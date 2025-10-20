Khối ngoại xả ròng 2.000 tỷ trong phiên VN-Index "bay màu" 95 điểm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thu Minh
20/10/2025, 19:53
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10/2025, chỉ số VN-Index giảm 5,47%, đóng cửa ở mức 1.636,43 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 50.669,5 tỷ đồng, tăng 26,2% và chiếm 94,9% tổng giá trị giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 58.967,4 tỷ đồng, tăng 28,6% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 55.781,3 tỷ đồng, tăng 27,8% so với phiên liền trước, tăng 29,0% so với trung bình 5 phiên và tăng 73,4% so với trung bình 20 phiên.
Xét theo ngành, thanh khoản tăng ở hầu hết tất cả các nhóm ngành, ngoại trừ Thực phẩm, Vật liệu xây dựng & nội thất. Về biến động giá, Chuyển phát nhanh, Bán lẻ phức hợp, Viễn thông di động tăng điểm, trong khi các ngành còn lại đa số giảm so với phiên liền trước.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2144.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2061.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, DIG, VJC, VRE, VHM, PDR, HDC, VPB, TCH, HHV.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, CTG, STB, SSl, HPG, VCI, SHB, DXG, KBC.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 447.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 473.2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, MSN, VCI, VND, SSI, DXG, KBC, KDH, STB, NVL.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: MBB, VHM, VPB, HDB, GEX, ACB, VIB, TCB, CII.
Tự doanh mua ròng 1053.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1056.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, VIC, MBB, GMD, MSN, TCB, MWG, FUEVFVND, STB, LPB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống.
Top cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, VTP, NVL, CTR, SSB, PNJ, CTD, CSM, VIB, PVD.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1446.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1477.3 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có VIX, VIC, DIG, GMD, SHB, NVL, HDG, VJC, VRE, LPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có MSN, CTG, MBB, HDB, TPB, VNM, ACB, GEX, VHM, VIB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.186,1 tỷ đồng, tăng +44,5% so với phiên liền trước và đóng góp 5,4% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VJC, với 2,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 366 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Nuôi trồng nông & Hải sản, Phần mềm, Kho bãi, Chuyển phát nhanh trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng & nội thất. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.
