Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.
Chỉ số đóng cửa giảm nhẹ 0,14% (-2,73 điểm), có sự cải thiện
chút ít so với phiên sáng (giảm 0,44%/-8,35 điểm). Độ rộng tốt hơn hẳn với 144
mã tăng/168 mã giảm (phiên sáng là 120 mã tăng/168 mã giảm).
Dù vậy sự phục hồi là không đồng đều. Rổ VN30 ghi nhận 13 mã
vẫn tụt giá so với mức chốt buổi sáng bên cạnh 13 mã cải thiện. Hầu hết số cổ
phiếu hồi giá thì cường độ không mạnh. Diễn biến đáng chú ý nhất thuộc về BID.
Trụ này buổi sáng yếu, giảm mạnh 1,32% nhưng vừa vào phiên chiều đã được đánh
thốc lên. Trong khoảng 25 phút đầu tiên BID ghi nhận tăng vọt 2,99% so với tham
chiếu, tức là biến động +4,2% trong thời gian rất ngắn. Đóng cửa BID tăng 2,51%
so với tham chiếu, tương đương tăng 3,88% so với buổi sáng. Tính riêng giao dịch
chiều nay BID khớp 535,8 tỷ đồng, gấp 5 lần thanh khoản phiên sáng.
Phía giảm, VHM xuất hiện giao dịch cực lớn tới 1.392,8 tỷ đồng
riêng chiều nay và giá lao dốc rất mạnh trong khoảng 1 tiếng đầu tiên. Lúc gần
2h VHM thậm chí còn rơi xuống tận giá sàn trước khi có hồi lại. Đóng cửa VHM giảm
4,81% so với tham chiếu, tức là giảm 2,68% riêng chiều nay. Với mức thanh khoản
cũng cao gấp 4 lần phiên sáng, áp lực bán phiên chiều là rất lớn.
Ngoài hai cổ phiếu lớn biến động bất thường này, những mã còn
lại nhìn chung thay đổi không nhiều. VN30 đóng cửa với 13 mã tăng và 15 mã giảm,
chỉ số giảm 0,51%. Những cổ phiếu biến động mạnh nhất rổ này vẫn là các mã từ sáng.
Dầu khí dẫn đầu với GAS chốt được giá kịch trần và có dư mua. PLX tăng 6,75%,
BSR tăng 3,78%. Trong hai mã này, PLX có cải thiện, tăng thêm khoảng 1% phiên
chiều. BSR biến động thất thường, khoảng 30 phút đầu phiên chiều giá được kéo lên
tận mức trần nhưng sau đó lại bị xả ép xuống. Chung cuộc chiều nay BSR thậm chí
còn tụt 0,66% so với giá chốt buổi sáng.
Với khả năng duy trì phân hóa trong nhóm blue-chips và các
trụ bù đắp được cho nhau, VN-Index không quá tiêu cực giúp dòng tiền nóng hoạt động
mạnh hơn. Dòng tiền mua khá tốt đã hỗ trợ được giá cổ phiếu nói trung. Cụ thể,
lúc VN-Index giảm sâu nhất khoảng 2h, mất 1,89% tương đương âm gần 36 điểm, độ
rộng ghi nhận 105 mã tăng/197 mã giảm, tức là cổ phiếu yếu chiếm ưu thế rõ rệt.
Tuy nhiên trong 30 phút còn lại và đợt ATC, độ rộng cải thiện lên 144 mã tăng/168
mã giảm.
Nhóm blue-chips như mới nói ở trên, chỉ số ít cổ phiếu
blue-chips như GAS, BSR, PLX, BID, GVR, MSN mạnh. Midcap khá nhiều mã mạnh,
thanh khoản cỡ trên trăm tỷ đồng như PVT tăng 4,42%, PVD tăng 6,44%, NVL tăng 2,45%,
HCM tăng 2,89%, GEE tăng 1,85%, MSB tăng 1,49%, EVF tăng 4,51%, DPM tăng
2,44%... Thanh khoản rổ Midcap hôm nay tăng 35% so với phiên trước, chiếm khoảng
46% sàn HoSE.
Ở phía giảm giá, ngoài VHM, VIX là cổ phiếu còn lại thanh khoản
vượt ngàn tỷ đồng với giá giảm 1,31%. VRE là mã duy nhất trong rổ VN30 giảm sàn.
Cổ phiếu này diễn biến rất giống VHM, cũng giảm sàn khoảng 2h sau đó phục hồi.
Tuy nhiên trong khi VHM chốt được trên giá sàn thì VRE tiếp tục bị xả rất lớn.
Thanh khoản cổ phiếu này buổi chiều cao gấp 6,3 lần phiên sáng. CII giảm 2,3%,
EIB giảm 2%, DXG giảm 1,54%, GEL giảm 2,84%, KDH giảm 1,27%, VCG giảm 1,14%,
KBC giảm 1,95% là các cổ phiếu midcap thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Khối ngoại chiều nay giao dịch sôi động hơn nhiều so với buổi
sáng, phía mua vào tăng 172% trong khi bán ra tăng 52%. Vị thế ròng là -496 tỷ,
cải thiện so với -938 tỷ đồng của phiên sáng. MSB xuất hiện thỏa thuận mua ròng
lớn trị giá 577,1 tỷ đồng là phần bù chính. Các cổ phiếu được tăng mua ròng là
MSN +152,3 tỷ, BSR +104,7 tỷ, HPG +64,9 tỷ, PLX +48,5 tỷ. Phía bán ròng có FPT
-383,4 tỷ, ACB -260 tỷ, VHM -238,3 tỷ, STB -193,6 tỷ, VIC -158 tỷ, VIX -102,8 tỷ.
SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.
Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.
