Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.

VNI hôm nay điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm tương đối sâu. Tỷ lệ tăng/giảm ở độ rộng khoảng 0,33/1, với hơn 150 mã giảm từ 1% trở lên, hơn 70 mã giảm quá 2% bao gồm nhiều cổ phiếu thanh khoản khá lớn.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả ngày đạt chưa tới 20k tỷ là rất thấp. Ngoài hiệu ứng giảm giá mạnh trên diện rộng thì tới gần 59% số cổ phiếu phải đóng cửa ở mức Low hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước. Đây là kết quả của cách mua thụ động.

Nếu cố nhìn một cách lạc quan thì thanh khoản này không cho thấy sự lo lắng thái quá, mới là hiện tượng “sửa sai” khi một bộ phận nhà đầu tư hào hứng quá mức đặt cược trong ngày 1/4. Lỡ đẩy cao danh mục trong khi động lực để đột phá thoát ra khỏi vùng tích lũy chưa đủ cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng. Trong kịch bản khả dĩ là thị trường dao động lùi lại thì dư địa điều chỉnh cũng khá rộng để có thể mua lại.

Biến số lúc này vẫn là xung đột nếu leo thang mạnh trong những ngày tới thì nguy cơ trả đũa cũng rất khó đoán. Các thông tin trong nước sẽ bị “nhấn chìm” trong biến động này. Ngay cả khi thị trường không phản ứng tiêu cực thì cũng chắc chắn không thể tăng mạnh được khi cả thế giới giảm. Xác suất cao là thị trường tiếp tục dao động với nền thanh khoản thấp khi các sức ép vẫn chưa được cởi bỏ.

“Đòn giáng cực mạnh trong 2-3 tuần tới” cũng là một phép thử cho thị trường vì khả năng cao đây sẽ là đỉnh điểm của xung đột (theo những gì được công bố cho tới nay). Bất kể bên nào thắng hoặc cả hai cùng tuyên bố thắng mà xung đột hạ nhiệt thì thị trường đều có lợi. Hiện tại thị trường không còn sức ép nguồn cung lớn nào, giao dịch chủ yếu bằng “tiền thịt” và lướt sóng ngắn hạn cũng khó. Trong kịch bản xung đột leo thang đỉnh điểm mà thị trường vẫn ổn định thì cơ hội tạo đáy “sáng” hơn rất nhiều.

Thị trường phái sinh hôm nay dễ đánh và biên độ VN30 cũng đủ rộng. Biến số chỉ là VIC và VHM. Một chút “lộn xộn” đầu ngày khi VN30 vượt nhẹ qua 1865.xx và tạo 2 đỉnh quanh 1868 là do hai trụ này rực lên. Thời gian còn lại các điểm vào Short đều có lợi basis và ngưỡng cắt lỗ đạt chuẩn. Đặc biệt buổi chiều Long cover thúc đẩy gia tốc giảm khá mạnh, basis còn đảo sang chiết khấu. Khoảng mở biên độ rộng nhất của VN30 từ 1848.xx tới 1835.xx chỉ số đi rất mượt. Nói chung lúc này cơ sở khó chơi, lướt sóng dễ kẹt trong khi thông tin lộn xộn dễ đẩy dao động rộng. Thanh khoản thấp cũng tạo điều kiện cho các trụ ảnh hưởng nhiều hơn. Phái sinh là kênh ít rủi ro hơn.

VN30 đóng cửa phiên cuối tuần tại 1837.43. Cản gần nhất phiên tới là 1850; 1858; 1865; 1878; 1887; 1892. Hỗ trợ 1835; 1816; 1802; 1786; 1778; 1768.

