Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng
Thu Minh
25/03/2026, 22:32
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 873.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 999.8 tỷ đồng.
Tâm lý tích cực quay trở lại rõ nét khi những lo ngại xoay quanh căng thẳng tại khu vực Trung Đông dần hạ nhiệt, qua đó tạo điều kiện cho dòng tiền cải thiện và thúc đẩy thị trường hồi phục mạnh. VN-Index mở cửa theo quán tính tăng của phiên trước và duy trì đà đi lên xuyên suốt, đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày, tăng 43,42 điểm (+2,69%) lên 1.658,19 điểm.
Độ rộng thị trường tiếp tục duy trì trạng thái rất tích cực với 276 mã tăng so với chỉ 60 mã giảm, cho thấy sự lan tỏa đồng thuận thay vì tăng điểm cục bộ. Điểm đáng chú ý là sự trở lại của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản dẫn dắt bởi VIC (+3,79%), VHM (+5,25%), VPL (+4,04%) và VRE (trên 4%).
Sự hồi phục của nhóm “họ Vin” không chỉ mang tính điểm số mà còn đóng vai trò củng cố niềm tin thị trường, kéo theo nhiều cổ phiếu bất động sản khác như BCM, NVL, KDH, DXG cùng bật tăng. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang quay lại các nhóm trụ sau giai đoạn điều chỉnh sâu.
Song song, dòng tiền vẫn duy trì xu hướng tìm kiếm cơ hội ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt là các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Nhóm bảo hiểm nổi bật khi BVH tăng kịch trần nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng.
Nhóm chứng khoán cũng bứt phá mạnh với HCM tăng trần, cùng SSI, VND, VCI, VIX, VPX đồng loạt tăng, phản ánh kỳ vọng ngày càng rõ rệt về câu chuyện nâng hạng thị trường. Động lực từ đầu tư công tiếp tục lan tỏa khi VCG tăng trần, trong khi nhóm điện như PC1 cũng bứt phá mạnh.
Các nhóm ngành khác như ngân hàng, dầu khí, công nghệ thông tin, tiêu dùng, nguyên vật liệu và hàng không đều ghi nhận dòng tiền cải thiện, cho thấy bức tranh hồi phục mang tính toàn diện.
Thanh khoản thị trường đạt 25.000 tỷ đồng, cải thiện so với phiên trước nhưng chưa thực sự bùng nổ, hàm ý dòng tiền vẫn giữ sự thận trọng nhất định.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 873.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 999.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, VHM, ACB, VCI, VPB, FPT, VIB, VRE, VIX, BVH.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, VCB, STB, BID, MSN, HPG, VIC, VJC, SHB.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 465.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 401.1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCB, STB, HPG, SHB, VND, BSR, BID, MSN, EIB, MBB
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: MWG, GEL, BVH, TCB, VIX, FPT, GEE, ORS, VRE.
Tự doanh mua ròng 817.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 833.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, VPB, TPB, HAH, MSN, GEL, HPG, OCB, MBB, BSR.
Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIB, ACB, PAC, VIC, E1VFVN30, DGC, VHM, SSI, VRE, SHB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 279.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 234.9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VPB, VHM, MBB, VCI, MWG, VND, HCM, CHI, SHB, HPG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng có VCB, BID, VJC, GEL, PNJ, PVT, STB, TCB, SSI, GAS.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.297.5 tỷ đồng, giảm 17,1% so với phiên trước, chiếm 8,9% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu HDB với hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương 224,7 tỷ đồng được giao dịch giữa Cá nhân trong nước và tổ chức trong nước. Bên cạnh đó, 1 số cổ phiếu ngân hàng khác như STB, MSB có giao dịch thỏa thuận trao tay giữa Cá nhân trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng & Vật liệu, Điện, Thiết bị điện, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ, Dầu khí, Hóa chất, Thép, Vận tải.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng & Vật liệu, Điện, Thiết bị điện, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ thông tin trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ, Dầu khí, Hóa chất, Thép, Vận tải.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
