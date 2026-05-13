VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/5/2026

Kết phiên VN-Index giảm 2,73 điểm, tương đương 0,14% xuống 1898,37 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 1,34 điểm, tương đương 0,53% lên 254,62 điểm.

Thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì dao động giằng co quanh vùng đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chi phối điểm số không còn duy trì được diễn biến tích cực như trong giai đoạn trước tạo khó khăn cho chỉ số trong việc duy trì đà tăng. Các nhịp rung rũ trong phiên hôm nay của nhóm cổ phiếu này khiến chỉ số chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, việc VN-Index cho phản ứng tăng điểm trở lại khi giảm về vùng hỗ trợ gần 1870-1875 vào cuối phiên cho thấy rủi ro giảm của thị trường chưa quá lớn ở giai đoạn hiện tại. Thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì dao động giằng co quanh vùng đỉnh cũ với biên độ dao động có thể thiết lập từ 1870-1875 điểm đến 1925-1945 điểm.

Nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu về mức hợp lý, đồng thời duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế ngắn hạn đang có theo đà nâng dần của các ngưỡng chặn (trailing stop).

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư ưu tiên mua đón đầu ở các cổ phiếu có tính đầu cơ cao, có giá đang dao động tích lũy tại vùng hỗ trợ. Một số ngành đáng chú ý gồm chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, phân bón, cao su, khu công nghiệp…”.

Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng mới và giao dịch khá lỏng lẻo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co và giảm xuống ngưỡng 1,865 thì lực cầu bắt đáy tại đây giúp chỉ số hồi phục, thu hẹp đà giảm và đóng cửa tại mốc 1,898.37 điểm, giảm gần 3 điểm so với hôm qua. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, trong khi 13/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng tìm đến một số cổ phiếu nhất định trong từng ngành. Ngành Dầu khí và Tiện ích dẫn đầu đà tăng; ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng mới và giao dịch khá lỏng lẻo, nhà đầu tư nên duy trì tâm lý thận trọng trong giai đoạn này”.

VN-Index đang rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng đỉnh cũ tháng 01/2026

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm, dưới ảnh hưởng luân chuyển giữ nhịp của nhóm ngân hàng, năng lượng. Vùng kháng cự mạnh quanh 1920 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 1/2026 và giá cao nhất ngày 11/05/2026. Trong khi VN30 có kháng cự gần nhất quanh 2080 điểm, vùng giá đỉnh tháng 2/2026. Dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group sau giai đoạn tăng giá mạnh từ vùng đáy quanh 1600 điểm, VN-Index đang rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng đỉnh cũ tháng 01/2026.

Trong báo trước, với tiêu đề "Ngân hàng, năng lượng đảo dòng dẫn dắt, giữ nhịp tăng trưởng". Nhóm cổ phiếu này bên cạnh các cổ phiếu viễn thông đã có mức tăng giá tốt, nổi bật ở các cổ phiếu có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao trong phiên hôm nay. Một phần lý do như chúng tôi đã nhận định trong các báo cáo trước, cũng như trong báo cáo chiến lược tháng 5/2026; là các nhóm mã này sau thời gian điều chỉnh đã về vùng giá khá hợp lý, tích lũy tích cực trong tháng 4, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng vượt trội. Nhà đầu tư vẫn có thể xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng tăng của VN-Index vẫn được duy trì

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 2,7 điểm (-0,1%), đóng cửa tại mức 1898,4 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng và duy trì dưới mốc tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với lực bán chủ yếu ở cổ phiếu VHM. Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện (+23% so với trung bình 20 phiên) với tổng GTGD đạt 29,704 tỷ đồng.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng của VN-Index vẫn được duy trì. Sự hồi phục của nhóm Dầu khí đã rõ ràng hơn trong phiên hôm nay, đồng thời lực mua tại cổ phiếu VIC vẫn được duy trì là các tín hiệu tích cực trong ngắn hạn đối với VN-Index. Về kỹ thuật, VN-Index vẫn giữ được xu hướng tăng khi đóng cửa trên MA10 ngày. Do đó, chúng tôi vẫn giữ mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại 1940 - 1950. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại với mục tiêu chốt lời tại vùng giá nêu trên”.

Diễn biến thận trọng theo nhóm cổ phiếu Vingroup

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên hôm nay. Diễn biến của chỉ số 2 phiên gần đây cho thấy đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo tâm lý đã về vùng thấp và đang cải thiện trở lại cho thấy tâm lý đang có phần thận trọng nhưng đã cải thiện so với phiên hôm qua. Chúng tôi vẫn đánh giá đây khả năng vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực trong xu hướng với điều kiện giá giữ vững và đi ngang trên ngưỡng 1865 điểm. Ngược lại, rủi ro nhịp điều chỉnh lớn có thể quay trở lại nếu giá mất ngưỡng 1865 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong một vài phiên tới”.

Diễn biến tăng giảm đan xen sẽ còn tiếp diễn trước khi VN-Index cân bằng ở khu vực 1880-1900

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer với bóng nến dưới dài thể hiện nỗ lực của lực cầu trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF hướng lên cho thấy lực cầu chủ động đang được cải thiện. Tuy nhiên, đường +/-DI đang có tín hiệu vận động giao cắt nhau nên diễn biến tăng giảm đan xen sẽ còn tiếp diễn trước khi VN-Index cân bằng ở khu vực 1880-1900.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD vận động ở vùng thấp, chỉ báo RSI tạo đáy hướng lên cho thấy những tín hiệu đầu tiên về việc kiểm tra thành công vùng hỗ trợ 1860 điểm. Mặc dù vậy, vẫn cần chú ý diễn biến giằng co trong phiên tiếp theo khi đường +DI và ADX chưa đồng thuận trên mốc 25.

Phân hóa vẫn là diễn biến chính trên thị trường trong phiên với 144 mã xanh và 168 mã đỏ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đi theo sự luân chuyển của dòng tiền và chọn lọc cổ phiếu đang hưởng ứng động lực chung của nhóm ngành, đồng thời chưa tăng nhiều từ nền giá/vùng hỗ trợ cứng và giải ngân với mục tiêu lướt sóng T+ tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Dầu khí, Phân đạm, Ngân hàng”.

VN-Index giằng co quanh vùng giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục thu hẹp đà giảm trong ngày sau khi tiếp cận vùng hỗ trợ 1.865–1.870 điểm, qua đó củng cố vai trò hỗ trợ của khu vực này trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, lực mua gia tăng trên nhiều mã và nhóm ngành tạo điều kiện để chỉ số hồi phục trong phiên 14/05, với mục tiêu gần tại vùng 1.927 điểm”.

Vùng 1880–1890 vẫn đang phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số với mục tiêu thử thách trở lại vùng đỉnh cũ 1920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index trải qua phiên rung lắc mạnh trên vùng giá cao song vẫn giữ vững cân bằng về điểm số đến cuối phiên. Vùng 1880 – 1890 vẫn đang phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số với mục tiêu thử thách trở lại vùng đỉnh cũ 1920”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.