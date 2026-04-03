Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

iTrader

03/04/2026, 16:41

Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI hôm nay điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm tương đối sâu. Tỷ lệ tăng/giảm ở độ rộng khoảng 0,33/1, với hơn 150 mã giảm từ 1% trở lên, hơn 70 mã giảm quá 2% bao gồm nhiều cổ phiếu thanh khoản khá lớn.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả ngày đạt chưa tới 20k tỷ là rất thấp. Ngoài hiệu ứng giảm giá mạnh trên diện rộng thì tới gần 59% số cổ phiếu phải đóng cửa ở mức Low hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước. Đây là kết quả của cách mua thụ động.

Nếu cố nhìn một cách lạc quan thì thanh khoản này không cho thấy sự lo lắng thái quá, mới là hiện tượng “sửa sai” khi một bộ phận nhà đầu tư hào hứng quá mức đặt cược trong ngày 1/4. Lỡ đẩy cao danh mục trong khi động lực để đột phá thoát ra khỏi vùng tích lũy chưa đủ cũng đồng nghĩa với rủi ro gia tăng. Trong kịch bản khả dĩ là thị trường dao động lùi lại thì dư địa điều chỉnh cũng khá rộng để có thể mua lại.

Biến số lúc này vẫn là xung đột nếu leo thang mạnh trong những ngày tới thì nguy cơ trả đũa cũng rất khó đoán. Các thông tin trong nước sẽ bị “nhấn chìm” trong biến động này. Ngay cả khi thị trường không phản ứng tiêu cực thì cũng chắc chắn không thể tăng mạnh được khi cả thế giới giảm. Xác suất cao là thị trường tiếp tục dao động với nền thanh khoản thấp khi các sức ép vẫn chưa được cởi bỏ.

“Đòn giáng cực mạnh trong 2-3 tuần tới” cũng là một phép thử cho thị trường vì khả năng cao đây sẽ là đỉnh điểm của xung đột (theo những gì được công bố cho tới nay). Bất kể bên nào thắng hoặc cả hai cùng tuyên bố thắng mà xung đột hạ nhiệt thì thị trường đều có lợi. Hiện tại thị trường không còn sức ép nguồn cung lớn nào, giao dịch chủ yếu bằng “tiền thịt” và lướt sóng ngắn hạn cũng khó. Trong kịch bản xung đột leo thang đỉnh điểm mà thị trường vẫn ổn định thì cơ hội tạo đáy “sáng” hơn rất nhiều.

Thị trường phái sinh hôm nay dễ đánh và biên độ VN30 cũng đủ rộng. Biến số chỉ là VIC và VHM. Một chút “lộn xộn” đầu ngày khi VN30 vượt nhẹ qua 1865.xx và tạo 2 đỉnh quanh 1868 là do hai trụ này rực lên. Thời gian còn lại các điểm vào Short đều có lợi basis và ngưỡng cắt lỗ đạt chuẩn. Đặc biệt buổi chiều Long cover thúc đẩy gia tốc giảm khá mạnh, basis còn đảo sang chiết khấu. Khoảng mở biên độ rộng nhất của VN30 từ 1848.xx tới 1835.xx chỉ số đi rất mượt. Nói chung lúc này cơ sở khó chơi, lướt sóng dễ kẹt trong khi thông tin lộn xộn dễ đẩy dao động rộng. Thanh khoản thấp cũng tạo điều kiện cho các trụ ảnh hưởng nhiều hơn. Phái sinh là kênh ít rủi ro hơn.

VN30 đóng cửa phiên cuối tuần tại 1837.43. Cản gần nhất phiên tới là 1850; 1858; 1865; 1878; 1887; 1892. Hỗ trợ 1835; 1816; 1802; 1786; 1778; 1768.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Mừng hụt!

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Lợi nhuận doanh nghiệp dầu khí, logistics biến động ra sao trong quý 1/2026?

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy