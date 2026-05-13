Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Kim Phong

13/05/2026, 15:33

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.

VN-Index hồi lại hôm nay là nhờ có sự phục hồi của các cổ phiếu trụ.

Chỉ số đóng cửa giảm nhẹ 0,14% (-2,73 điểm), có sự cải thiện chút ít so với phiên sáng (giảm 0,44%/-8,35 điểm). Độ rộng tốt hơn hẳn với 144 mã tăng/168 mã giảm (phiên sáng là 120 mã tăng/168 mã giảm).

Dù vậy sự phục hồi là không đồng đều. Rổ VN30 ghi nhận 13 mã vẫn tụt giá so với mức chốt buổi sáng bên cạnh 13 mã cải thiện. Hầu hết số cổ phiếu hồi giá thì cường độ không mạnh. Diễn biến đáng chú ý nhất thuộc về BID. Trụ này buổi sáng yếu, giảm mạnh 1,32% nhưng vừa vào phiên chiều đã được đánh thốc lên. Trong khoảng 25 phút đầu tiên BID ghi nhận tăng vọt 2,99% so với tham chiếu, tức là biến động +4,2% trong thời gian rất ngắn. Đóng cửa BID tăng 2,51% so với tham chiếu, tương đương tăng 3,88% so với buổi sáng. Tính riêng giao dịch chiều nay BID khớp 535,8 tỷ đồng, gấp 5 lần thanh khoản phiên sáng.

Phía giảm, VHM xuất hiện giao dịch cực lớn tới 1.392,8 tỷ đồng riêng chiều nay và giá lao dốc rất mạnh trong khoảng 1 tiếng đầu tiên. Lúc gần 2h VHM thậm chí còn rơi xuống tận giá sàn trước khi có hồi lại. Đóng cửa VHM giảm 4,81% so với tham chiếu, tức là giảm 2,68% riêng chiều nay. Với mức thanh khoản cũng cao gấp 4 lần phiên sáng, áp lực bán phiên chiều là rất lớn.

Ngoài hai cổ phiếu lớn biến động bất thường này, những mã còn lại nhìn chung thay đổi không nhiều. VN30 đóng cửa với 13 mã tăng và 15 mã giảm, chỉ số giảm 0,51%. Những cổ phiếu biến động mạnh nhất rổ này vẫn là các mã từ sáng. Dầu khí dẫn đầu với GAS chốt được giá kịch trần và có dư mua. PLX tăng 6,75%, BSR tăng 3,78%. Trong hai mã này, PLX có cải thiện, tăng thêm khoảng 1% phiên chiều. BSR biến động thất thường, khoảng 30 phút đầu phiên chiều giá được kéo lên tận mức trần nhưng sau đó lại bị xả ép xuống. Chung cuộc chiều nay BSR thậm chí còn tụt 0,66% so với giá chốt buổi sáng.

Với khả năng duy trì phân hóa trong nhóm blue-chips và các trụ bù đắp được cho nhau, VN-Index không quá tiêu cực giúp dòng tiền nóng hoạt động mạnh hơn. Dòng tiền mua khá tốt đã hỗ trợ được giá cổ phiếu nói trung. Cụ thể, lúc VN-Index giảm sâu nhất khoảng 2h, mất 1,89% tương đương âm gần 36 điểm, độ rộng ghi nhận 105 mã tăng/197 mã giảm, tức là cổ phiếu yếu chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên trong 30 phút còn lại và đợt ATC, độ rộng cải thiện lên 144 mã tăng/168 mã giảm.

Nhóm blue-chips như mới nói ở trên, chỉ số ít cổ phiếu blue-chips như GAS, BSR, PLX, BID, GVR, MSN mạnh. Midcap khá nhiều mã mạnh, thanh khoản cỡ trên trăm tỷ đồng như PVT tăng 4,42%, PVD tăng 6,44%, NVL tăng 2,45%, HCM tăng 2,89%, GEE tăng 1,85%, MSB tăng 1,49%, EVF tăng 4,51%, DPM tăng 2,44%... Thanh khoản rổ Midcap hôm nay tăng 35% so với phiên trước, chiếm khoảng 46% sàn HoSE.

Ở phía giảm giá, ngoài VHM, VIX là cổ phiếu còn lại thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng với giá giảm 1,31%. VRE là mã duy nhất trong rổ VN30 giảm sàn. Cổ phiếu này diễn biến rất giống VHM, cũng giảm sàn khoảng 2h sau đó phục hồi. Tuy nhiên trong khi VHM chốt được trên giá sàn thì VRE tiếp tục bị xả rất lớn. Thanh khoản cổ phiếu này buổi chiều cao gấp 6,3 lần phiên sáng. CII giảm 2,3%, EIB giảm 2%, DXG giảm 1,54%, GEL giảm 2,84%, KDH giảm 1,27%, VCG giảm 1,14%, KBC giảm 1,95% là các cổ phiếu midcap thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay giao dịch sôi động hơn nhiều so với buổi sáng, phía mua vào tăng 172% trong khi bán ra tăng 52%. Vị thế ròng là -496 tỷ, cải thiện so với -938 tỷ đồng của phiên sáng. MSB xuất hiện thỏa thuận mua ròng lớn trị giá 577,1 tỷ đồng là phần bù chính. Các cổ phiếu được tăng mua ròng là MSN +152,3 tỷ, BSR +104,7 tỷ, HPG +64,9 tỷ, PLX +48,5 tỷ. Phía bán ròng có FPT -383,4 tỷ, ACB -260 tỷ, VHM -238,3 tỷ, STB -193,6 tỷ, VIC -158 tỷ, VIX -102,8 tỷ.

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

Ngại rủi ro, quỹ SGI Capital duy trì tiền mặt cao hơn 70%

Dự báo MSCI đưa thị trường Việt Nam vào danh sách theo dõi trong năm 2026-2027

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.

SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG.

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

