Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Kim Phong

03/04/2026, 15:27

Những lo lắng về nguy cơ xung đột leo thang trong những tuần tới khiến dòng tiền có lý do để từ chối mua. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay lại rơi xuống mức dưới 20 ngàn tỷ với 153 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.

VN-Index tiếp tục lùi xuống quanh đường MA20 ngày.

Diễn biến giao dịch cho thấy càng về cuối phiên tâm lý nhà đầu tư càng yếu. Không chỉ VN-Index lao dốc mạnh thêm mà cổ phiếu cũng càng lúc càng giảm nhiều. Tuy chỉ số đóng cửa chỉ mất 0,64% (-10,78 điểm) nhưng nhà đầu tư không được lợi gì, trái lại với 41% số cổ phiếu (có giao dịch) sàn HoSE giảm sâu hơn 1%, thiệt hại là không nhỏ.

Chốt phiên sáng VN-Index vẫn còn tăng 0,27% (+4,52 điểm), thậm chí nửa đầu phiên sáng còn khá mạnh, có lúc chỉ số tăng 1,13% (+18,82 điểm). Độ rộng thời điểm tốt nhất là 146 mã tăng/84 mã giảm. Kết phiên chỉ còn 78 mã tăng/233 mã giảm. Như vậy xu hướng trượt giảm giá là rất rõ ràng theo thời gian.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sáng nay HoSE khớp lệnh 7.623,8 tỷ đồng, phiên chiều tăng mạnh 48% lên 11.246 tỷ đồng. Diễn biến giá suy yếu kết hợp với mức gia tăng thanh khoản này xác nhận bên bán đã hành động mạnh tay hơn và ép dần giá xuống.

VN-Index giảm nhẹ nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa là nhờ vẫn có một số trụ xanh. VIC tăng 0,79%, VHM tăng 1,1%, GAS tăng 1,27%, thêm BSR tăng 1,74%. Rổ VN30 cũng còn LPB tăng 3,11%, DGC tăng 4,63%. Tuy nhiên VN30-Index phản ánh rõ hơn khi giảm 0,84% và độ rộng chỉ là 6 mã tăng/22 mã giảm, trong đó 13 mã giảm quá 1%.

Nhóm blue-chips tầm trung hôm nay lại yếu hơn hẳn, với MWG giảm sâu 3,06%, VJC giảm 2,66%, VRE giảm 2,57%, SSI giảm 2%. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ duy nhất HPG giảm 2,56%, còn lại đều dưới 2%.

Khả năng giữ nhịp chỉ số thực ra vẫn có hiệu lực nhất định hôm nay vì nhìn vào sự thay đổi độ rộng, bên giảm giá đã áp đảo từ rất sớm. Ví dụ chốt phiên sáng VN-Index còn xanh (+4,52 điểm) nhưng cũng chỉ có 90 mã tăng và 178 mã giảm. Nếu các trụ cũng “đổ gãy” thì chỉ số có thể bốc hơi hàng chục điểm và tâm lý sẽ yếu hơn nhiều.

Rất ít cổ phiếu có thanh khoản thực sự mạnh để đi ngược dòng đáng tin cậy.

Dù vậy với 153 cổ phiếu giảm quá 1% cũng vẫn là tổn thương lớn cho danh mục. Nhóm này lại chiếm tới 57% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tức là nhà đầu từ ép giá rất đáng kể. Tuy không có mã nào giao dịch cỡ ngàn tỷ đồng, nhưng loạt blue-chips như HPG, SSI, MWG, VPB, CTG, MBB, BID cũng quanh 300 tỷ đồng trở lên mỗi cổ phiếu. Nhóm midcap có VIX giảm 2,41%, CII giảm 2,7%, VCG giảm 3,6%, EIB giảm 3,06%, GMD giảm 4,46%, PC1 giảm 3,96% và thanh khoản cũng đều từ 200 tỷ đồng trở lên.

Mặc dù vậy tổng thể giao dịch hôm nay vẫn rất yếu, giá trị khớp lệnh HoSE giảm hơn 8% so với hôm qua, đạt 18.869 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch thấp nhất 6 phiên và là lần thứ 3 trong 2 tuần qua xuống dưới mức 20.000 tỷ đồng. Thanh khoản rất thấp phản ánh đúng tính chất thị trường đang lo ngại rủi ro xung đột leo thang và chưa nhìn thấy yếu tố nào có khả năng thúc đẩy đột phá lúc này.

Nhóm tăng giá ngược dòng hôm nay đại đa số giao dịch lẻ tẻ vài chục triệu đồng hoặc tăng quá kém. 6 cổ phiếu đáng chú ý nhất là VHM tăng 1,1% với 727,1 tỷ đồng; HCM tăng 2,33% với 651,2 tỷ; DGC tăng 4,63% với 473,6 tỷ; NVL tăng 2,88% với 383,1 tỷ; BSR tăng 1,74% với 262,5 tỷ và GAS tăng 1,27% với 154,9 tỷ. Các cổ phiếu này không có thể đại diện cho nhóm ngành.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng gây bất ngờ với danh sách bán rất lớn và trải rộng. Tổng giá trị bán ròng ở HoSE lên tớ 1570,6 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên. Dẫn đầu danh sách rút vốn là VHM -463,5 tỷ, HPG -216,5 tỷ, MWG -175,2 tỷ, VPB -170,8 tỷ, HDB -147,7 tỷ, FPT -124,1 tỷ, VCB -101,2 tỷ. Phía mua ròng có ACB +93,1 tỷ, MSN +81,3 tỷ, HCM +75 tỷ, DGC +72,9 tỷ, NVL +59,2 tỷ.

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay...

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy