
Sức ép bán ra đột ngột tăng mạnh trong phiên chiều giữa bối cảnh dòng tiền đã muốn nghỉ Tết. Điều này tác động đáng kể đến giá cổ phiếu, thậm chí nhiều blue-chips còn bị ép xuống tận giá sàn lúc đóng cửa. Mặt bằng giá tổng thể của của các cổ phiếu khác cũng thấp hơn hẳn buổi sáng.
Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế...
Dòng tiền hoạt động mạnh hơn trong nhóm cổ phiếu blue-chips giúp thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng mạnh 47% so với sáng hôm qua và 67,3% tập trung ở rổ VN30. Khối ngoại cũng giải ngân khá tích cực, với 70% mua cổ phiếu blue-chips.
Cần có một tinh thần quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các điểm nghẽn cụ thể mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét, nếu muốn đạt được mục tiêu nâng hạng tín nhiệm lên mức Đầu tư vào năm 2030...
Trong bối cảnh thị trường bất động sản và tài chính năm 2025 vẫn chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (UPCoM: BIG) đã thu hút sự chú ý của giới quan sát khi công bố báo cáo tài chính với những con số tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này được xem là thành quả bước đầu của quá trình chuyển đổi mô hình quản trị và tối ưu hóa các trụ cột kinh doanh cốt lõi.
