Khối ngoại xả ròng ồ ạt 1.600 tỷ chủ yếu ở nhóm VN30

Thị trường phản ánh muộn những rủi ro liên quan đến vĩ mô thế giới như làn sóng bán tháo trái phiếu, căng thẳng tại khu vực Trung Đông. VN-Index mở cửa phiên giao dịch xuất hiện lực bán, có lúc chỉ số đánh mất 27 điểm nhưng nhanh chóng cân bằng nhờ lực đỡ ở cổ phiếu trụ VIC.
Cổ phiếu này được kéo từ vùng giá thấp nhất 226.000 đồng/cổ phiếu kết phiên bật tăng mạnh 3,6% về vùng giá 244.500 đồng/cổ phiếu. Nhờ đó, lấy lại 13,65 điểm cho VN-Index.
Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số chung giảm nhẹ 4,40 điểm lùi về vùng giá 1.827,72 nhưng độ rộng vẫn quá xấu. Có tới 236 cổ phiếu giảm gấp hơn hai lần số cổ phiếu tăng. Riêng VN30 mất giá nặng hơn bay màu 21,39 điểm.
Nhìn chung, chỉ một vài cổ phiếu được kéo gây sự chú ý của thị trường ngoài VIC còn có VHM, VRE, BVH, VJC, BSR, MSR, SSB còn lại hầu hết thị trường chìm trong biển lửa. Nhóm chao đảo nhất hôm nay phải kể đến ngân hàng và chứng khoán với biên độ giảm trung bình nhiều mã 2-3% như VCB, VPB, TCB giảm gần 4%, MBB, LPB, HDB. Chứng khoán cũng giảm mạnh tương tự ở TCX, SSI, VND, VCI...
Sóng cổ phiếu lọt rổ FTSE GEIS đang tạm thời lắng xuống nhường chỗ cho những lo lắng bi quan về thị trường trái phiếu toàn cầu và rủi ro xung đột khu vực Trung Đông leo thang trở lại. Ở nhóm phi tài chính, tiêu dùng bán lẻ, hàng không, sản xuất công nghệ thông tin gặp áp lực điều chỉnh tương đối nặng.
Thanh khoản ba sàn ở vùng thấp, đạt hơn 18.000 tỷ đồng cho thấy tiền chưa sẵn sàng vào bắt đáy, xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn.
Xét theo ngành, thanh khoản và giá cùng giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện, ngược lại, Hóa chất, Dầu khí gây chú ý khi cùng tăng cả về giá lẫn thanh khoản, trong khi đó Thép, Thực phẩm, Hàng cá nhân ghi nhận giá giảm với thanh khoản gia tăng.
Đáng chú ý, khối ngoại sau chuỗi ngày mua ròng nhỏ giọt hôm nay quay xe bán tháo ồ ạt với giá trị ròng lên tới 1.564,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.452,6 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, DPM, VPI, SSB, DCM.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VPB, TCB, VIC, HPG.
Tự doanh bán ròng 274,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 280,2 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: NAF, PVD, GAS. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HPG, HDB, TCB, MBB, VPB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.888,2 tỷ đồng, tăng 29,5%, chiếm 15,6% tổng giá trị giao dịch.
Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại MWG và FPT, với phần lớn giá trị được trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận tại MSB, LPB, OCB, HDB, GMD và STB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Hóa chất, Thực phẩm, Thép, Dầu khí, Hàng cá nhân, Bán lẻ, Tiện ích, Hàng không, Vận tải; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Áp lực rút ròng tập trung ở nhóm quỹ nước ngoài trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
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