Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại lại bán ròng 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?

Thu Minh

19/09/2025, 20:41

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 31.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay trở lại bán ròng ồ ạt 2985.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2763.1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kịch bản của những phiên trước tiếp tục lặp lại, VN-Index mở cửa lao đầu giảm mạnh nhưng cuối phiên được trụ cứng kéo lên, nhờ đó chỉ giảm 6,56 điểm lùi về vùng giá 1.658,62 điểm. Nhưng độ rộng rất tiêu cực với 189 mã giảm điểm trên 133 mã tăng, tài khoản nhà đầu tư đa phần thiệt hại lớn.

Ngân hàng và chứng khoán chìm trong biển lửa. Nhiều trụ bay màu như VCB, BID, TCB, STB, VPB, HDB hay chứng khoán giảm mạnh ở VCI, NAB, VIB, VND, VIX, SSI. Bất động sản nhờ được kéo bởi VIC tăng 5,66% hàng loạt cổ phiếu khác cũng ảnh hưởng tích cực theo như KDH tăng 2,69%; NVL tăng 5,63%; KSF 4,07%; CEO, DXG... trong khi đó VHM và VRE giảm lần lượt 1,74% và 2,48%.

Vận tải điều chỉnh ở HVN giảm 5,54%; VJC giảm 1,86%; ACV... Thực phẩm đồ uống cũng bay màu ở VNM giảm 2,52%; SAB. Năng lượng hôm nay giảm mạnh BSR, PLX trong khi nhóm nguyên vật liệu giảm ở cao su, kim loại, phân bón hóa chất.

Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay gồm có VIC đóng góp 7,24 điểm, các cổ phiếu còn lại như LPB, GEE, NVL, HPG... Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ảnh hưởng xấu như VCB, VHM, BID, HVN, STB, LPB...

Tuy VN-Index hôm nay được VIC nâng đỡ tới hơn 7 điểm nhưng vẫn để mất ngưỡng trung bình 20 phiên (MA20) là một tín hiệu xấu. Chỉ số có nguy cơ hình thành một đỉnh sau thấp hơn và thất bại trong việc kiểm định lại ngưỡng 1700 điểm ngày càng rõ.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh 31.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay trở lại bán ròng ồ ạt 2985.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2763.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, GEE, LPB, HVN, SHB, VPB, MSN, GEX, DPG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, SSI, STB, VIX, VCB, VND, DGC, KBC, DPM.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1560.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1701.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VIX, SSI, VND, GEX, VCB, VRE, STB, VCG, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Du lịch và Giải trí. Top bán rồng có: SHB, VPB, FPT, CII, HVN, GEE, HPG, LPB, MSN.

Tự doanh mua ròng 271.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 288.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng

12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, HPG, TCB, GEX, VIB, VHM, MWG, ACB, EIB, VSC. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TPB, FUEVFVND, VNM, DIG, DBC, MBB, LPB, BAF, POW, BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 949.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 773.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, GEX, HPG, VSC, VHC, VIX, CTG, VND, SCR, VPL. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, STB, CHI, SSI, SHB, DGC, VPB, VPI, VIC, BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.958,2 tỷ đồng, giảm -40,9% so với phiên liền trước và đóng góp 6,3% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý hôm nay có các nhà đầu tư cá nhân giao dịch thỏa thuận ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (STB, SSB, HDB, SHB), Chứng khoán (VIX, VND) và nhóm vốn hóa lớn (HPG, FPT, VHM).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Dầu khí, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

16:35, 19/09/2025

Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ

15:44, 19/09/2025

Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

20:58, 18/09/2025

Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ

Từ khóa:

khối ngoại bán ròng

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

Ngay cả khi giao dịch của khối ngoại tăng vọt hôm nay thì thanh khoản cũng không thay đổi nhiều so với hôm qua, cho thấy mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trong nước đang xuống thấp.

Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ

Quỹ giao dịch mạnh ngày tái cơ cấu, bán ròng hơn 3.000 tỷ

Nhờ hoạt động tái cân bằng danh mục của các quỹ ETF ngoại, phiên cuối tuần có sự gia tăng nhẹ thanh khoản so với hôm qua, nhưng vẫn ở mức rất thấp. VIC tăng cực mạnh 5,66% đem về gần 7,4 điểm cho VN-Index nhưng vẫn không đủ để giữ chỉ số này trên đường trung bình 20 phiên.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...

Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), khi nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với kim loại quý này sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Bất động sản

2

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Đầu tư

3

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Dân sinh

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt: Chìa khóa từ liên kết và chuyển đổi số

Thị trường

5

Để cơ hội sở hữu nhà ở không vượt xa tầm với của người lao động

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy