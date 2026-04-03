Lợi nhuận doanh nghiệp dầu khí, logistics biến động ra sao trong quý 1/2026?

Thu Minh

03/04/2026, 09:06

Với nhóm dầu khí năng lượng, môi trường giá dầu cao có tác động tích cực toàn chuỗi giá trị trong khi đó nhóm cảng biển, vận tải biển ngược lại...

Trong quý 1 năm 2026, MBS ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng cao vào khoảng 25% so với cùng kỳ, tuy nhiên sẽ thiếu vắng sự lan tỏa, tăng trưởng chỉ tập trung vào một số nhóm ngành hoặc một số doanh nghiệp có yếu tố đột biến.

Trong đó, một số nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bất động sản (+407% so với cùng kỳ) nhờ đóng góp của VHM, dầu khí (+122% so với cùng kỳ), bán lẻ (+46% so với cùng kỳ). 

Cụ thể, với nhóm dầu khí năng lượng, môi trường giá dầu cao có tác động tích cực toàn chuỗi giá trị. Ở thượng nguồn, giá bán dầu/condensate tăng giúp cải thiện hiệu quả đầu tư, thúc đẩy quyết định đầu tư cuối cùng (Final Investment Decision - FID) và kéo theo nhu cầu, giá dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

PVS hưởng lợi từ khối lượng công việc tồn đọng trong mảng cơ khí và xây lắp (M&C) lớn, đặc biệt tiến độ hợp đồng thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt (EPCI) Lô B, dự kiến lợi nhuận 480 tỷ đồng. PVD tăng trưởng +86% so với cùng kỳ nhờ tái ký hợp đồng giàn với đơn giá thuê ngày cao và đóng góp từ các giàn đối tác.

Tại trung nguồn, PVT chủ yếu hoạt động nội địa và Đông Nam Á nên ít chịu tác động trực tiếp từ tắc nghẽn Trung Đông; giá cước tăng hỗ trợ nhưng mức hưởng lợi hạn chế do không sở hữu tàu chở dầu siêu lớn (VLCC), lợi nhuận ước tăng khoảng 19% so với cùng kỳ.

GAS gặp gián đoạn cung ứng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ đầu tháng 3 khiến sản lượng cuối quý giảm nhẹ, song giá LPG tăng gấp đôi và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gần 3 lần giúp cải thiện giá bán, biên lợi nhuận chịu áp lực chi phí đầu vào nhưng được bù đắp một phần bởi mức giá cộng thêm LPG cao, lợi nhuận ước đạt 3.174 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

Về phía hạ nguồn, BSR vẫn đảm bảo sản lượng trong Quý 1 và hưởng lợi mạnh từ chênh lệch giá sản phẩm (crack spread) phục hồi, lợi nhuận ước đạt 4.217 tỷ đồng tăng 957% so với cùng kỳ. PLX được hỗ trợ bởi mặt bằng giá xăng dầu trong nước tăng, dự kiến lợi nhuận đạt 286 tỷ đồng tăng 114% so với cùng kỳ. 

Trong khi đó, ở chiều ngược lại ngành vận tải bắt đầu chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của nhóm logistics nhìn chung vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng sẽ đối mặt với rủi ro suy giảm biên lợi nhuận khi giá nhiên liệu tăng cao.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng container thông qua hệ thống cảng Việt Nam ước tính tăng khoảng 18,2% so với cùng kỳ, động lực chính đến từ nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa thị trường, qua đó hỗ trợ sản lượng container qua cảng biển Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ.

Đối với ngành bưu chính và chuyển phát, sản lượng bưu gửi toàn ngành kỳ vọng tiếp tục tăng tốt so với cùng kỳ, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm tăng 7,9% so với cùng kỳ, nhờ sức mua lớn trong dịp Tết Nguyên Đán và sự dịch chuyển mạnh mẽ sang thương mại điện tử tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, áp lực chi phí đang trở nên nặng nề hơn khi giá dầu Brent tăng mạnh từ đầu tháng 3, điều này sẽ trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp vận tải và bưu chính như HAH và VTP.

Ngược lại, các doanh nghiệp cảng biển như GMD với tỷ trọng chi phí nhiên liệu thấp hơn, và giá dịch vụ đã điều chỉnh tăng từ đầu năm, sẽ chịu ít tác động tiêu cực hơn và giữ vững đà tăng trưởng lợi nhuận nhờ sản lượng thông quan tăng cao.

Áp lực bán chủ động gia tăng, thị trường điều chỉnh diện rộng

15:26, 02/04/2026

Danh mục 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng tăng giá lên tới 32%

13:49, 02/04/2026

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

10:50, 02/04/2026

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay...

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Những lo lắng về nguy cơ xung đột leo thang trong những tuần tới khiến dòng tiền có lý do để từ chối mua. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay lại rơi xuống mức dưới 20 ngàn tỷ với 153 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy