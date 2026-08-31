Định giá của thị trường đang hấp dẫn?

Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.

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Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 2/2026 tăng trưởng +45,4% – minh chứng cho nội lực phục hồi vững chắc của các doanh nghiệp đầu ngành. Với mức tăng trưởng lợi nhuận trên, định giá thị trường đã về vùng giá hấp dẫn.

Theo VinaCapital, định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.

Chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ thị trường phục hồi. Bên cạnh đó, lạm phát hạ nhiệt, dòng vốn FDI duy trì tích cực cũng như các biện pháp hỗ trợ tín dụng tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của VinaCapital khuyến nghị nhà đầu tư nếu mục tiêu là tăng trưởng dài hạn, thay vì cố gắng canh thời điểm, nên giải ngân từng phần, hoặc là đầu tư định kỳ. Bởi vì điều đó sẽ giúp cho nhà đầu tư giảm áp lực phải dự báo, ờ, dự đoán thị trường và duy trì được tính kỷ luật trong đầu tư.

Trong khi đó, theo nhận định của ông Phan Tấn Nhật - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường SHS, sau giai đoạn điều chỉnh tích lũy kéo dài, VN-Index đang vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng giá cao nhất tháng 5, 6,7/2026. Điều này mở ra triển vọng VN-Index có thể quay trở lại vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.

Động lực cho thị trường là kỳ vọng vào thị trường nâng hạng; kế hoạch thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước; khối ngoại có thể kết thúc giai đoạn bán ròng liên tục trong nhiều năm qua. Bên cạnh lãi suất đang có dấu hiệu đã đạt đỉnh.

Tuy nhiên, VN-Index đã có giai đoạn tăng giá tốt từ quanh 1.720 điểm. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 425+-tỉ USD, tương ứng 83%+-/GDP 2025. Đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng hơn nếu xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư, và chỉ nên xem xét khi có điều chỉnh, rung lắc.

Trong nhận định về triển vọng thị trường mới đây, Chứng khoán MBS cho rằng tháng 9/2026 được kỳ vọng là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng với tâm điểm là sự kiện nâng hạng chính thức của FTSE Russell vào ngày 21/09. Đây là thời điểm dòng vốn ngoại có thể gia tăng đáng kể khi các quỹ thụ động và chủ động điều chỉnh danh mục để phản ánh vị thế mới của Việt Nam trong rổ FTSE All-World (từ 48 lên 49 quốc gia).

Áp lực bán ròng đã dịu bớt rõ rệt trong tháng 8 (chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng đến ngày 25/8 so với mức trung bình 13.600 tỷ đồng của tháng 6-7), tạo nền tảng cho khả năng dòng tiền ngoại quay lại mạnh hơn trong nửa đầu tháng 9.

Nửa đầu tháng 9 (đến khoảng 15-18/9), thị trường có xu hướng thuận lợi nhờ kỳ vọng nâng hạng. Thanh khoản có thể cải thiện, nhóm cổ phiếu trong danh mục 27 mã vừa được đưa vào FTSE All-Cap cùng các cổ phiếu có trọng số cao trong các chỉ số liên quan thường được chú ý.

Nửa sau tháng 9 (sau ngày 21/09): Áp lực điều chỉnh tăng lên. Dựa trên những nhận định này, MBS lựa chọn danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 9 gồm: VHM, VCB, TCB, STB, FPT, GMD, PVD, VRE, VSC, VGI.