Khối ngoại lại bán ròng 1.500 tỷ

Thanh khoản ba sàn tăng mạnh lên gần 32.000 tỷ đồng, cho thấy hoạt động sang tay diễn ra sôi động. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1515,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2004,6 tỷ đồng.

Thị trường chứng kiến một phiên “đổi trụ” khá ấn tượng khi áp lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện ở nhóm Vingroup nhưng dòng tiền nhanh chóng luân chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa lớn khác, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước, qua đó giúp thị trường tránh được một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Có thời điểm hàng loạt cổ phiếu họ Vingroup bị bán mạnh lau sàn hàng loạt nhưng đóng cửa chỉ còn VRE giảm sàn, VHM mất tới 6,68% và VIC giảm 1,44%, tạo áp lực rất lớn lên chỉ số.

VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm nhẹ 2,73 điểm lùi về vùng giá 1.898,37. Mặc dù vậy diễn biến thực tế cho thấy nội lực thị trường không quá tiêu cực nếu loại trừ tác động từ nhóm Vingroup, chỉ số chung vẫn tăng gần 7 điểm.

Ở chiều ngược lại, thị trường ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm doanh nghiệp Nhà nước sau thông tin Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong tháng 5. Đây là chất xúc tác quan trọng giúp dòng tiền dịch chuyển nhanh sang nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. GAS tăng trần, trong khi nhóm năng lượng – dầu khí cũng giao dịch bùng nổ với BSR, PLX, GVR, ACV đồng loạt tăng mạnh.

Nhóm ngân hàng quốc doanh cũng đóng vai trò giữ nhịp hiệu quả với VCB, BID và CTG tăng tích cực. Diễn biến này mang ý nghĩa tích cực hơn về mặt cấu trúc thị trường. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì sự luân chuyển sang nhiều nhóm ngành thay vì phụ thuộc quá lớn vào nhóm Vingroup, sẽ có nền tảng bền vững hơn nhờ độ lan tỏa rộng hơn.

Dù vậy, độ rộng phiên hôm nay vẫn chưa thực sự áp đảo khi có 144 mã tăng so với 168 mã giảm, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Nhóm giảm điểm chủ yếu tập trung ở bất động sản do ảnh hưởng tiêu cực từ cổ phiếu họ Vingroup. Ngoài ra, nhóm ngân hàng tư nhân và chứng khoán như STB, ACB, EIB, VIX, VCD cũng chịu áp lực bán. Nhóm tiêu dùng gồm VPL, SAB, PNJ, VNM cũng giảm giá.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, BSR, HPG, PLX, PVT, GEX, VPL, PC1, GEE, BAF.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VHM, STB, VIC, BID, CTG, GMD, VNM.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1074,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, FPT, VHM, HCM, ACB, VIX, SSI, VNM, VCB, TCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dầu khí, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: BSR, MSN, PLX, VPI, SHB, GEE, PVD, EVF, VSC.

Tự doanh bán ròng 353,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 213,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEMAV30, HPG, FPT, KBC, FUEVFVND, MBB, VHM, VGC, HDB, TCH.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, PVT, TCB, KDH, STB, HCM, MWG, VIC, MSN, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1809,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1143,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có STB, FUEMAV3O, HCM, GEX, SSI, VPL, MSN, VCI, HPG, BAF.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, ACB, VPI, SHB, FPT, VNM, CTG, GMD, TCB, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.632,4 tỷ đồng, tăng 172,2%, chiếm 17,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VIC với 4 triệu cổ phiếu, tương đường 840 tỷ đồng, được cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

MSB với hơn 560 tỷ đồng được khối ngoại mua thỏa thuận từ Cá nhân trong nước. Bên cạnh đó, HCM (497,5 tỷ đồng) và VPB (363,9 tỷ đồng) cũng xuất hiện giao dịch trao tay giữa các Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thiết bị điện, Dầu khí, Vận tải thủy, Khí đốt, Khai khoáng, Cao su, Viễn thông, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng và vật liệu, Thép, Bán lẻ, Hóa chất, Kho bãi, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.