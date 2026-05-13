Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.

VN-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,44% tương đương mất 8,35 điểm, nhưng độ rộng khá cân bằng với 120 mã tăng/168 mã giảm. Dòng tiền vẫn đang nhỉnh hơn ở nhóm giảm, với 54% giá trị khớp lệnh tập trung ở các mã đỏ và 42% tập trung ở các mã xanh.

Nhóm tăng giá sáng nay chứng kiến sự phục hồi mạnh của các cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đang lên cao mấy ngày nay khi hợp đồng tương lai cả hai loại dầu chính đều trên 100 USD/thùng. Cổ phiếu dầu khí cũng mới trải qua một nhịp điều chỉnh lớn kể từ đỉnh đầu tháng 3 vừa qua.

GAS đáng chú ý nhất khi leo lên giá kịch trần trong khoảng 3 phút cuối. Hiện cổ phiếu này vẫn có dư bán giá trần 624.500 đơn vị. GAS đạt đỉnh cao lịch sử ngày 4/3 vừa qua với mức đóng cửa 128.700 đồng. Sau đó GAS điều chỉnh sâu gần 43% cho đến cách đây 2 phiên. Lực cầu vào đẩy giá mạnh giúp GAS mới phiên sáng đã đạt mức thanh khoản cao nhất 2 tháng, đạt 350,7 tỷ đồng.

BSR đang dẫn đầu thanh khoản của nhóm dầu khí với 402,9 tỷ, giá cũng tăng mạnh 4,47%. Hôm nay BSR bắt đầu lọt vào rổ VN30. BSR mạnh hơn GAS, đã tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp với biên độ khoảng 17,3%. Trước đó cổ phiếu này cũng có nhịp điều chỉnh tới 38%. Loạt cổ phiếu nhóm này còn lại nhìn chung mạnh: PVD tăng 4,87%, PVT tăng 4,42%, PLX tăng 5,69%, PTV tăng 7,55%, OIL tăng 6,29%, PVC tăng 4,83%, PVB tăng 4,07%, PVS tăng 3,75%...

Hiện GAS và BSR đang là hai cổ phiếu đỡ điểm tốt nhất cho VN-Index, đem về hơn 4 điểm. Trong bối cảnh các trụ lớn nhất đều đỏ, đây là lực hỗ trợ quan trọng. VIC chốt phiên sáng giảm 1,62%, VHM giảm 2,18%, BID giảm 1,32%, VCB giảm 0,83%, CTG giảm 0,57%. Chỉ 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE này đã lấy đi hơn 10 điểm.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Rổ VN30 cũng không quá tệ với 12 mã tăng và 17 mã giảm, chỉ số giảm 0,39%. Tuy nhiên phần lớn các mã xanh đều tăng yếu. Ngoài dầu khí với GAS, PLX, BSR, chỉ thêm GVR tăng 2,2%, VJC tăng 1,94%, LPB tăng 1,28%, HDB tăng 1,1% là đáng kể.

Với giao dịch khá lớn của cổ phiếu dầu khí, thanh khoản nhóm VN30 sáng nay tăng gần 24% so với sáng hôm qua và chiếm 57% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Trong khi đó tổng sàn HoSE chỉ tăng chưa tới 10% thanh khoản. Như vậy dòng tiền có dấu hiệu suy giảm ở nhóm vừa và nhỏ.

Hiện tại dòng tiền cũng đang tập trung vào số ít cổ phiếu và đẩy giá có hiệu lực. Trong 120 mã đang xanh của VN-Index, có 55 mã tăng hơn 1% nhưng thanh khoản chỉ dồn vào 25 mã hàng đầu. 13 mã trong số này khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, với dầu khí chi phối. Ngoài ra có thể kể tới HCM tăng 2,53%, EVF tăng 4,14%, NVL tăng 1,84%, MSB tăng 1,12%, VCI tăng 1,18%...

Ở phía giảm giá sức ép cũng không có gì nổi bật. Tuy độ rộng thể hiện số đỏ khá nhiều, nhưng hầu hết thanh khoản thấp hoặc giảm nhẹ. Toàn sàn chỉ có khoảng 20 cổ phiếu giảm giá hơn 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Nhóm Vin chiếm hầu hết thanh khoản cùng với vài mã ngân hàng là ACB, STB, BID. Các mã tầm trung có VIX giảm 1,31%, GEX giảm 1,88%, CII giảm 1,28%, GEL giảm 4,19% là thanh khoản lớn nổi bật.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ít nhưng bán mạnh khiến vị thế ròng tăng vọt lên 938,3 tỷ đồng ở HoSE, cao nhất 16 phiên. Các mã bị bán ròng lớn là FPT -197,1 tỷ, ACB -130 tỷ, VHM -124,6 tỷ, STB -95,7 tỷ, VIX -66,6 tỷ. Phía mua ròng chỉ có MSN +73,8 tỷ và PLX +36,4 tỷ là đáng kể.