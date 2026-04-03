Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Những lo lắng về nguy cơ xung đột leo thang trong những tuần tới khiến dòng tiền có lý do để từ chối mua. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay lại rơi xuống mức dưới 20 ngàn tỷ với 153 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.

Diễn biến giao dịch cho thấy càng về cuối phiên tâm lý nhà đầu tư càng yếu. Không chỉ VN-Index lao dốc mạnh thêm mà cổ phiếu cũng càng lúc càng giảm nhiều. Tuy chỉ số đóng cửa chỉ mất 0,64% (-10,78 điểm) nhưng nhà đầu tư không được lợi gì, trái lại với 41% số cổ phiếu (có giao dịch) sàn HoSE giảm sâu hơn 1%, thiệt hại là không nhỏ.

Chốt phiên sáng VN-Index vẫn còn tăng 0,27% (+4,52 điểm), thậm chí nửa đầu phiên sáng còn khá mạnh, có lúc chỉ số tăng 1,13% (+18,82 điểm). Độ rộng thời điểm tốt nhất là 146 mã tăng/84 mã giảm. Kết phiên chỉ còn 78 mã tăng/233 mã giảm. Như vậy xu hướng trượt giảm giá là rất rõ ràng theo thời gian.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sáng nay HoSE khớp lệnh 7.623,8 tỷ đồng, phiên chiều tăng mạnh 48% lên 11.246 tỷ đồng. Diễn biến giá suy yếu kết hợp với mức gia tăng thanh khoản này xác nhận bên bán đã hành động mạnh tay hơn và ép dần giá xuống.

VN-Index giảm nhẹ nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa là nhờ vẫn có một số trụ xanh. VIC tăng 0,79%, VHM tăng 1,1%, GAS tăng 1,27%, thêm BSR tăng 1,74%. Rổ VN30 cũng còn LPB tăng 3,11%, DGC tăng 4,63%. Tuy nhiên VN30-Index phản ánh rõ hơn khi giảm 0,84% và độ rộng chỉ là 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 13 mã giảm quá 1%.

Nhóm blue-chips tầm trung hôm nay lại yếu hơn hẳn, với MWG giảm sâu 3,06%, VJC giảm 2,66%, VRE giảm 2,57%, SSI giảm 2%. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ duy nhất HPG giảm 2,56%, còn lại đều dưới 2%.

Khả năng giữ nhịp chỉ số thực ra vẫn có hiệu lực nhất định hôm nay vì nhìn vào sự thay đổi độ rộng, bên giảm giá đã áp đảo từ rất sớm. Ví dụ chốt phiên sáng VN-Index còn xanh (+4,52 điểm) nhưng cũng chỉ có 90 mã tăng và 178 mã giảm. Nếu các trụ cũng “đổ gãy” thì chỉ số có thể bốc hơi hàng chục điểm và tâm lý sẽ yếu hơn nhiều.

Rất ít cổ phiếu có thanh khoản thực sự mạnh để đi ngược dòng đáng tin cậy.

Dù vậy với 153 cổ phiếu giảm quá 1% cũng vẫn là tổn thương lớn cho danh mục. Nhóm này lại chiếm tới 57% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tức là nhà đầu từ ép giá rất đáng kể. Tuy không có mã nào giao dịch cỡ ngàn tỷ đồng, nhưng loạt blue-chips như HPG, SSI, MWG, VPB, CTG, MBB, BID cũng quanh 300 tỷ đồng trở lên mỗi cổ phiếu. Nhóm midcap có VIX giảm 2,41%, CII giảm 2,7%, VCG giảm 3,6%, EIB giảm 3,06%, GMD giảm 4,46%, PC1 giảm 3,96% và thanh khoản cũng đều từ 200 tỷ đồng trở lên.

Mặc dù vậy tổng thể giao dịch hôm nay vẫn rất yếu, giá trị khớp lệnh HoSE giảm hơn 8% so với hôm qua, đạt 18.869 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch thấp nhất 6 phiên và là lần thứ 3 trong 2 tuần qua xuống dưới mức 20.000 tỷ đồng. Thanh khoản rất thấp phản ánh đúng tính chất thị trường đang lo ngại rủi ro xung đột leo thang và chưa nhìn thấy yếu tố nào có khả năng thúc đẩy đột phá lúc này.

Nhóm tăng giá ngược dòng hôm nay đại đa số giao dịch lẻ tẻ vài chục triệu đồng hoặc tăng quá kém. 6 cổ phiếu đáng chú ý nhất là VHM tăng 1,1% với 727,1 tỷ đồng; HCM tăng 2,33% với 651,2 tỷ; DGC tăng 4,63% với 473,6 tỷ; NVL tăng 2,88% với 383,1 tỷ; BSR tăng 1,74% với 262,5 tỷ và GAS tăng 1,27% với 154,9 tỷ. Các cổ phiếu này không có thể đại diện cho nhóm ngành.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng gây bất ngờ với danh sách bán rất lớn và trải rộng. Tổng giá trị bán ròng ở HoSE lên tớ 1570,6 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên. Dẫn đầu danh sách rút vốn là VHM -463,5 tỷ, HPG -216,5 tỷ, MWG -175,2 tỷ, VPB -170,8 tỷ, HDB -147,7 tỷ, FPT -124,1 tỷ, VCB -101,2 tỷ. Phía mua ròng có ACB +93,1 tỷ, MSN +81,3 tỷ, HCM +75 tỷ, DGC +72,9 tỷ, NVL +59,2 tỷ.