Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.
VN-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,44% tương đương mất 8,35 điểm,
nhưng độ rộng khá cân bằng với 120 mã tăng/168 mã giảm. Dòng tiền vẫn đang nhỉnh
hơn ở nhóm giảm, với 54% giá trị khớp lệnh tập trung ở các mã đỏ và 42% tập
trung ở các mã xanh.
Nhóm tăng giá sáng nay chứng kiến sự phục hồi mạnh của các cổ
phiếu dầu khí. Giá dầu đang lên cao mấy ngày nay khi hợp đồng tương lai cả hai
loại dầu chính đều trên 100 USD/thùng. Cổ phiếu dầu khí cũng mới trải qua một
nhịp điều chỉnh lớn kể từ đỉnh đầu tháng 3 vừa qua.
GAS đáng chú ý nhất khi leo lên giá kịch trần trong khoảng 3
phút cuối. Hiện cổ phiếu này vẫn có dư bán giá trần 624.500 đơn vị. GAS đạt đỉnh
cao lịch sử ngày 4/3 vừa qua với mức đóng cửa 128.700 đồng. Sau đó GAS điều chỉnh
sâu gần 43% cho đến cách đây 2 phiên. Lực cầu vào đẩy giá mạnh giúp GAS mới phiên
sáng đã đạt mức thanh khoản cao nhất 2 tháng, đạt 350,7 tỷ đồng.
BSR đang dẫn đầu thanh khoản của nhóm dầu khí với 402,9 tỷ,
giá cũng tăng mạnh 4,47%. Hôm nay BSR bắt đầu lọt vào rổ VN30. BSR mạnh hơn GAS,
đã tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp với biên độ khoảng 17,3%. Trước đó cổ phiếu
này cũng có nhịp điều chỉnh tới 38%. Loạt cổ phiếu nhóm này còn lại nhìn chung
mạnh: PVD tăng 4,87%, PVT tăng 4,42%, PLX tăng 5,69%, PTV tăng 7,55%, OIL tăng
6,29%, PVC tăng 4,83%, PVB tăng 4,07%, PVS tăng 3,75%...
Hiện GAS và BSR đang là hai cổ phiếu đỡ điểm tốt nhất cho
VN-Index, đem về hơn 4 điểm. Trong bối cảnh các trụ lớn nhất đều đỏ, đây là lực
hỗ trợ quan trọng. VIC chốt phiên sáng giảm 1,62%, VHM giảm 2,18%, BID giảm
1,32%, VCB giảm 0,83%, CTG giảm 0,57%. Chỉ 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE
này đã lấy đi hơn 10 điểm.
Rổ VN30 cũng không quá tệ với 12 mã tăng và 17 mã giảm, chỉ
số giảm 0,39%. Tuy nhiên phần lớn các mã xanh đều tăng yếu. Ngoài dầu khí với GAS,
PLX, BSR, chỉ thêm GVR tăng 2,2%, VJC tăng 1,94%, LPB tăng 1,28%, HDB tăng 1,1%
là đáng kể.
Với giao dịch khá lớn của cổ phiếu dầu khí, thanh khoản nhóm
VN30 sáng nay tăng gần 24% so với sáng hôm qua và chiếm 57% tổng giá trị khớp lệnh
cả sàn HoSE. Trong khi đó tổng sàn HoSE chỉ tăng chưa tới 10% thanh khoản. Như
vậy dòng tiền có dấu hiệu suy giảm ở nhóm vừa và nhỏ.
Hiện tại dòng tiền cũng đang tập trung vào số ít cổ phiếu và
đẩy giá có hiệu lực. Trong 120 mã đang xanh của VN-Index, có 55 mã tăng hơn 1%
nhưng thanh khoản chỉ dồn vào 25 mã hàng đầu. 13 mã trong số này khớp vượt ngưỡng
trăm tỷ đồng, với dầu khí chi phối. Ngoài ra có thể kể tới HCM tăng 2,53%, EVF
tăng 4,14%, NVL tăng 1,84%, MSB tăng 1,12%, VCI tăng 1,18%...
Ở phía giảm giá sức ép cũng không có gì nổi bật. Tuy độ rộng
thể hiện số đỏ khá nhiều, nhưng hầu hết thanh khoản thấp hoặc giảm nhẹ. Toàn sàn
chỉ có khoảng 20 cổ phiếu giảm giá hơn 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Nhóm
Vin chiếm hầu hết thanh khoản cùng với vài mã ngân hàng là ACB, STB, BID. Các mã
tầm trung có VIX giảm 1,31%, GEX giảm 1,88%, CII giảm 1,28%, GEL giảm 4,19% là
thanh khoản lớn nổi bật.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ít nhưng bán mạnh khiến vị
thế ròng tăng vọt lên 938,3 tỷ đồng ở HoSE, cao nhất 16 phiên. Các mã bị bán ròng
lớn là FPT -197,1 tỷ, ACB -130 tỷ, VHM -124,6 tỷ, STB -95,7 tỷ, VIX -66,6 tỷ.
Phía mua ròng chỉ có MSN +73,8 tỷ và PLX +36,4 tỷ là đáng kể.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.
SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.
Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...
Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.
SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: