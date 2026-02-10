Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 142 tỷ đồng trước thềm Tết nguyên đán...

Trong tuần từ 2-6/2/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 142 tỷ đồng, đảo chiều so với mức vào ròng 99 tỷ đồng tuần trước đó.

Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 8/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội. Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 102 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ VFMVN Diamond ETF. Ngoài ra, quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF bị rút ròng 9 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VFM VN30 ETF và quỹ SSIAM VN30 ETF lần lượt hút ròng 7 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng.

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 39 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ VanEck Vietnam ETF (-94,7 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF lần lượt vào ròng hơn 35 tỷ đồng và gần 15 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,8 triệu chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 112 tỷ đồng. Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 900 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VEM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương gần 32 tỷ đồng.

Tháng 2/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng gần 142 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 158 tỷ đồng.

Tính đến ngày 6/1, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,7 nghìn tỷ đồng, giảm - 3,6% so với năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 2/2 - 6/2 bao gồm các cổ phiếu PNJ, TCB, ACB, MBB, VPB, chủ yếu đến từ lực bán của quỹ VFMVN Diamond ETF và VanEck Vietnam ETF.

Riêng trong ngày 9/2/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận vào ròng gần 59 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quỹ có động thái mua vào với top cổ phiếu HPG (+225 nghìn cổ phiếu, +4,9 tỷ đồng), BSR (+168 nghìn cổ phiếu, +3,4 tỷ đồng), SSI (+136 nghìn cổ phiếu, +3,3 tỷ đồng), VIX (+115 nghìn cổ phiếu +2 tỷ đồng), SHB (+108 nghìn cổ phiếu, +1,3 tỷ đồng).

Quỹ VEM VN30 ETF bị rút ròng hơn 3 tỷ đồng, trong khi quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.