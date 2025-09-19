Khối ngoại lại bán ròng 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị xả nhiều nhất?
Thu Minh
19/09/2025, 20:41
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 31.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay trở lại bán ròng ồ ạt 2985.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2763.1 tỷ đồng.
Kịch bản của những phiên trước tiếp tục lặp lại, VN-Index mở cửa lao đầu giảm mạnh nhưng cuối phiên được trụ cứng kéo lên, nhờ đó chỉ giảm 6,56 điểm lùi về vùng giá 1.658,62 điểm. Nhưng độ rộng rất tiêu cực với 189 mã giảm điểm trên 133 mã tăng, tài khoản nhà đầu tư đa phần thiệt hại lớn.
Ngân hàng và chứng khoán chìm trong biển lửa. Nhiều trụ bay màu như VCB, BID, TCB, STB, VPB, HDB hay chứng khoán giảm mạnh ở VCI, NAB, VIB, VND, VIX, SSI. Bất động sản nhờ được kéo bởi VIC tăng 5,66% hàng loạt cổ phiếu khác cũng ảnh hưởng tích cực theo như KDH tăng 2,69%; NVL tăng 5,63%; KSF 4,07%; CEO, DXG... trong khi đó VHM và VRE giảm lần lượt 1,74% và 2,48%.
Vận tải điều chỉnh ở HVN giảm 5,54%; VJC giảm 1,86%; ACV... Thực phẩm đồ uống cũng bay màu ở VNM giảm 2,52%; SAB. Năng lượng hôm nay giảm mạnh BSR, PLX trong khi nhóm nguyên vật liệu giảm ở cao su, kim loại, phân bón hóa chất.
Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay gồm có VIC đóng góp 7,24 điểm, các cổ phiếu còn lại như LPB, GEE, NVL, HPG... Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ảnh hưởng xấu như VCB, VHM, BID, HVN, STB, LPB...
Tuy VN-Index hôm nay được VIC nâng đỡ tới hơn 7 điểm nhưng vẫn để mất ngưỡng trung bình 20 phiên (MA20) là một tín hiệu xấu. Chỉ số có nguy cơ hình thành một đỉnh sau thấp hơn và thất bại trong việc kiểm định lại ngưỡng 1700 điểm ngày càng rõ.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, GEE, LPB, HVN, SHB, VPB, MSN, GEX, DPG.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, SSI, STB, VIX, VCB, VND, DGC, KBC, DPM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1560.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1701.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VIX, SSI, VND, GEX, VCB, VRE, STB, VCG, HDB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Du lịch và Giải trí. Top bán rồng có: SHB, VPB, FPT, CII, HVN, GEE, HPG, LPB, MSN.
Tự doanh mua ròng 271.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 288.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng
12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, HPG, TCB, GEX, VIB, VHM, MWG, ACB, EIB, VSC. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TPB, FUEVFVND, VNM, DIG, DBC, MBB, LPB, BAF, POW, BID.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 949.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 773.1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, GEX, HPG, VSC, VHC, VIX, CTG, VND, SCR, VPL. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, STB, CHI, SSI, SHB, DGC, VPB, VPI, VIC, BID.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.958,2 tỷ đồng, giảm -40,9% so với phiên liền trước và đóng góp 6,3% tổng giá trị giao dịch.
Đáng chú ý hôm nay có các nhà đầu tư cá nhân giao dịch thỏa thuận ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (STB, SSB, HDB, SHB), Chứng khoán (VIX, VND) và nhóm vốn hóa lớn (HPG, FPT, VHM).
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Hàng không trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Dầu khí, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
