Khối ngoại vẫn mạnh tay bán ròng ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả rà soát nâng hạng
Thu Minh
06/04/2026, 09:09
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.122 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.
VN-Index đóng cửa tuần 14/2026 tại 1.684,04 điểm, tăng +11,24 điểm (+0,67%), tiếp nối nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, xung lực tăng đã suy yếu rõ rệt khi thị trường ghi nhận 3/5 phiên giảm điểm trong tuần, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng ổn định.
Thanh khoản tiếp tục suy giảm tuần thứ 3 liên tiếp, phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền. Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.431 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ -1,05% so với tuần trước và thấp hơn đáng kể -27,43% so với trung bình 5 tuần.
Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 27.145 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.505 tỷ đồng, lần lượt giảm -0,96% so với tuần trước và -27,88% so với trung bình 5 tuần. Diễn biến này cho thấy nhịp hồi phục hiện tại mang tính kỹ thuật nhiều hơn, với dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát và chưa sẵn sàng quay lại một cách chủ động.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.122 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4.464 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, HCM, DGC, VCI, VCK, TCH, SSI, GEE, HDG, MWG.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, FUEVFVND, VCB, FPT, MBB, BSR, BID, VPB, VIC.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 67,46 tỷ. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng với tổng giá trị 2.686 tỷ đồng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HCM, FPT, VNM, VCB, SHB, MBB, GEE, CII, HPG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top bán ròng có: VCK, MSN, VIX, MWG, VJC, SSI, TCH, NVL, POW.
Tự doanh mua ròng 824,57 tỷ. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bán lẻ với tổng giá trị 119 tỷ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FUEVFVND, KBC, GEL, VHM, KDH, MBB, GEE, PVT, GAS, TCH.
Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, MSN, VNM, TCB, HPG, ACB, SHB, VPB, MWG, PNJ.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 961,43 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ, tổng giá trị đạt 1.660 tỷ đồng. Top bán ròng có HCM, GEE, SHB, MSN, VCI, CII, DGC, VPL, GEL, HPG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VHM, HDB, FPT, BSR, VCB, BID, VIC, MBB, VPB, TCB.
Trong tuần 14/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng lên ở một số ngành trụ cột như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm trong khi giảm ở Sản xuất Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Thiết bị Dầu khí, Điện, Vật liệu xây dựng.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo ngành trong tuần 14 cho thấy tín hiệu ổn định trở lại ở nhóm trụ, đi kèm với giá tăng, nổi bật ở Bất động sản với đóng góp chủ yếu từ VIC, VHM, KBC, DXS, SIP, VPI.
Trong tuần 14/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu trụ trong bối cảnh thị trường duy trì nhịp hồi phục nhẹ nhưng thiếu động lực.
Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 tăng lên 50,6% (từ 49,0% tuần 13), trong khi VNMID giảm nhẹ xuống 40,3% và VNSML lùi về 5,0%, phản ánh sự co cụm trở lại ở nhóm vốn hóa lớn.
Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự phân hóa khi VN30 tăng +0,87%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt giảm -2,22% và -0,88%. Điều này cho thấy vai trò nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.
Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân ghi nhận xu hướng suy yếu trở lại ở phần lớn các nhóm. Cụ thể, VN30 tăng nhẹ +2,1% (tương ứng +213 tỷ đồng), trong khi VNMID và VNSML giảm lần lượt -1,8% (-152,9 tỷ đồng) và -14,1% (-169,2 tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tập trung hơn vào nhóm vốn hóa lớn nhưng tổng thể vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: